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Thứ Sáu, 09/10/2026 - 06:49

Vành đai 2,5 Đầm Hồng - Nguyễn Trãi thảm nhựa, tăng tốc về đích

Xuân Minh

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Sau 3 tháng tăng tốc thi công, tuyến Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi đang được thảm nhựa, hoàn thiện các hạng mục cuối để sớm đưa vào khai thác.

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