Vành đai 2,5 là tuyến giao thông quan trọng của Thủ đô Hà Nội, nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3. Tuyến đường dài gần 20km, có mặt cắt ngang rộng 40-50m, giữ vai trò kết nối các khu dân cư hiện hữu với các khu đô thị mới.

Thành phố đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật tuyến đường vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Trong đó, hạng mục xây dựng tuyến đường số 5 vào trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây qua địa bàn phường Xuân Đỉnh có chiều dài 582m, mặt cắt ngang 50m, kết nối khu Đoàn Ngoại giao với đường Nguyễn Hoàng Tôn.

Toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao từ cuối tháng 6/2026. Đến nay, nền đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm đã hoàn thành.

Các hạng mục thảm nhựa, lát hè, bó vỉa, chiếu sáng, cây xanh và tổ chức giao thông đang được gấp rút hoàn thiện. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành và thông xe kỹ thuật trước ngày 30/9.

Đoạn Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) - Đầm Hồng dài khoảng 1,5km trên địa bàn phường Khương Đình cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Trên công trường, chủ đầu tư cùng các nhà thầu tổ chức thi công đồng thời 3 mũi, máy móc được huy động rầm rộ. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngầm, hệ thống điện và công trình ngầm được ưu tiên hoàn thiện trước khi tiến hành thảm bê tông nhựa.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, các đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 có tổng chiều dài khoảng 2,26 km.

Trong đó, đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ đạt khoảng 80% khối lượng, đã hoàn thành hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải. Đoạn tuyến đang thi công nền, mặt đường, hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu cơ bản hoàn thành trước ngày 5/10/2026.

Hai đoạn còn lại đang tập trung thi công nền đường và hệ thống thoát nước.

Trên công trường đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, các ống cống bê tông đúc sẵn đã được tập kết để thi công hệ thống thoát nước.

Theo Ban Quản lý dự án, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do vừa phải bảo vệ hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm hiện hữu trên các tuyến Nguyễn Trãi, Trần Duy Hưng, Vũ Phạm Hàm. Cùng với đó là ảnh hưởng của thời tiết mưa kéo dài, việc vận chuyển đất thải và năng lực tiếp nhận của các bãi thải còn hạn chế.