Hàn Quốc - Thị trường chứng khoán Hàn Quốc, dẫn đầu là hai ông lớn chip nhớ Samsung và SK Hynix, đang tăng trưởng bùng nổ nhờ làn sóng siêu đầu tư vào AI.

Xu hướng đầu tư này nhận được sự hậu thuẫn lớn từ các chính sách cải cách tài chính, thúc đẩy người dân dịch chuyển dòng vốn từ bất động sản sang chứng khoán và mạnh tay sử dụng các quỹ ETF đòn bẩy. Tuy nhiên, sự phụ thuộc quá lớn vào nhóm cổ phiếu công nghệ cùng rủi ro từ đòn bẩy tài chính đang đặt các nhà đầu tư nhỏ lẻ trước nguy cơ tổn thương nghiêm trọng nếu thị trường biến động hoặc bong bóng AI đảo chiều.