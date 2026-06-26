Ví dụ, nếu mua cổ phiếu vào thứ Hai (T0), thì thứ Ba là T1, thứ Tư là T2 và thứ Năm là T3 (không tính ngày nghỉ lễ, cuối tuần).

Để hiểu rõ các thuật ngữ T0, T1, T2, T3, trước hết chúng ta cần biết “T” là viết tắt của “Transaction Date” – ngày giao dịch. Đây là ngày mà lệnh mua hoặc bán cổ phiếu của bạn được khớp thành công trên sàn giao dịch. Các con số 0, 1, 2, 3 đi kèm sau chữ T biểu thị số ngày làm việc sau ngày giao dịch mà quyền sở hữu cổ phiếu hoặc tiền bán cổ phiếu được chính thức chuyển giao và có thể sử dụng.

Giải mã các chu kỳ thanh toán trong chứng khoán

Giao dịch T0: Mua bán trong ngày

Giao dịch T0 (Transaction Day 0) là khái niệm chỉ việc nhà đầu tư có thể mua và bán cùng một loại cổ phiếu trong cùng một ngày giao dịch. Điều này có nghĩa là cổ phiếu mua vào sẽ được bán ra ngay lập tức mà không cần chờ đợi chu kỳ thanh toán. Giao dịch T0 cho phép nhà đầu tư tận dụng tối đa các biến động giá trong ngày, mang lại cơ hội kiếm lời nhanh chóng nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao.

Đây là hình thức phổ biến tại nhiều thị trường phát triển nhưng vẫn chưa được áp dụng rộng rãi đối với cổ phiếu cơ sở tại Việt Nam.

Giao dịch T1: Chu kỳ thanh toán một ngày làm việc

Giao dịch T1 (Transaction Day 1) là khi cổ phiếu hoặc tiền bán cổ phiếu sẽ về tài khoản của nhà đầu tư sau một ngày làm việc kể từ ngày giao dịch (T0). Ví dụ, nếu bạn mua cổ phiếu vào thứ Hai (T0), thì đến cuối ngày thứ Ba (T1), cổ phiếu đó sẽ chính thức thuộc về bạn và bạn có thể thực hiện các giao dịch khác với nó (như bán ra, cầm cố, v.v.). Tương tự, nếu bạn bán cổ phiếu vào thứ Hai, tiền sẽ về tài khoản vào cuối ngày thứ Ba.

Giao dịch T2: Chu kỳ thanh toán hai ngày làm việc – Tiêu chuẩn tại Việt Nam

Giao dịch T2 (Transaction Day 2) là chu kỳ thanh toán phổ biến nhất và đang được áp dụng tại thị trường chứng khoán Việt Nam cho các cổ phiếu niêm yết. Theo quy định này, cổ phiếu hoặc tiền bán cổ phiếu sẽ chính thức về tài khoản của nhà đầu tư sau hai ngày làm việc kể từ ngày giao dịch (T0).

Ví dụ:

* Nếu bạn mua cổ phiếu vào thứ Hai (T0), thì cổ phiếu sẽ về tài khoản và có thể bán vào cuối ngày thứ Tư (T+2).

* Nếu bạn bán cổ phiếu vào thứ Hai (T0), thì tiền sẽ về tài khoản và có thể rút vào cuối ngày thứ Tư (T+2).

Giao dịch T3: Chu kỳ thanh toán ba ngày làm việc

Giao dịch T3 (Transaction Day 3) là khi cổ phiếu hoặc tiền bán cổ phiếu sẽ về tài khoản của nhà đầu tư sau ba ngày làm việc kể từ ngày giao dịch (T0). Chu kỳ này từng phổ biến ở nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới trong quá khứ, khi công nghệ thanh toán chưa phát triển mạnh mẽ như hiện nay.

Tại Việt Nam, chu kỳ T3 hiện không còn được áp dụng cho các giao dịch cổ phiếu thông thường.