Mục tiêu tăng trưởng không chỉ là thông điệp

Việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 168 về cập nhật kịch bản tăng trưởng và các giải pháp trọng tâm trong các quý còn lại cho thấy quyết tâm rất lớn nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trong 2026. Tuy nhiên, dưới góc độ thị trường chứng khoán, điều đáng quan tâm nằm ở con số tăng trưởng và sự thay đổi trong phương thức điều hành nền kinh tế.

Khác với giai đoạn trước khi mục tiêu tăng trưởng chủ yếu được đặt ở cấp quốc gia, Nghị quyết lần này yêu cầu cụ thể hóa chỉ tiêu tăng trưởng tới từng bộ, ngành và địa phương, đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện. Đây có thể xem là bước chuyển từ mô hình "giao nhiệm vụ" sang mô hình "điều hành theo kết quả", trong đó hiệu quả thực thi, tiến độ triển khai và khả năng hoàn thành các mục tiêu định lượng trở thành tiêu chí đánh giá quan trọng.

Theo Nghị quyết 169, phần lớn địa phương được giao mục tiêu tăng trưởng GRDP ở mức hai chữ số giai đoạn 2026-2030, đặc biệt là các trung tâm công nghiệp, logistics và thu hút FDI trọng điểm.

Tổng hợp số liệu mục tiêu tăng trưởng GRDP của một số địa phương trọng điểm. Nguồn: VFS tổng hợp

Điểm mới nằm ở cách điều hành theo KPI

Việc lượng hóa mục tiêu tăng trưởng tới từng địa phương đồng nghĩa áp lực thúc đẩy giải ngân đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư và tháo gỡ các dự án tồn đọng sẽ gia tăng đáng kể trong thời gian tới.

Theo đánh giá từ đội ngũ phân tích VFS, điều này có thể tạo ra sự phân hóa rõ nét giữa các địa phương có khả năng thực thi tốt và các địa phương gặp khó khăn trong triển khai.

Nhóm ngành nào có thể hưởng lợi?

Ở góc độ ngành, định hướng điều hành của Chính phủ cho thấy sự ưu tiên đối với các lĩnh vực có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa lớn đối với nền kinh tế, đặc biệt là đầu tư công, công nghiệp chế biến chế tạo, hạ tầng, năng lượng và logistics.

Một số lĩnh vực được kỳ vọng hưởng lợi từ định hướng điều hành tăng trưởng. Nguồn: VFS tổng hợp

Đội ngũ phân tích thị trường - Chứng khoán Nhất Việt. Nguồn: VFS

Theo chuyên gia phân tích VFS, đối với thị trường chứng khoán, tác động của Nghị quyết 168 nhiều khả năng sẽ được truyền dẫn thông qua ba kênh chính.

Thứ nhất, áp lực hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng có thể thúc đẩy tiến độ giải ngân đầu tư công và đẩy nhanh quá trình tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý đối với các dự án trọng điểm. Điều này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tích cực cho nhóm doanh nghiệp xây dựng hạ tầng, vật liệu xây dựng, đá xây dựng, xi măng và khu công nghiệp. Nếu tiến độ giải ngân cải thiện rõ rệt trong nửa cuối năm, doanh thu và giá trị backlog của nhiều doanh nghiệp trong các nhóm ngành này có thể tăng trưởng tích cực hơn.

Thứ hai, mục tiêu tăng trưởng cao cũng hàm ý định hướng duy trì môi trường chính sách theo hướng hỗ trợ tăng trưởng. Trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế tiếp tục gia tăng, nhóm ngân hàng và chứng khoán có thể hưởng lợi nhờ tăng trưởng dư nợ, mở rộng hoạt động thị trường vốn cũng như cải thiện thanh khoản trên thị trường chứng khoán.

Thứ ba, việc giao mục tiêu tăng trưởng cao cho nhiều địa phương công nghiệp trọng điểm như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh hay Hưng Yên có thể thúc đẩy mạnh hơn hoạt động thu hút FDI, phát triển hạ tầng và logistics. Đây là yếu tố hỗ trợ tích cực đối với các doanh nghiệp khu công nghiệp, cảng biển và logistics trong trung và dài hạn.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số, nền kinh tế sẽ phải đối mặt với không ít thách thức. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng thời gian qua tiếp tục cao hơn tốc độ huy động vốn, trong khi áp lực từ tỷ giá, lạm phát và chi phí vốn vẫn hiện hữu. Nếu quá trình mở rộng tăng trưởng không đi kèm với cải thiện hiệu quả sử dụng vốn, rủi ro mất cân đối vĩ mô có thể gia tăng.

Do đó, dưới góc nhìn của chuyên gia VFS, yếu tố quan trọng nhất đối với thị trường trong thời gian tới không phải là mục tiêu GDP 10%, mà là khả năng chuyển hóa các mục tiêu định lượng thành kết quả thực tế như tiến độ giải ngân đầu tư công, tăng trưởng tín dụng, thu hút FDI và cải thiện lợi nhuận doanh nghiệp.

Nhìn tổng thể, Nghị quyết 168 phát đi tín hiệu cho thấy Chính phủ đang từng bước chuyển sang mô hình điều hành dựa trên kết quả đo lường được thay vì chỉ dừng ở định hướng chính sách. Nếu quá trình thực thi được triển khai hiệu quả, đây có thể trở thành một trong những nền tảng quan trọng hỗ trợ cho chu kỳ tăng trưởng mới của nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam trong những năm tới.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt)