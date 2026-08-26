Trực tiếp bóng đá Thái Lan vs Việt Nam - Hàng thủ áo đỏ chơi thiếu chắc chắn để Yotsakorn Burapha tung cú sút đưa bóng chìm và căng khiến thủ môn Lê Giang dù chạm tay vào bóng cũng không thể cứu thua.
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Ghi bàn:
Thái Lan: Yotsakorn Burapha (12')
Đội hình xuất phát Việt Nam vs Thái Lan
Việt Nam: Patrik Lê Giang, Văn Hậu, Thành Chung, Xuân Mạnh, Văn Vĩ (Phan Tuấn Tài 10'), Hoàng Đức, Thành Long, Tiến Anh, Hoàng Hên, Đình Bắc, Xuân Son.
Thái Lan: Chatchai Budprom, Waris Choolthong, Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Oussama Thiangkham, Chaiyaphon Otton, Seksan Ratree, Sarach, Kakana Khamyok, Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai
Link xem trực tiếp ASEAN Cup 2026 - VietNamNet cập nhật link xem trực tiếp bóng đá giữa Việt Nam vs Thái Lan hôm nay 26/8/2026, thuộc khuôn khổ lượt về chung kết ASEAN Cup 2026.
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