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Ghi bàn:

Thái Lan: Yotsakorn Burapha (12')

Đội hình xuất phát Việt Nam vs Thái Lan

Việt Nam: Patrik Lê Giang, Văn Hậu, Thành Chung, Xuân Mạnh, Văn Vĩ (Phan Tuấn Tài 10'), Hoàng Đức, Thành Long, Tiến Anh, Hoàng Hên, Đình Bắc, Xuân Son. 

Thái Lan:  Chatchai Budprom, Waris Choolthong, Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Oussama Thiangkham, Chaiyaphon Otton, Seksan Ratree, Sarach, Kakana Khamyok, Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai