Link xem trực tiếp chung kết Việt Nam vs Thái Lan

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Tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với lợi thế cực lớn sau chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ngay tại Rajamangala. Thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ cần duy trì sự tập trung và tránh những sai lầm không đáng có để tiến gần hơn tới chức vô địch.

Tuyển Việt Nam đang chiếm lợi thế lớn sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi - Ảnh: V.A

Trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục lựa chọn lối chơi chắc chắn, ưu tiên kiểm soát thế trận và chờ đợi cơ hội từ những pha phản công. Khi Thái Lan buộc phải đẩy cao đội hình, khoảng trống phía sau hàng thủ sẽ mở ra cho những cầu thủ giàu tốc độ như Đình Bắc, Xuân Son hay Hoàng Hên khai thác.

Với lợi thế hai bàn cùng phong độ ổn định, “Những Chiến binh Sao Vàng” đang nắm quyền tự quyết để hoàn tất mục tiêu bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Thông tin lực lượng

Cả hai đội Việt Nam và Thái Lan đều đang có lực lượng tốt nhất ở trận chung kết lượt về này.

Đội hình dự kiến trận Việt Nam vs Thái Lan

Việt Nam: Lê Giang, Xuân Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu, Tiến Anh, Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Vĩ, Hoàng Hên, Hai Long, Đình Bắc.

Thái Lan: Pathomakkakul, Manuel Bihr, Burapha, Choolthong, Thiangkham, Sayriaya, Sarach Yooyen, Khamyok, Chaiyaphone Otton, Poeiphimai, Ratree.

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