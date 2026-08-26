Video Wanchai phản lưới nhà khó tin

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Tuyển Việt Nam đã hoàn tất mục tiêu bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup sau trận hòa 2-2 trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Với lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang Sik nhập cuộc đầy chủ động nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trước sức ép của đội khách.

HLV Kim Sang Sik được học trò tung hô - Ảnh: SN

Thái Lan sớm vượt lên dẫn trước ở phút 12 nhờ pha dứt điểm của Yotsakorn. Sang hiệp hai, đội khách còn có cơ hội nhân đôi cách biệt khi được hưởng phạt đền nhưng Kakana lại sút bóng lên trời.

"Nhũng chiến binh Sao Vàng" tận dụng thời cơ để gỡ hòa ở phút 52 sau tình huống Hoàng Hên dứt điểm khiến bóng bật cột dọc rồi đi vào lưới. Dù Thái Lan một lần nữa vượt lên ở phút 85, đội chủ nhà vẫn giữ được bình tĩnh và có bàn gỡ 2-2 nhờ pha phản lưới.

Kết quả này giúp Việt Nam thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận, chính thức đăng quang ASEAN Cup 2026 và tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu Đông Nam Á.

Ghi bàn:

Việt Nam: Chatchai (52', phản lưới), Wanchai (90'+3, phản lưới)

Thái Lan: Yotsakorn Burapha (12'), Wanchai (85')

Đội hình ra sân

Việt Nam: Patrik Lê Giang, Văn Hậu, Thành Chung, Xuân Mạnh, Văn Vĩ (Phan Tuấn Tài 10'), Hoàng Đức (Tài Lộc 80'), Thành Long (Quang Hải 66'), Tiến Anh, Hoàng Hên (Hai Long 66'), Đình Bắc, Xuân Son.

Thái Lan: Chatchai Budprom, Waris Choolthong, Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Oussama Thiangkham, Chaiyaphon Otton, Seksan Ratree, Sarach, Kakana Khamyok, Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai