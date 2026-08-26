Video Wanchai phản lưới nhà khó tin
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Tuyển Việt Nam đã hoàn tất mục tiêu bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup sau trận hòa 2-2 trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Với lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang Sik nhập cuộc đầy chủ động nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trước sức ép của đội khách.
Thái Lan sớm vượt lên dẫn trước ở phút 12 nhờ pha dứt điểm của Yotsakorn. Sang hiệp hai, đội khách còn có cơ hội nhân đôi cách biệt khi được hưởng phạt đền nhưng Kakana lại sút bóng lên trời.
"Nhũng chiến binh Sao Vàng" tận dụng thời cơ để gỡ hòa ở phút 52 sau tình huống Hoàng Hên dứt điểm khiến bóng bật cột dọc rồi đi vào lưới. Dù Thái Lan một lần nữa vượt lên ở phút 85, đội chủ nhà vẫn giữ được bình tĩnh và có bàn gỡ 2-2 nhờ pha phản lưới.
Kết quả này giúp Việt Nam thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận, chính thức đăng quang ASEAN Cup 2026 và tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu Đông Nam Á.
Ghi bàn:
Việt Nam: Chatchai (52', phản lưới), Wanchai (90'+3, phản lưới)
Thái Lan: Yotsakorn Burapha (12'), Wanchai (85')
Đội hình ra sân
Việt Nam: Patrik Lê Giang, Văn Hậu, Thành Chung, Xuân Mạnh, Văn Vĩ (Phan Tuấn Tài 10'), Hoàng Đức (Tài Lộc 80'), Thành Long (Quang Hải 66'), Tiến Anh, Hoàng Hên (Hai Long 66'), Đình Bắc, Xuân Son.
Thái Lan: Chatchai Budprom, Waris Choolthong, Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Oussama Thiangkham, Chaiyaphon Otton, Seksan Ratree, Sarach, Kakana Khamyok, Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2, ĐT Việt Nam giành chức vô địch với chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đã bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.
90'+3
Wanchai Jarunongkran phản lưới khó tin
Tuyển Việt Nam chuyển đổi trạng thái, Quang Hải chuyền cho Xuân Son. Wanchai Jarunongkran trong nỗ lực lao về phòng ngự đã sút bóng thẳng về lưới nhà khiến thủ môn Chatchai bó tay.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
87'
Xuân Son có pha đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành Thái Lan trong gang tấc.
85'
Thái Lan vượt lên dẫn 2-1
Từ tình huống cố định của Thái Lan bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm. Tiến Anh xử lý không tốt để Wanchai Jarunongkran chớp cơ hội sút tung lưới Lê Giang lần thứ hai.
82'
ĐT Việt Nam có pha chuyển trạng thái nhanh, Xuân Son chuyền bóng loại bỏ toàn bộ hàng thủ Thái Lan. Quá đáng tiếc khi Hai Long bị với, không có được tình huống chạm bóng đủ tốt trong vòng cấm.
80'
HLV Kim Sang Sik rút Hoàng Đức ra nghỉ để nhường chỗ cho Tài Lộc.
71'
Vẫn là Hai Long, trước sự theo kèm của ba cầu thủ Thái Lan nhưng tiền vệ của Hà Nội FC thực hiện cú dứt điểm ngoài vòng cấm đưa bóng đi sát sạt cột dọc.
68'
Vừa vào sân, Hai Long sút bóng đập khung thành Thái Lan bật ra. Quang Hải băng lên đá bồi đưa bóng đi chệch khung thành Thái Lan chỉ gang tấc.
66'
HLV Kim Sang Sik tung Quang Hải và Hai Long vào thế chỗ Thành Long và Hoàng Hên.
60'
Nhận bóng từ chân đồng đội, Hoàng Hên quyết định dứt điểm từ ngoài vòng cấm, tiếc rằng trái bóng đi hơi cao so với khung thành Thái Lan.
57'
Hoàng Hên câu bóng vào vòng cấm cho Xuân Son tung người bắt vô-lê đưa bóng đập đất nhưng không làm khó thủ môn Chatchai.
52'
Hoàng Hên khiến thủ môn Chatchai phản lưới nhà
Đón quả tạt của Phan Tuấn Tài bên cánh trái, Hoàng Hên dứt điểm không tốt đưa bóng đi chìm, đập cột dọc rồi chạm vào chân thủ môn Chatchai Budprom trước khi lăn vào lưới Thái Lan.
49'
Kakana Khamyok đá hỏng phạt đền
Trọng tài thổi phạt đền cho Thái Lan sau khi xác định Xuân Mạnh phạm lỗi với Kakana Khamyok từ phía sau. Trên chấm 11m, đích thân Kakana Khamyok thực hiện cú đá đưa bóng đi vọt xà ngang.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội khách Thái Lan, tổng tỷ số hiện tại là 2-1 tạm nghiêng về phía ĐT Việt Nam.
43'
Phan Tuấn Tài tạt bóng từ cánh trái về phía cột xa để Xuân Son đánh đầu đưa bóng đập xà ngang bật ra. Tiếc là không có cầu thủ áo đỏ nào có thể đá bồi.
34'
ĐT Việt Nam nỗ lực kiểm soát thế trận, gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số.
27'
Thành Long kịp thời can thiệp, tì đè khiến cú dứt điểm sát vòng cấm của Kakana khiến bóng đi rất nhẹ về tay Patrik Lê Giang.
22'
Tuyển Việt Nam đang gặp khá nhiều khó khăn trước sức ép của các cầu thủ Thái Lan.
18'
Đình Bắc xử lý trong vòng cấm rồi tung cú sút ở góc hẹp tuy nhiên thủ môn Botproom chơi cảnh giác.
12'
Yotsakorn Burapha mở tỷ số cho Thái Lan
Sau pha phối hợp bên cánh phải của Thái Lan, hàng thủ áo đỏ chơi thiếu chắc chắn để Yotsakorn Burapha tung cú sút đưa bóng chìm và căng khiến thủ môn Lê Giang dù chạm tay vào bóng cũng không thể cứu thua.
10'
Văn Vĩ bị căng cơ sau pha bứt tốc bên cánh trái, anh không thể tiếp tục thi đấu. HLV Kim Sang Sik tung Phan Tuấn Tài vào thế chỗ.
3'
Thua 0-2 ở lượt đi trên sân nhà, các cầu thủ Thái Lan lập triển khai lối chơi tấn công, trong khi ĐT Việt Nam cũng không giấu giếm ý đồ chơi sòng phẳng với "Voi chiến".
20h00
Trọng tài chính người UAE - Darwish Ahmed Eisa Mohamed nổi hồi coi cho trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, thuộc khuôn khổ lượt về chung kết ASEAN Cup 2026 được bắt đầu.
19h53
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
19h47
Cựu danh thủ Lê Công Vinh mang chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026 ra sân trước sự cuồng nhiệt của hơn 4 vạn CĐV tại Mỹ Đình.
19h40
Nam ca sĩ Tùng Dương khuấy động bầu không khí trên sân Mỹ Đình bằng ca khúc "Đường đến ngày vinh quang" do cố nhạc sĩ Trần Lập sáng tác.
19h30
19h20
19h10
18h55
18h45
18h20
18h00
17h45
Video CĐV nhuộm đỏ quảng trường sân Mỹ gần 3 tiếng trước trận đấu (thực hiện: Xuân Quý)
17h15
17h00
Thông tin lực lượng
Cả hai đội Việt Nam và Thái Lan đều đang có lực lượng tốt nhất ở trận chung kết lượt về này.
16h55
Sau màn trình diễn ấn tượng tại Rajamangala, tuyển Việt Nam đang có lợi thế rất lớn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan. Chiến thắng 2-0 trên sân khách giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có quyền chủ động trong cuộc đua đến chức vô địch.
Thái Lan chắc chắn sẽ phải chơi tấn công ngay từ đầu để tìm kiếm bàn thắng, nhưng đây cũng là con dao hai lưỡi khi họ có thể để lộ nhiều khoảng trống. Tuyển Việt Nam với khả năng chuyển trạng thái nhanh cùng hàng công giàu tốc độ hoàn toàn có thể tận dụng những cơ hội phản công.
Dù vậy, HLV Kim Sang Sik vẫn cần yêu cầu các học trò duy trì sự tập trung cao nhất, bởi Thái Lan là đội bóng giàu kinh nghiệm và luôn nguy hiểm trong những trận đấu quyết định.
Với lợi thế đang có, tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để đăng quang ASEAN Cup 2026 ngay trên sân nhà Mỹ Đình.