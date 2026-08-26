Video Wanchai phản lưới nhà khó tin

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Tuyển Việt Nam đã hoàn tất mục tiêu bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup sau trận hòa 2-2 trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Với lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang Sik nhập cuộc đầy chủ động nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trước sức ép của đội khách.

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HLV Kim Sang Sik được học trò tung hô - Ảnh: SN

Thái Lan sớm vượt lên dẫn trước ở phút 12 nhờ pha dứt điểm của Yotsakorn. Sang hiệp hai, đội khách còn có cơ hội nhân đôi cách biệt khi được hưởng phạt đền nhưng Kakana lại sút bóng lên trời.

"Nhũng chiến binh Sao Vàng" tận dụng thời cơ để gỡ hòa ở phút 52 sau tình huống Hoàng Hên dứt điểm khiến bóng bật cột dọc rồi đi vào lưới. Dù Thái Lan một lần nữa vượt lên ở phút 85, đội chủ nhà vẫn giữ được bình tĩnh và có bàn gỡ 2-2 nhờ pha phản lưới.

Kết quả này giúp Việt Nam thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận, chính thức đăng quang ASEAN Cup 2026 và tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu Đông Nam Á.

Ghi bàn:

Việt Nam: Chatchai (52', phản lưới), Wanchai (90'+3, phản lưới)

Thái Lan: Yotsakorn Burapha (12'), Wanchai (85')

Đội hình ra sân

Việt Nam: Patrik Lê Giang, Văn Hậu, Thành Chung, Xuân Mạnh, Văn Vĩ (Phan Tuấn Tài 10'), Hoàng Đức (Tài Lộc 80'), Thành Long (Quang Hải 66'), Tiến Anh, Hoàng Hên (Hai Long 66'), Đình Bắc, Xuân Son. 

Thái Lan: Chatchai Budprom, Waris Choolthong, Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Oussama Thiangkham, Chaiyaphon Otton, Seksan Ratree, Sarach, Kakana Khamyok, Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai

26/08/2026 | 21:55

KẾT THÚC

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2, ĐT Việt Nam giành chức vô địch với chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đã bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.

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Khoảnh khắc HLV Kim Sang Sik được học trò tung hô - Ảnh: SN
Thu gọn
26/08/2026 | 21:54

90'+3

Wanchai Jarunongkran phản lưới khó tin

Tuyển Việt Nam chuyển đổi trạng thái, Quang Hải chuyền cho Xuân Son. Wanchai Jarunongkran trong nỗ lực lao về phòng ngự đã sút bóng thẳng về lưới nhà khiến thủ môn Chatchai bó tay.

Thu gọn
26/08/2026 | 21:48

90'

Hiệp hai có 4 phút bù giờ.

Thu gọn
26/08/2026 | 21:44

87'

Xuân Son có pha đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành Thái Lan trong gang tấc.

Thu gọn
26/08/2026 | 21:42

85'

Thái Lan vượt lên dẫn 2-1

Từ tình huống cố định của Thái Lan bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm. Tiến Anh xử lý không tốt để Wanchai Jarunongkran chớp cơ hội sút tung lưới Lê Giang lần thứ hai.

Thu gọn
26/08/2026 | 21:39

82'

ĐT Việt Nam có pha chuyển trạng thái nhanh, Xuân Son chuyền bóng loại bỏ toàn bộ hàng thủ Thái Lan. Quá đáng tiếc khi Hai Long bị với, không có được tình huống chạm bóng đủ tốt trong vòng cấm.

Thu gọn
26/08/2026 | 21:36

80'

HLV Kim Sang Sik rút Hoàng Đức ra nghỉ để nhường chỗ cho Tài Lộc.

Thu gọn
26/08/2026 | 21:29

71'

Vẫn là Hai Long, trước sự theo kèm của ba cầu thủ Thái Lan nhưng tiền vệ của Hà Nội FC thực hiện cú dứt điểm ngoài vòng cấm đưa bóng đi sát sạt cột dọc.

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Hai Long vào sân gây ra nhiều khó khăn cho Thái Lan - Ảnh: SN
Thu gọn
26/08/2026 | 21:28

68'

Vừa vào sân, Hai Long sút bóng đập khung thành Thái Lan bật ra. Quang Hải băng lên đá bồi đưa bóng đi chệch khung thành Thái Lan chỉ gang tấc.

Thu gọn
26/08/2026 | 21:28

66'

HLV Kim Sang Sik tung Quang Hải và Hai Long vào thế chỗ Thành Long và Hoàng Hên.

Thu gọn
26/08/2026 | 21:21

60'

Nhận bóng từ chân đồng đội, Hoàng Hên quyết định dứt điểm từ ngoài vòng cấm, tiếc rằng trái bóng đi hơi cao so với khung thành Thái Lan.

Dinh Bac Viet Nam Thai Lan.jpg
Ảnh: SN
Thu gọn
26/08/2026 | 21:14

57'

Hoàng Hên câu bóng vào vòng cấm cho Xuân Son tung người bắt vô-lê đưa bóng đập đất nhưng không làm khó thủ môn Chatchai.

Thu gọn
26/08/2026 | 21:10

52'

Hoàng Hên khiến thủ môn Chatchai phản lưới nhà

Đón quả tạt của Phan Tuấn Tài bên cánh trái, Hoàng Hên dứt điểm không tốt đưa bóng đi chìm, đập cột dọc rồi chạm vào chân thủ môn Chatchai Budprom trước khi lăn vào lưới Thái Lan.

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https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2026/8/26/hoang-hen-viet-nam-thai-lan-1-3241.jpg?width=0&s=2oFpyqabuxFPs1F8Lu7_HA
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Ảnh: SN
Thu gọn
26/08/2026 | 21:03

49'

Kakana Khamyok đá hỏng phạt đền

Trọng tài thổi phạt đền cho Thái Lan sau khi xác định Xuân Mạnh phạm lỗi với Kakana Khamyok từ phía sau. Trên chấm 11m, đích thân Kakana Khamyok thực hiện cú đá đưa bóng đi vọt xà ngang.

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Ảnh: SN
Thu gọn
26/08/2026 | 21:03

46'

Hiệp hai trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
26/08/2026 | 20:48

Hết hiệp 1

Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội khách Thái Lan, tổng tỷ số hiện tại là 2-1 tạm nghiêng về phía ĐT Việt Nam.

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Ảnh: SN
Thu gọn
26/08/2026 | 20:44

43'

Phan Tuấn Tài tạt bóng từ cánh trái về phía cột xa để Xuân Son đánh đầu đưa bóng đập xà ngang bật ra. Tiếc là không có cầu thủ áo đỏ nào có thể đá bồi.

Xuan Son Viet Nam Thai Lan.jpg
Xuân Son bị theo kèm chặt trong hiệp một - Ảnh: SN
Thu gọn
26/08/2026 | 20:34

34'

ĐT Việt Nam nỗ lực kiểm soát thế trận, gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số.

Thu gọn
26/08/2026 | 20:27

27'

Thành Long kịp thời can thiệp, tì đè khiến cú dứt điểm sát vòng cấm của Kakana khiến bóng đi rất nhẹ về tay Patrik Lê Giang. 

viet nam thai lan.jpg
Ảnh: SN
Thu gọn
26/08/2026 | 20:22

22'

Tuyển Việt Nam đang gặp khá nhiều khó khăn trước sức ép của các cầu thủ Thái Lan.

viet nam thai lan.jpg
Ảnh: SN
Thu gọn
26/08/2026 | 20:18

18'

Đình Bắc xử lý trong vòng cấm rồi tung cú sút ở góc hẹp tuy nhiên thủ môn Botproom chơi cảnh giác.

Hoang Hen viet nam thai lan.jpg
Pha bóng nỗ lực của Hoàng Hên - Ảnh: SN
Thu gọn
26/08/2026 | 20:13

12'

Yotsakorn Burapha mở tỷ số cho Thái Lan

Sau pha phối hợp bên cánh phải của Thái Lan, hàng thủ áo đỏ chơi thiếu chắc chắn để Yotsakorn Burapha tung cú sút đưa bóng chìm và căng khiến thủ môn Lê Giang dù chạm tay vào bóng cũng không thể cứu thua.

Thu gọn
26/08/2026 | 20:10

10'

Văn Vĩ bị căng cơ sau pha bứt tốc bên cánh trái, anh không thể tiếp tục thi đấu. HLV Kim Sang Sik tung Phan Tuấn Tài vào thế chỗ.

DinhBac
Đình Bắc đi bóng trước sự theo kèm của cầu thủ Thái Lan - Ảnh: SN
Thu gọn
26/08/2026 | 20:03

3'

Thua 0-2 ở lượt đi trên sân nhà, các cầu thủ Thái Lan lập triển khai lối chơi tấn công, trong khi ĐT Việt Nam cũng không giấu giếm ý đồ chơi sòng phẳng với "Voi chiến".

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Fan Việt Nam chụp ảnh cùng nhóm CĐV thái Lan - Ảnh: Q.H
Thu gọn
26/08/2026 | 20:00

20h00

Trọng tài chính người UAE - Darwish Ahmed Eisa Mohamed nổi hồi coi cho trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, thuộc khuôn khổ lượt về chung kết ASEAN Cup 2026 được bắt đầu.

Thu gọn
26/08/2026 | 19:53

19h53

Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.

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Ảnh: SN
Thu gọn
26/08/2026 | 19:47

19h47

Cựu danh thủ Lê Công Vinh mang chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026 ra sân trước sự cuồng nhiệt của hơn 4 vạn CĐV tại Mỹ Đình.

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Ảnh: SN
Thu gọn
26/08/2026 | 19:40

19h40

Nam ca sĩ Tùng Dương khuấy động bầu không khí trên sân Mỹ Đình bằng ca khúc "Đường đến ngày vinh quang" do cố nhạc sĩ Trần Lập sáng tác.

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Ảnh: SN
Thu gọn
26/08/2026 | 19:30

19h30

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CĐV Việt Nam cuồng nhiệt trên khán đài Mỹ Đình - Ảnh: T.T
Thu gọn
26/08/2026 | 19:20

19h20

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Các cầu thủ Việt Nam ra sân chào CĐV nhà trong lúc khởi động - Ảnh: SN
Thu gọn
26/08/2026 | 19:10

19h10

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Ảnh: SN
Thu gọn
26/08/2026 | 18:55

18h55

Viet nam vs thai lan.jpg
Danh sách thi đấu trận chung kết lượt về 
Thu gọn
26/08/2026 | 18:45

18h45

doi hinh viet nam.jpeg
Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam
Thu gọn
26/08/2026 | 18:20

18h20

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Cựu danh thủ Lê Công Vinh tháp tùng chiếc Cúp ASEAN Cup 2026 đến sân Mỹ Đình. Ảnh: SN
Thu gọn
26/08/2026 | 17:58

18h00

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ĐT Việt Nam mặc trang phục màu đỏ truyền thống trong trận chung kết lượt về - Ảnh: VFF
Thu gọn
26/08/2026 | 17:46

17h45

Video CĐV nhuộm đỏ quảng trường sân Mỹ gần 3 tiếng trước trận đấu (thực hiện: Xuân Quý)

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CĐV nhuộm đỏ quảng trường sân Mỹ gần 3 tiếng trước trận đấu - Ảnh: SN
Thu gọn
26/08/2026 | 17:15

17h15

Thu gọn
26/08/2026 | 17:00

17h00

Thông tin lực lượng

Cả hai đội Việt Nam và Thái Lan đều đang có lực lượng tốt nhất ở trận chung kết lượt về này.

Thu gọn
26/08/2026 | 16:55

16h55

Sau màn trình diễn ấn tượng tại Rajamangala, tuyển Việt Nam đang có lợi thế rất lớn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan. Chiến thắng 2-0 trên sân khách giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có quyền chủ động trong cuộc đua đến chức vô địch.

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Tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để đăng quang ASEAN Cup 2026 trên sân nhà Mỹ Đình - Ảnh: V.A

Thái Lan chắc chắn sẽ phải chơi tấn công ngay từ đầu để tìm kiếm bàn thắng, nhưng đây cũng là con dao hai lưỡi khi họ có thể để lộ nhiều khoảng trống. Tuyển Việt Nam với khả năng chuyển trạng thái nhanh cùng hàng công giàu tốc độ hoàn toàn có thể tận dụng những cơ hội phản công.

Dù vậy, HLV Kim Sang Sik vẫn cần yêu cầu các học trò duy trì sự tập trung cao nhất, bởi Thái Lan là đội bóng giàu kinh nghiệm và luôn nguy hiểm trong những trận đấu quyết định.

Với lợi thế đang có, tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để đăng quang ASEAN Cup 2026 ngay trên sân nhà Mỹ Đình.

Thu gọn