Vụ học sinh trường quốc tế ở TP.HCM bị đánh gây bão mạng xã hội

Đoạn video livestream cách xử lí của nhà trường khi bị tố có học sinh bị “bạo lực học đường” đã gây phẫn nộ cho cộng đồng mạng 2 ngày vừa qua.

Theo đoạn livestream, bà T.H.T.,phụ huynh có con theo học tại Trường Quốc tế TP.HCM - American Academy (ISHCMC-AA) ở An Phú, TP Thủ Đức cho biết con của mình đã bị bạn học đánh sau khi tham gia dã ngoại tại Hồ Tràm.

Lúc ăn, con bà giữ ghế để bạn đi lấy đồ ăn. Một học sinh lớp 8 muốn lấy ghế đó. Con trả lời ghế có người ngồi rồi. Em kia nói nặng lời nhưng con bà T.H.T. không phản ứng. Con tưởng sự việc dừng lại.

Nhưng ngày 26/5, theo phụ huynh này, con bà bị một học sinh cùng trường đánh, đấm vào ngực trong khuôn viên trường. Cũng theo lời phụ huynh, giáo viên nhìn thấy nhưng không can ngăn.

Bà T.H.T kể tiếp rằng cháu kia còn muốn lôi con của mình ra ngoài để đánh tiếp. Phụ huynh này cho biết thêm một số học sinh khác bất bình, muốn bảo vệ con bà nên bị nữ sinh kia đánh. Cả 4 em được cho là bị sang chấn tâm lý, khóc nhiều, hoảng loạn, tức ngực, người nhiều vết xước, bầm tím.

Cháu gái phải nhập viện để kiểm tra sức khỏe

Theo livestream trên mạng xã hội, vị phụ huynh này đã lên trường làm việc nhưng ban đầu không được vào, chỉ khi bà dọa sẽ phát trực tiếp thì nhà trường mới mở cửa. Tuy nhiên, bà liên tục nhận được sự từ chối từ phía nhà trường khi muốn nói chuyện với cháu gái đã đánh con mình.

“We are not going to allow you to talk to another child. That is not acceptable” (Chúng tôi sẽ không cho phép bà nói chuyện với cháu gái. Điều đó là không chấp nhận được) - đại diện phía nhà trường nói.

Ngoài ra, khi cả 4 phụ huynh của các cháu bị đánh đến thì không hề được tiếp đón, phải đứng chờ ngoài hành lang trong khi phụ huynh của cháu gái bị tố đánh bạn được ngồi trong văn phòng. Trong livestream, bà T.H.T đang rất tức giận nhưng phía nhà trường liên tục yêu cầu bà không được hét lên, nếu không sẽ không có cuộc nói chuyện nào cả.

Thêm vào đó, nhà trường từ chối giải quyết sự việc và liên tục nhắc đến việc gọi công an.

Tiếp theo đó, trường trả lời bà rằng sẽ cho số điện thoại của phụ huynh cháu kia để 2 bên tự giải quyết với lý do "việc xảy ra bên ngoài trường". Một lúc sau, bảo vệ trường đưa 2 bố con học sinh kia ra khỏi tòa nhà, 2 người này thể hiện thái độ thách thức.

Nữ sinh bị tố đánh bạn ra về cùng bố

Bà T.H.T cho biết trên trang cá nhân của mình rằng nhà trường thông báo sự việc xảy ra ở ngoài khuôn viên trường trong khi clip đánh bạn xảy ra ngay trong sân trường. Ngoài ra, bà cũng cho biết con của mình không hề được chăm sóc y tế. Bà yêu cầu trích xuất camera nhưng không được phía nhà trường cung cấp.

Bà T.H.T đã phải cho con tạm dừng đến trường vì lo ngại con không an toàn sau khi bị một học sinh đánh.

Một số bình luận của người dùng mạng xã hội:

"Gởi con cho trường ,con mình bị đánh mà trường lại quá vô trách nhiệm".

"Trường xử lý quá kém, con người ta bị đánh thì chả điên tiết lên, ông kia thì cứ chỉ biết stop yelling at me..."

"Chưa biết nguyên nhân vì sao đánh nhau…nhưng trong môi trường quốc tế mà học sinh vẫn như thế này thì thua…nhà trường nên coi lại…"

"Đúng sai thế nào thì nhà trường cứ check cam để giải quyết cho thỏa đáng chứ lại như đang che giấu, bênh vực cho cái xấu thì ai mà chấp nhận được. Thế thì trường cũng phải có trách nhiệm liên quan.."

Trường Quốc tế TP HCM - American Academy (ISHCMC-AA)nói gì?

Trường quốc tế học phí 600 triệu bị dân mạng tràn vào vote 1 sao Xem ngay

Theo Zing, Ông Nathan Swenson thông tin lúc ông gặp học sinh, một số em có vết bị cào, cấu. Vì vậy, ông cho các em đến phòng y tế trường để kiểm tra. Y tá xác định học sinh bị xước, không có vấn đề nghiêm trọng nên cho các em về.

Theo vị hiệu trưởng, nhà trường thực hiện theo quy trình xử lý, mời học sinh liên quan đến nói chuyện để tìm hiểu trước khi làm việc với gia đình các em nhằm giải quyết sự việc. Tuy nhiên, lúc họ mới bắt đầu trao đổi, phụ huynh ập đến, xảy ra tranh chấp, họ phải dừng lại.

Do sự việc chưa được giải quyết trong ngày 26/5, ngày 27/5, trường tiếp tục tìm hiểu để có phương án giải quyết.

“Hôm nay, trường đã nói chuyện với 14 học sinh. Chúng tôi nắm được sự việc. Bước tiếp theo là trao đổi với phụ huynh để giải quyết vấn đề. Thông thường, trường xử lý sự việc suôn sẻ để giúp các con giải quyết mâu thuẫn nhưng sự việc trở nên khó khăn hơn khi quá trình điều tra bị cản trở như vậy”, đại diện trường ISHCMC-AA nói thêm.

Khi được hỏi về việc phụ huynh phản ánh phải cho con tạm dừng đến trường vì lo ngại mất an toàn, ông Swenson từ chối cung cấp thông tin học sinh đi học hay không trong ngày 27/5. Dù vậy, vị này nhiều lần khẳng định trường học vẫn an toàn và “các học sinh khác vẫn đến trường”.

Đồng thời, ông từ chối chia sẻ về cách xử lý đối với những học sinh liên quan, cho biết trường có quy định về xử lý kỷ luật nhưng chưa từng có tiền lệ học sinh đánh nhau như sự việc lần này.

Ông Nathan Swenson thừa nhận đây là vụ việc không mong muốn, xảy ra khi những học sinh đang trong độ tuổi 12-18, giai đoạn còn nông nổi, dễ phạm sai lầm. Quan điểm của trường là dù ai đúng, ai sai, người lớn nên tôn trọng quyền riêng tư của trẻ.

“Dù chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng cần cho các em cơ hội phát triển, rút kinh nghiệm từ sự việc”, ông nhấn mạnh.

Hiệu trưởng trường ISHCMC-AA cho biết nhà trường cũng sẽ tìm hiểu nguyên nhân những học sinh liên quan không báo cáo mâu thuẫn với giáo viên, nhân viên phụ trách trước khi để sự việc trở nên nghiêm trọng.

Ông Swenson cũng cho hay trường đã gửi email đến các phụ huynh có con theo học tại đây để thông báo sự việc. Về việc chưa liên hệ với gia đình học sinh bị đánh, vị này giải thích do sự việc mới xảy ra chiều 26/5, từ đó đến nay, họ bận nhiều việc, trong đó có buổi chia tay học sinh lớp 12, nên chưa làm việc với phụ huynh.

Trong ngày 27/5, trường có kế hoạch liên hệ với các gia đình để hỏi thăm tình hình sức khỏe học sinh, thông báo việc đã hoàn thành quá trình xác minh và đặt lịch hẹn với họ.

Ông Nathan Swenson khẳng định lại trường sẽ xử lý công bằng, nhất quán, phản hồi lại phụ huynh và luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến từ gia đình học sinh.

Doãn Hùng