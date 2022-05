Trường Quốc tế TPHCM - American Academy nói gì? Theo Zing, Ông Nathan Swenson thông tin lúc ông gặp học sinh, một số em có vết bị cào, cấu. Vì vậy, ông cho các em đến phòng y tế trường để kiểm tra. Y tá xác định học sinh bị xước, không có vấn đề nghiêm trọng nên cho các em về. Theo vị hiệu trưởng, nhà trường thực hiện theo quy trình xử lý, mời học sinh liên quan đến nói chuyện để tìm hiểu trước khi làm việc với gia đình các em nhằm giải quyết sự việc. Tuy nhiên, lúc họ mới bắt đầu trao đổi, phụ huynh ập đến, xảy ra tranh chấp, họ phải dừng lại. Do sự việc chưa được giải quyết trong ngày 26/5, ngày 27/5, trường tiếp tục tìm hiểu để có phương án giải quyết. “Hôm nay, trường đã nói chuyện với 14 học sinh. Chúng tôi nắm được sự việc. Bước tiếp theo là trao đổi với phụ huynh để giải quyết vấn đề. Thông thường, trường xử lý sự việc suôn sẻ để giúp các con giải quyết mâu thuẫn nhưng sự việc trở nên khó khăn hơn khi quá trình điều tra bị cản trở như vậy”, đại diện trường ISHCMC-AA nói thêm. Khi được hỏi về việc phụ huynh phản ánh phải cho con tạm dừng đến trường vì lo ngại mất an toàn, ông Swenson từ chối cung cấp thông tin học sinh đi học hay không trong ngày 27/5. Dù vậy, vị này nhiều lần khẳng định trường học vẫn an toàn và “các học sinh khác vẫn đến trường”. Đồng thời, ông từ chối chia sẻ về cách xử lý đối với những học sinh liên quan, cho biết trường có quy định về xử lý kỷ luật nhưng chưa từng có tiền lệ học sinh đánh nhau như sự việc lần này. Ông Nathan Swenson thừa nhận đây là vụ việc không mong muốn, xảy ra khi những học sinh đang trong độ tuổi 12-18, giai đoạn còn nông nổi, dễ phạm sai lầm. Quan điểm của trường là dù ai đúng, ai sai, người lớn nên tôn trọng quyền riêng tư của trẻ. “Dù chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng cần cho các em cơ hội phát triển, rút kinh nghiệm từ sự việc”, ông nhấn mạnh. Hiệu trưởng Trường ISHCMC-AA cho biết nhà trường cũng sẽ tìm hiểu nguyên nhân những học sinh liên quan không báo cáo mâu thuẫn với giáo viên, nhân viên phụ trách trước khi để sự việc trở nên nghiêm trọng.