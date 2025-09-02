logo website

logo website
  • Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
  • Số giấy phép: 09/GP - BTTTT, cấp ngày 07/01/2019
  • Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
  • Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
  • Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
  • © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
  • Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
  • Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
  • Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
  • Email: contact@vietnamnet.vn
  • Báo giá: http://vads.vn
  • Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn
Aa Aa
VietNamNet
Thứ Ba, 02/09/2025 - 14:19

Xem tàu ngầm, trực thăng săn ngầm phô diễn sức mạnh mừng Quốc khánh 2/9

Kiều Oanh

Xem các bài viết của tác giả
Sự kiện: 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Lần đầu tiên các tàu ngầm, tàu chiến cùng các trực thăng săn ngầm tham gia diễu binh trên biển mừng Quốc khánh đã để lại ấn tượng sâu sắc về sức mạnh Hải quân Việt Nam.

Bài viết liên quan:

Video liên quan nhất

image

Khoảnh khắc triệu con tim chung nhịp đập 'tôi yêu Việt Nam'

image

Cùng biên đội trực thăng vượt mây bay trên Quảng trường Ba Đình mừng Quốc khánh

image

Người dân vỡ òa cảm xúc vì câu nói của Cảnh sát giao thông trước giờ diễu binh

image

Khoảnh khắc phi công Su-30MK2, Yak-130 tỏa sáng trên Quảng trường Ba Đình

VIDEO NỔI BẬT