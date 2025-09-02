logo website

logo website
  • Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
  • Số giấy phép: 09/GP - BTTTT, cấp ngày 07/01/2019
  • Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
  • Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
  • Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
  • © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
  • Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
  • Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
  • Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
  • Email: contact@vietnamnet.vn
  • Báo giá: http://vads.vn
  • Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn
Aa Aa
VietNamNet
Thứ Ba, 02/09/2025 - 10:05

Cùng biên đội trực thăng vượt mây bay trên Quảng trường Ba Đình mừng Quốc khánh

Kiều Oanh

Xem các bài viết của tác giả
Sự kiện: 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Biên đội 10 chiếc trực thăng vượt qua những làn mây dày đặc, kéo những lá cờ Đảng, cờ Tổ Quốc bay trên Quảng trường Ba Đình trong ngày đại lễ mừng Quốc khánh 2/9.

Bài viết liên quan:

Video liên quan nhất

image

Khoảnh khắc phi công Su-30MK2, Yak-130 tỏa sáng trên Quảng trường Ba Đình

image

Mãn nhãn màn tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy nhiệt rực sáng trên bầu trời Thủ đô

image

Xem dàn chiến đấu cơ uy lực của Không quân trình diễn trên Quảng trường Ba Đình

image

Mãn nhãn hơn 30 máy bay quân sự lần đầu trình diễn trên Quảng trường Ba Đình

VIDEO NỔI BẬT