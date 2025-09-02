Khoảnh khắc triệu con tim chung nhịp đập 'tôi yêu Việt Nam'

Lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 đã khép lại với những phút giây lắng đọng cảm xúc trong triệu trái tim người dân Việt Nam.