VietNamNet
Thứ Ba, 02/09/2025 - 12:29

Khoảnh khắc triệu con tim chung nhịp đập 'tôi yêu Việt Nam'

Kiều Oanh

Sự kiện: 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 đã khép lại với những phút giây lắng đọng cảm xúc trong triệu trái tim người dân Việt Nam.

Cùng biên đội trực thăng vượt mây bay trên Quảng trường Ba Đình mừng Quốc khánh

Người dân vỡ òa cảm xúc vì câu nói của Cảnh sát giao thông trước giờ diễu binh

Khoảnh khắc phi công Su-30MK2, Yak-130 tỏa sáng trên Quảng trường Ba Đình

Mãn nhãn màn tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy nhiệt rực sáng trên bầu trời Thủ đô

