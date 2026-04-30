Riêng khu vực TPHCM (trước sáp nhập) có tới 80 trường tăng chỉ tiêu, nhiều trường tăng mạnh từ 200–300 học sinh. Cá biệt, có trường tăng tới gần 400 chỉ tiêu. Một số trường có mức tăng cao như: THPT Phước Kiển: +375 chỉ tiêu; THPT Nguyễn Văn Tăng, THPT Võ Trường Toản, THPT Hồ Thị Bi: cùng tăng +315. Hàng loạt trường khác tăng +270 đến +225 chỉ tiêu. Đây là mức tăng đáng kể nếu so với các năm trước, cho thấy áp lực tiếp nhận học sinh sau THCS vẫn rất lớn tại khu vực này.

TPHCM KHU VỰC 1 Chỉ tiêu năm 2026 CHỈ TIÊU 2025 BIẾN ĐỘNG THPT Phước Kiển 855 480 +375 THPT Nguyễn Văn Tăng 1125 810 +315 THPT Võ Trường Toản 765 450 +315 THPT Hồ Thị Bi 855 540 +315 THPT Thủ Thiêm 810 540 +270 THPT Tân Phong 765 495 +270 THPT Nguyễn An Ninh 900 630 +270 THPT Lê Minh Xuân 900 630 +270 THPT Quang Trung 810 540 +270 THPT Lý Thường Kiệt 765 495 +270 THPT Giồng Ông Tố 675 450 +225 THPT Trưng Vương 900 675 +225 THPT Trần Quang Khải 990 765 +225 THPT Trần Văn Giàu 900 675 +225 THPT Thanh Đa 720 495 +225 THPT Đa Phước 720 495 +225 THPT Dương Văn Thì 765 585 +180 THPT Bình Chiểu 900 720 +180 THPT Nguyễn Hữu Huân 835 655 +180 THPT Linh Trung 990 810 +180 THPT Đào Sơn Tây 855 675 +180 THPT Tam Phú 765 585 +180 THCS-THPT Trần Đại Nghĩa 465 285 +180 THPT Trần Hữu Trang 540 360 +180 THPT Nguyễn Khuyến 855 675 +180 THCS-THPT Sương Nguyệt Anh 450 270 +180 THPT Tân Bình 855 675 +180 THPT An Lạc 855 675 +180 THPT Vĩnh Lộc 720 540 +180 THPT Phong Phú 855 675 +180 THPT Bà Điểm 810 630 +180 THPT Phước Long 675 540 +135 THPT Nguyễn Trãi 675 540 +135 THPT Bình Phú 720 585 +135 THPT Nguyễn Tất Thành 855 720 +135 THPT Ngô Quyền 765 630 +135 THPT Tạ Quang Bửu 720 585 +135 THPT Võ Văn Kiệt 720 585 +135 THPT Ngô Gia Tự 765 630 +135 THPT Nguyễn Hiền 595 455 +140 THPT Nguyễn Chí Thanh 810 675 +135 THPT Trần Phú 945 810 +135 THPT Tây Thạnh 1035 900 +135 THPT Phan Đăng Lưu 810 675 +135 THPT Hàn Thuyên 765 630 +135 THPT Bình Hưng Hòa 855 720 +135 THPT Bình Tân 855 720 +135 THPT Vĩnh Lộc B 900 765 +135 THPT Tân Thông Hội 720 585 +135 THPT Nguyễn Hữu Cầu 765 630 +135 THPT Phạm Văn Sáng 810 675 +135 THPT Dương Văn Dương 765 630 +135 THPT Bình Trị Đông B 810 675 +135 THPT Phú Nhuận 925 825 +100 THPT Trần Hưng Đạo 990 900 +90 THPT Tân Túc 855 765 +90 THPT Bình Chánh 900 810 +90 THPT Củ Chi 810 720 +90 THPT Phú Hòa 720 630 +90 THPT Trung Phú 765 675 +90 THPT Nguyễn Hữu Tiến 675 585 +90 PTNK TDTT Bình Chánh 600 510 +90 THPT Long Thới 450 360 +90 THPT Thủ Đức 900 810 +90 THPT Hiệp Bình 675 585 +90 Phân hiệu THPT Lê Thị Hồng Gấm 495 405 +90 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 845 690 +155 PTNK TDTT Nguyễn Thị Định 535 450 +85 THPT Ten Lơ Man 585 540 +45 THPT Trần Khai Nguyên 720 675 +45 THPT Lương Văn Can 675 630 +45 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 765 720 +45 THPT Thạnh Lộc 810 765 +45 THPT Nguyễn Thái Bình 720 675 +45 THPT Gò Vấp 675 630 +45 THPT Nguyễn Văn Cừ 675 630 +45 THPT An Nghĩa 360 315 +45 THPT Bình Khánh 405 360 +45 THPT Long Trường 720 675 +45 THPT Lê Quý Đôn 560 525 +35 THPT Lê Trọng Tấn 675 650 +25 THCS & THPT Thạnh An 60 40 +20 THPT Nguyễn Huệ 675 675 0 THPT Bùi Thị Xuân 700 700 0 THPT Lương Thế Vinh 330 330 0 THPT Marie Curie 1000 1000 0 THPT Nguyễn Thị Diệu 765 765 0 THPT Nguyễn Hữu Thọ 765 765 0 Trung học Thực hành Sài Gòn 175 175 0 THPT Hùng Vương 1035 1035 0 THPT Phạm Phú Thứ 675 675 0 THPT Mạc Đĩnh Chi 1060 1060 0 THPT Lê Thánh Tôn 585 585 0 THPT Nam Sài Gòn 225 225 0 THPT Nguyễn Văn Linh 675 675 0 THPT Nguyễn Du 595 595 0 THCS-THPT Diên Hồng 450 450 0 THPT Trường Chinh 900 900 0 THPT Nguyễn Thượng Hiền 780 780 0 THPT Nguyễn Công Trứ 855 855 0 THPT Nguyễn Trung Trực 900 900 0 THPT Võ Thị Sáu 855 855 0 THPT Hoàng Hoa Thám 855 855 0 THPT Gia Định 960 960 0 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 630 630 0 THPT An Nhơn Tây 810 810 0 THPT Trung Lập 585 585 0 THPT Cần Thạnh 320 320 0 THPT chuyên Lê Hồng Phong 805 805 0 PTNK ĐHQG-HCM 595 596 0 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 525 455 +70 PT Olympic TDTT 70 80 -10 Trung học Thực hành Sư phạm 280 310 -30 Khu vực Bình Dương (cũ), có 30 trường tăng chỉ tiêu, trong đó xuất hiện một số trường tăng đột biến: THPT Thái Hòa: +365; THPT Bình Phú: +294; THCS-THPT Nguyễn Huệ: +290; THPT Trịnh Hoài Đức: +275. Mức tăng cao tập trung ở một số địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số cơ học tăng mạnh. TPHCM KHU VỰC 2 CHỈ TIÊU NĂM 2026 CHỈ TIÊU NĂM 2025 BIẾN ĐỘNG THPT Thái Hòa 765 400 +365 THPT Bình Phú 810 516 +294 THCS-THPT Nguyễn Huệ 450 160 +290 THPT Trịnh Hoài Đức 765 490 +275 THCS-THPT Tây Sơn 450 200 +250 THPT Huỳnh Văn Nghệ 675 440 +235 THPT Nguyễn Huệ 900 675 +225 THPT Võ Minh Đức 810 625 +185 THPT Tân Bình 450 270 +180 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 855 675 +180 THPT Tây Nam 675 500 +175 THPT Lý Thái Tổ 810 645 +165 THPT Bến Cát 810 650 +160 THPT Nguyễn Khuyến 765 621 +144 THPT An Mỹ 810 675 +135 THPT Vũng Tàu 855 720 +135 THPT Phước Vĩnh 630 520 +110 THPT Trần Nguyên Hãn 720 621 +99 THPT Nguyễn Đình Chiểu 585 495 +90 THPT Dầu Tiếng 450 360 +90 THCS-THPT Minh Hòa 360 240 +120 THPT Tân Phước Khánh 495 420 +75 THPT chuyên Hùng Vương 455 385 +70 THPT Bình An 470 410 +60 THPT Long Hòa 270 210 +60 THPT Dĩ An 540 480 +60 THPT Nguyễn Trãi 630 585 +45 THPT Đinh Tiên Hoàng 720 675 +45 THPT Phước Hòa 270 240 +30 THPT Lê Lợi 315 290 +25 THPT Thường Tân 240 160 +80 THPT Thanh Tuyền 225 220 +5 THPT Trần Văn Ơn 540 540 0 THPT Bàu Bàng 585 585 0 THPT Nguyễn An Ninh 540 560 -20

Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) có 11 trường tăng chỉ tiêu, mức tăng chủ yếu dao động từ 100–200 học sinh. So với hai khu vực còn lại, mức điều chỉnh tại đây ít biến động hơn, mang tính ổn định.