Riêng khu vực TPHCM (trước sáp nhập) có tới 80 trường tăng chỉ tiêu, nhiều trường tăng mạnh từ 200–300 học sinh. Cá biệt, có trường tăng tới gần 400 chỉ tiêu. Một số trường có mức tăng cao như: THPT Phước Kiển: +375 chỉ tiêu; THPT Nguyễn Văn Tăng, THPT Võ Trường Toản, THPT Hồ Thị Bi: cùng tăng +315. Hàng loạt trường khác tăng +270 đến +225 chỉ tiêu. Đây là mức tăng đáng kể nếu so với các năm trước, cho thấy áp lực tiếp nhận học sinh sau THCS vẫn rất lớn tại khu vực này.
TPHCM KHU VỰC 1
Chỉ tiêu năm 2026
CHỈ TIÊU 2025
BIẾN ĐỘNG
THPT Phước Kiển
855
480
+375
THPT Nguyễn Văn Tăng
1125
810
+315
THPT Võ Trường Toản
765
450
+315
THPT Hồ Thị Bi
855
540
+315
THPT Thủ Thiêm
810
540
+270
THPT Tân Phong
765
495
+270
THPT Nguyễn An Ninh
900
630
+270
THPT Lê Minh Xuân
900
630
+270
THPT Quang Trung
810
540
+270
THPT Lý Thường Kiệt
765
495
+270
THPT Giồng Ông Tố
675
450
+225
THPT Trưng Vương
900
675
+225
THPT Trần Quang Khải
990
765
+225
THPT Trần Văn Giàu
900
675
+225
THPT Thanh Đa
720
495
+225
THPT Đa Phước
720
495
+225
THPT Dương Văn Thì
765
585
+180
THPT Bình Chiểu
900
720
+180
THPT Nguyễn Hữu Huân
835
655
+180
THPT Linh Trung
990
810
+180
THPT Đào Sơn Tây
855
675
+180
THPT Tam Phú
765
585
+180
THCS-THPT Trần Đại Nghĩa
465
285
+180
THPT Trần Hữu Trang
540
360
+180
THPT Nguyễn Khuyến
855
675
+180
THCS-THPT Sương Nguyệt Anh
450
270
+180
THPT Tân Bình
855
675
+180
THPT An Lạc
855
675
+180
THPT Vĩnh Lộc
720
540
+180
THPT Phong Phú
855
675
+180
THPT Bà Điểm
810
630
+180
THPT Phước Long
675
540
+135
THPT Nguyễn Trãi
675
540
+135
THPT Bình Phú
720
585
+135
THPT Nguyễn Tất Thành
855
720
+135
THPT Ngô Quyền
765
630
+135
THPT Tạ Quang Bửu
720
585
+135
THPT Võ Văn Kiệt
720
585
+135
THPT Ngô Gia Tự
765
630
+135
THPT Nguyễn Hiền
595
455
+140
THPT Nguyễn Chí Thanh
810
675
+135
THPT Trần Phú
945
810
+135
THPT Tây Thạnh
1035
900
+135
THPT Phan Đăng Lưu
810
675
+135
THPT Hàn Thuyên
765
630
+135
THPT Bình Hưng Hòa
855
720
+135
THPT Bình Tân
855
720
+135
THPT Vĩnh Lộc B
900
765
+135
THPT Tân Thông Hội
720
585
+135
THPT Nguyễn Hữu Cầu
765
630
+135
THPT Phạm Văn Sáng
810
675
+135
THPT Dương Văn Dương
765
630
+135
THPT Bình Trị Đông B
810
675
+135
THPT Phú Nhuận
925
825
+100
THPT Trần Hưng Đạo
990
900
+90
THPT Tân Túc
855
765
+90
THPT Bình Chánh
900
810
+90
THPT Củ Chi
810
720
+90
THPT Phú Hòa
720
630
+90
THPT Trung Phú
765
675
+90
THPT Nguyễn Hữu Tiến
675
585
+90
PTNK TDTT Bình Chánh
600
510
+90
THPT Long Thới
450
360
+90
THPT Thủ Đức
900
810
+90
THPT Hiệp Bình
675
585
+90
Phân hiệu THPT Lê Thị Hồng Gấm
495
405
+90
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
845
690
+155
PTNK TDTT Nguyễn Thị Định
535
450
+85
THPT Ten Lơ Man
585
540
+45
THPT Trần Khai Nguyên
720
675
+45
THPT Lương Văn Can
675
630
+45
THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
765
720
+45
THPT Thạnh Lộc
810
765
+45
THPT Nguyễn Thái Bình
720
675
+45
THPT Gò Vấp
675
630
+45
THPT Nguyễn Văn Cừ
675
630
+45
THPT An Nghĩa
360
315
+45
THPT Bình Khánh
405
360
+45
THPT Long Trường
720
675
+45
THPT Lê Quý Đôn
560
525
+35
THPT Lê Trọng Tấn
675
650
+25
THCS & THPT Thạnh An
60
40
+20
THPT Nguyễn Huệ
675
675
0
THPT Bùi Thị Xuân
700
700
0
THPT Lương Thế Vinh
330
330
0
THPT Marie Curie
1000
1000
0
THPT Nguyễn Thị Diệu
765
765
0
THPT Nguyễn Hữu Thọ
765
765
0
Trung học Thực hành Sài Gòn
175
175
0
THPT Hùng Vương
1035
1035
0
THPT Phạm Phú Thứ
675
675
0
THPT Mạc Đĩnh Chi
1060
1060
0
THPT Lê Thánh Tôn
585
585
0
THPT Nam Sài Gòn
225
225
0
THPT Nguyễn Văn Linh
675
675
0
THPT Nguyễn Du
595
595
0
THCS-THPT Diên Hồng
450
450
0
THPT Trường Chinh
900
900
0
THPT Nguyễn Thượng Hiền
780
780
0
THPT Nguyễn Công Trứ
855
855
0
THPT Nguyễn Trung Trực
900
900
0
THPT Võ Thị Sáu
855
855
0
THPT Hoàng Hoa Thám
855
855
0
THPT Gia Định
960
960
0
THPT Nguyễn Hữu Cảnh
630
630
0
THPT An Nhơn Tây
810
810
0
THPT Trung Lập
585
585
0
THPT Cần Thạnh
320
320
0
THPT chuyên Lê Hồng Phong
805
805
0
PTNK ĐHQG-HCM
595
596
0
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
525
455
+70
PT Olympic TDTT
70
80
-10
Trung học Thực hành Sư phạm
280
310
-30
Khu vực Bình Dương (cũ), có 30 trường tăng chỉ tiêu, trong đó xuất hiện một số trường tăng đột biến: THPT Thái Hòa: +365; THPT Bình Phú: +294; THCS-THPT Nguyễn Huệ: +290; THPT Trịnh Hoài Đức: +275. Mức tăng cao tập trung ở một số địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số cơ học tăng mạnh.
TPHCM KHU VỰC 2
CHỈ TIÊU NĂM 2026
CHỈ TIÊU NĂM 2025
BIẾN ĐỘNG
THPT Thái Hòa
765
400
+365
THPT Bình Phú
810
516
+294
THCS-THPT Nguyễn Huệ
450
160
+290
THPT Trịnh Hoài Đức
765
490
+275
THCS-THPT Tây Sơn
450
200
+250
THPT Huỳnh Văn Nghệ
675
440
+235
THPT Nguyễn Huệ
900
675
+225
THPT Võ Minh Đức
810
625
+185
THPT Tân Bình
450
270
+180
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
855
675
+180
THPT Tây Nam
675
500
+175
THPT Lý Thái Tổ
810
645
+165
THPT Bến Cát
810
650
+160
THPT Nguyễn Khuyến
765
621
+144
THPT An Mỹ
810
675
+135
THPT Vũng Tàu
855
720
+135
THPT Phước Vĩnh
630
520
+110
THPT Trần Nguyên Hãn
720
621
+99
THPT Nguyễn Đình Chiểu
585
495
+90
THPT Dầu Tiếng
450
360
+90
THCS-THPT Minh Hòa
360
240
+120
THPT Tân Phước Khánh
495
420
+75
THPT chuyên Hùng Vương
455
385
+70
THPT Bình An
470
410
+60
THPT Long Hòa
270
210
+60
THPT Dĩ An
540
480
+60
THPT Nguyễn Trãi
630
585
+45
THPT Đinh Tiên Hoàng
720
675
+45
|
THPT Phước Hòa
|
270
|
240
|
+30
|
THPT Lê Lợi
|
315
|
290
|
+25
|
THPT Thường Tân
|
240
|
160
|
+80
|
THPT Thanh Tuyền
|
225
|
220
|
+5
|
THPT Trần Văn Ơn
|
540
|
540
|
0
|
THPT Bàu Bàng
|
585
|
585
|
0
|
THPT Nguyễn An Ninh
|
540
|
560
|
-20
Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) có 11 trường tăng chỉ tiêu, mức tăng chủ yếu dao động từ 100–200 học sinh. So với hai khu vực còn lại, mức điều chỉnh tại đây ít biến động hơn, mang tính ổn định.
|
TPHCM KHU VỰC 3
|
CHỈ TIÊU NĂM 2026
|
CHỈ TIÊU NĂM 2025
|
BIẾN ĐỘNG
|
THPT Trần Quang Khải
|
540
|
342
|
+198
|
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
|
585
|
430
|
+155
|
THPT Long Hải - Phước Tỉnh
|
495
|
342
|
+153
|
THPT Minh Đạm
|
495
|
342
|
+153
|
THPT Phước Bửu
|
450
|
300
|
+150
|
THPT Bưng Riềng
|
450
|
300
|
+150
|
THPT Xuyên Mộc
|
450
|
315
|
+135
|
THPT Dương Bạch Mai
|
450
|
315
|
+135
|
THPT Hòa Bình
|
450
|
325
|
+125
|
THPT Bà Rịa
|
540
|
430
|
+110
|
THPT Hòa Hội
|
405
|
300
|
+105
|
THPT Nguyễn Văn Cừ
|
405
|
308
|
+97
|
THPT Trần Phú
|
450
|
360
|
+90
|
THPT Võ Thị Sáu
|
495
|
410
|
+85
|
THPT Nguyễn Trãi
|
405
|
320
|
+85
|
THPT Nguyễn Du
|
405
|
330
|
+75
|
THPT chuyên Lê Quý Đôn
|
525
|
455
|
+70
|
THPT Ngô Quyền
|
405
|
340
|
+65
|
THPT Dân tộc nội trú
|
105
|
70
|
+35
|
THPT Long Hải - Phước Tỉnh
|
495
|
342
|
+153
|
THPT Châu Thành
|
540
|
495
|
+45
|
THPT Hắc Dịch
|
630
|
585
|
+45
|
THPT Trần Văn Quan
|
450
|
410
|
+40
|
THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo
|
185
|
138
|
+47
|
THPT Trần Hưng Đạo
|
585
|
585
|
0
|
THPT Phú Mỹ
|
900
|
921
|
-21
Toàn hệ thống chỉ ghi nhận 5 trường giảm chỉ tiêu, trong khi 50 trường giữ nguyên.