Dẫn đầu toàn hệ thống là Trường THPT Nguyễn Văn Tăng với 1.125 chỉ tiêu; tiếp theo là: THPT Mạc Đĩnh Chi: 1.060; THPT Hùng Vương và THPT Tây Thạnh cúng: 1.035; THPT Marie Curie: 1.000
Nhóm 900–990 gồm hàng loạt trường quen thuộc như: Trần Quang Khải, Trần Hưng Đạo, Linh Trung (990); Trưng Vương, Nguyễn An Ninh, Bình Chánh, Trường Chinh, Thủ Đức… (900). Ngoài ra, một số trường có quy mô cao sát ngưỡng này như: THPT Gia Định: 960; THPT Trần Phú: 945; THPT Phú Nhuận: 925
Ngưỡng vào top 50: từ 810 chỉ tiêu như: Thủ Thiêm, Thạnh Lộc, Phan Đăng Lưu, Quang Trung, Củ Chi, An Nhơn Tây
Sau đây là top 50 trường có nhiều chỉ tiêu lớp 10 nhất TPHCM năm 2026:
|
Xếp hạng
|
Trường
|
Chỉ tiêu
|
1
|
Nguyễn Văn Tăng
|
1.125
|
2
|
Mạc Đĩnh Chi
|
1.060
|
3
|
Hùng Vương
|
1.035
|
4
|
Tây Thạnh
|
1.035
|
5
|
Marie Curie
|
1.000
|
6
|
Trần Quang Khải
|
990
|
7
|
Trần Hưng Đạo
|
990
|
8
|
Linh Trung
|
990
|
9
|
Gia Định
|
960
|
10
|
Trần Phú
|
945
|
11
|
Phú Nhuận
|
925
|
12
|
Trưng Vương
|
900
|
13
|
Nguyễn An Ninh
|
900
|
14
|
Trường Chinh
|
900
|
15
|
Bình Chánh
|
900
|
16
|
Lê Minh Xuân
|
900
|
17
|
Vĩnh Lộc B
|
900
|
18
|
Trần Văn Giàu
|
900
|
19
|
Nguyễn Trung Trực
|
900
|
20
|
Bình Chiểu
|
900
|
21
|
Thủ Đức
|
900
|
22
|
Nguyễn Huệ (BR-VT)
|
900
|
23
|
Phú Mỹ
|
900
|
24
|
Nguyễn Thị Minh Khai
|
845
|
25
|
Nguyễn Hữu Huân
|
835
|
26
|
Nguyễn Tất Thành
|
855
|
27
|
Nguyễn Khuyến
|
855
|
28
|
Tân Túc
|
855
|
29
|
An Lạc
|
855
|
30
|
Bình Tân
|
855
|
31
|
Bình Hưng Hòa
|
855
|
32
|
Hoàng Hoa Thám
|
855
|
33
|
Võ Thị Sáu
|
855
|
34
|
Tân Bình
|
855
|
35
|
Đào Sơn Tây
|
855
|
36
|
Phong Phú
|
855
|
37
|
Hồ Thị Bi
|
855
|
38
|
Thủ Thiêm
|
810
|
39
|
Thạnh Lộc
|
810
|
40
|
Hoàng Thế Thiện
|
810
|
41
|
Phan Đăng Lưu
|
810
|
42
|
Quang Trung
|
810
|
43
|
Củ Chi
|
810
|
44
|
An Nhơn Tây
|
810
|
45
|
Phạm Văn Sáng
|
810
|
46
|
Bà Điểm
|
810
|
47
|
An Mỹ
|
810
|
48
|
Võ Minh Đức
|
810
|
49
|
Lý Thái Tổ
|
810
|
50
|
Bến Cát
|
810
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM năm nay dự kiến diễn ra trong hai ngày là 1 và 2/6. Từ ngày 3 đến 9/6, sẽ chấm thi, tổng kết và đối soát kết quả. Kết quả thi, điểm chuẩn và thời gian nhận đơn phúc khảo sẽ được Sở GD-ĐT TPHCM thông báo sau, căn cứ vào tiến độ chấm thi thực tế.
Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT TPHCM, chậm nhất đến ngày 4/5 sẽ công bố số liệu tổng hợp về số lượng nguyện vọng 1 vào từng trường. Từ chiều 4/5 đến hết ngày 8/5, phụ huynh và học sinh được điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký trong giai đoạn 1.