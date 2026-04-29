Dẫn đầu toàn hệ thống là Trường THPT Nguyễn Văn Tăng với 1.125 chỉ tiêu; tiếp theo là: THPT Mạc Đĩnh Chi: 1.060; THPT Hùng Vương và THPT Tây Thạnh cúng: 1.035; THPT Marie Curie: 1.000

Nhóm 900–990 gồm hàng loạt trường quen thuộc như: Trần Quang Khải, Trần Hưng Đạo, Linh Trung (990); Trưng Vương, Nguyễn An Ninh, Bình Chánh, Trường Chinh, Thủ Đức… (900). Ngoài ra, một số trường có quy mô cao sát ngưỡng này như: THPT Gia Định: 960; THPT Trần Phú: 945; THPT Phú Nhuận: 925

Ngưỡng vào top 50: từ 810 chỉ tiêu như: Thủ Thiêm, Thạnh Lộc, Phan Đăng Lưu, Quang Trung, Củ Chi, An Nhơn Tây

Sau đây là top 50 trường có nhiều chỉ tiêu lớp 10 nhất TPHCM năm 2026: 

Xếp hạng

Trường

Chỉ tiêu

1

Nguyễn Văn Tăng

1.125

2

Mạc Đĩnh Chi

1.060

3

Hùng Vương

1.035

4

Tây Thạnh

1.035

5

Marie Curie

1.000

6

Trần Quang Khải

990

7

Trần Hưng Đạo

990

8

Linh Trung

990

9

Gia Định

960

10

Trần Phú

945

11

Phú Nhuận

925

12

Trưng Vương

900

13

Nguyễn An Ninh

900

14

Trường Chinh

900

15

Bình Chánh

900

16

Lê Minh Xuân

900

17

Vĩnh Lộc B

900

18

Trần Văn Giàu

900

19

Nguyễn Trung Trực

900

20

Bình Chiểu

900

21

Thủ Đức

900

22

Nguyễn Huệ (BR-VT)

900

23

Phú Mỹ

900

24

Nguyễn Thị Minh Khai

845

25

Nguyễn Hữu Huân

835

26

Nguyễn Tất Thành

855

27

Nguyễn Khuyến

855

28

Tân Túc

855

29

An Lạc

855

30

Bình Tân

855

31

Bình Hưng Hòa

855

32

Hoàng Hoa Thám

855

33

Võ Thị Sáu

855

34

Tân Bình

855

35

Đào Sơn Tây

855

36

Phong Phú

855

37

Hồ Thị Bi

855

38

Thủ Thiêm

810

39

Thạnh Lộc

810

40

Hoàng Thế Thiện

810

41

Phan Đăng Lưu

810

42

Quang Trung

810

43

Củ Chi

810

44

An Nhơn Tây

810

45

Phạm Văn Sáng

810

46

Bà Điểm

810

47

An Mỹ

810

48

Võ Minh Đức

810

49

Lý Thái Tổ

810

50

Bến Cát

810

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM năm nay dự kiến diễn ra trong hai ngày là 1 và 2/6. Từ ngày 3 đến 9/6, sẽ chấm thi, tổng kết và đối soát kết quả. Kết quả thi, điểm chuẩn và thời gian nhận đơn phúc khảo sẽ được Sở GD-ĐT TPHCM thông báo sau, căn cứ vào tiến độ chấm thi thực tế.

Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT TPHCM, chậm nhất đến ngày 4/5 sẽ công bố số liệu tổng hợp về số lượng nguyện vọng 1 vào từng trường. Từ chiều 4/5 đến hết ngày 8/5, phụ huynh và học sinh được điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký trong giai đoạn 1.