Nguyễn Minh Tú (sinh năm 2004), quê Phú Thọ, là sinh viên ngành Khoa học Máy tính, Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội. Nam sinh tốt nghiệp sớm một kỳ với điểm tổng kết toàn khóa 3.94/4.0, là thủ khoa Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, á khoa toàn đại học.

“Em chỉ đặt mục tiêu tốt nghiệp loại xuất sắc nên rất bất ngờ khi biết mình trở thành thủ khoa”, Tú chia sẻ.

Chàng trai chuyên Sinh rẽ hướng vì yêu Toán

Trước khi đến với ngành công nghệ thông tin, Tú từng là học sinh chuyên Sinh nhiều năm. Thời THCS, Tú từng giành giải Nhất cấp tỉnh ở môn học này và được tuyển thẳng vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ). Nhưng chính trong quá trình học, Tú dần nhận ra môn mình thực sự yêu thích lại là Toán.

“Khi ấy em làm nhiều bài tập môn Sinh thiên về xác suất thống kê, khiến bản thân cảm thấy rất hứng thú. Càng học sâu, em dần nhận ra thứ mình yêu thích là tư duy logic của Toán”, Tú kể.

Đến năm lớp 11, Tú quyết định lựa chọn tổ hợp A01 (Toán - Lý - Anh) để theo đuổi ngành công nghệ thông tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Nguyễn Minh Tú là sinh viên ngành Khoa học Máy tính. Ảnh: Thúy Nga

Quyết định này khiến Tú gặp không ít khó khăn. Trong khi bạn bè tập trung ôn Sinh, Tú phải học lại Lý và Anh gần như từ đầu. Không có bạn cùng lớp chung mục tiêu để trao đổi, Tú tự tìm kiếm tài liệu và học qua các bài giảng trên mạng.

“Có giai đoạn em gần như học một mình. May mắn là thầy cô ở trường rất tôn trọng lựa chọn của học sinh và luôn sẵn sàng hỗ trợ khi em cần”, Tú chia sẻ.

Nhờ sự nỗ lực, năm 2022, Tú đạt 28,45 điểm tổ hợp A01, trở thành á khoa của tỉnh Phú Thọ. Nam sinh cũng trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội nhờ kết quả cao trong kỳ thi đánh giá tư duy.

Nhưng khi bước vào môi trường đại học, Tú nhanh chóng cảm nhận được áp lực đồng trang lứa. “Bạn bè xung quanh em đều là học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Lý, Hóa, còn em không có thành tích gì. Thời gian đầu em khá mông lung, không biết mình có theo kịp các bạn không”, Tú nhớ lại.

Suốt kỳ đầu tiên, Tú loay hoay vì luôn tự so sánh bản thân với người khác. Kết quả học kỳ này có những môn điểm số không như kỳ vọng. Sau đó, nam sinh quyết định nghiêm túc học lại để cải thiện, nắm chắc kiến thức hơn.

Sang kỳ 2, Tú đặt mục tiêu rõ ràng hơn cho từng giai đoạn. “Em muốn xem giới hạn của mình đến đâu nên ngoài bằng Xuất sắc, em còn đặt mục tiêu phải tốt nghiệp sớm một kỳ”, Tú nói.

Tăng tốc để tốt nghiệp sớm

Có mục tiêu rõ ràng, Tú bắt đầu “lên giây cót” nhằm tăng khối lượng học tập trong mỗi kỳ. Thông thường, trong một kỳ học, sinh viên cần tham gia 17-18 tín chỉ. Tuy nhiên, Tú đăng ký tới 20-24 tín chỉ/kỳ và học xuyên kỳ nghỉ hè để hoàn thành. Thời điểm đó, lịch học của Tú gần như kín.

Phương pháp học của Tú cũng thay đổi linh hoạt theo từng giai đoạn. Hai năm đầu học đại cương, Tú tập trung gần như tuyệt đối cho việc học.

“Thời gian đó em ‘biến mất’ khỏi mạng xã hội, không tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào. Em tập trung luyện đề, chú ý sửa các lỗi sai. Em nghĩ rằng để làm tốt trong ngành IT, nền tảng Toán rất quan trọng nên muốn học thật chắc chắn”, Tú nói.

Khi bước vào các môn chuyên ngành, Tú bắt đầu học theo nhóm để tăng hiệu quả. Trong các buổi học, Tú thường chọn ngồi bàn đầu, ngay trước mặt thầy cô để tập trung hơn. Việc này cũng giúp Tú dễ dàng hỏi lại giảng viên khi có điều thắc mắc, từ đó hiểu bài nhanh hơn và giảm thời gian tự học lại ở nhà.

Từ giữa năm 3, Tú bắt đầu gia nhập phòng lab về trí tuệ nhân tạo. Một trong những nghiên cứu Tú từng tham gia, cũng là đồ án tốt nghiệp của em, liên quan đến việc dùng AI để dự báo thời tiết.

Theo nam sinh, trên thế giới có bộ dữ liệu dự đoán sẵn, nhưng có nhiều sai lệch. Vì thế, nhóm đã dùng AI để tinh chỉnh dữ liệu, giúp dự báo chính xác hơn trong những khu vực phức tạp như Việt Nam, vốn chịu ảnh hưởng bởi khí hậu gió mùa.

Tú là thủ khoa đầu ra Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, á khoa Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Thúy Nga

Muốn giảm gánh nặng tài chính cho bố mẹ, Tú cũng đi gia sư Toán và Vật lý cho học sinh THPT để tự trang trải chi phí. Từ cuối năm 2, Tú tìm kiếm các công việc liên quan đến chuyên ngành.

Thời điểm ấy, khi biết tới chương trình tuyển dụng của Samsung dành cho sinh viên năm cuối, Tú mạnh dạn nộp đơn dù vừa học hết năm thứ 2. Không ngờ, hồ sơ của Tú được chấp nhận. Nam sinh bắt đầu tham gia vào các dự án của công ty với vai trò là sinh viên tài năng.

Nhờ quá trình này, đến tháng 1/2026, dù chưa nhận bằng tốt nghiệp, Tú đã trở thành nhân viên chính thức với vai trò kỹ sư An toàn thông tin tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam (SRV).

Tú cho hay đây là lĩnh vực có nhiều khác biệt so với ngành học, do đó đòi hỏi bản thân cần tiếp tục học hỏi để thích nghi.

Có công việc mơ ước khi chưa tốt nghiệp, đạt mục tiêu tốt nghiệp sớm với bằng xuất sắc, Tú dự định thời gian tới tiếp tục tích lũy kinh nghiệm thực tế tại doanh nghiệp trước khi học lên các bậc cao hơn. Mục tiêu của chàng trai Phú Thọ là được quay trở lại giảng đường với vai trò giảng viên.