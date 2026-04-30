Chia sẻ với truyền thông, ông Nguyễn Bá Lứu cho biết, ông không thể hình dung bức điện ông được giao vào sáng ngày 7/4/1975, lại là một bức điện quyết định lịch sử của dân tộc. Vì tính bảo mật tuyệt đối của việc điện tín, nên chỉ đến sau ngày 30/4/1975, ông mới biết chính ông là người trực tiếp chuyển đi bức điện mang ý nghĩa lịch sử này.

“Đơn vị giao cho tôi đánh bức điện đó đi. Chỉ biết là bức điện đó rất quan trọng, phải tập trung chuyển cho miền Nam. Chúng tôi cố gắng phấn đấu các tín hiệu, các thứ phải tròn trĩnh, sáng tạo, bằng tín hiệu moóc. Xác định thông tin phải chính xác kịp thời, nhưng còn nội dung của bức điện nó như thế nào thì về sau chúng tôi mới biết. Tôi rất vinh dự, tự hào. Trong kháng chiến chống Mỹ mọi người đều phải xác định làm tốt thông tin liên lạc, phục vụ cho chỉ huy lãnh đạo, những bức điện phát đi chúng tôi rất cẩn thận và rất thận trọng”, ông Nguyễn Bá Lứu nhớ lại.