1. Ai trực tiếp ban hành Mệnh lệnh số 157 với nội dung "Thần tốc, thần tốc hơn nữa…"?
Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Đại tướng Võ Nguyên Giáp0%
- Đại tướng Văn Tiến Dũng
Theo Cổng thông tin điện tử Thành ủy TPHCM, ngày 7/4/1975, Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh ban hành Mệnh lệnh số 157, yêu cầu các đơn vị: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng!”.
Ngay sau đó, bức điện khẩn được Ban Cơ yếu truyền đi tới các chiến trường miền Nam, trở thành lời hiệu triệu mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm cao nhất của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương. Mệnh lệnh này đã thúc đẩy toàn quân, toàn dân phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tiến công nhanh, bất ngờ và chắc thắng, tạo nên khí thế tổng tiến công mạnh mẽ trên toàn chiến trường.
2. Ai là người trực tiếp tham gia truyền bức điện lịch sử này?
Ông Nguyễn Huy Hiệu
- Ông Nguyễn Bá Lứu0%
- Ông Phạm Hồng Tung
Theo thông tin trên báo Quân đội Nhân dân, ông Nguyễn Bá Lứu, báo vụ viên thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc, là người trực tiếp truyền đi bức điện mật lịch sử. Nhiệm vụ đòi hỏi thao tác nhanh, gọn, tuyệt đối bí mật để bảo đảm thời cơ chiến lược. Vì vậy, chiến sĩ thông tin phải có trình độ, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện chính xác các khâu xử lý tín hiệu, phân loại và chuyển giao cho cơ yếu giải mã.
3. Người truyền bức điện khẩn này chỉ biết nội dung sau ngày 30/4/1975?
Đúng
- Sai
Chia sẻ với truyền thông, ông Nguyễn Bá Lứu cho biết, ông không thể hình dung bức điện ông được giao vào sáng ngày 7/4/1975, lại là một bức điện quyết định lịch sử của dân tộc. Vì tính bảo mật tuyệt đối của việc điện tín, nên chỉ đến sau ngày 30/4/1975, ông mới biết chính ông là người trực tiếp chuyển đi bức điện mang ý nghĩa lịch sử này.
“Đơn vị giao cho tôi đánh bức điện đó đi. Chỉ biết là bức điện đó rất quan trọng, phải tập trung chuyển cho miền Nam. Chúng tôi cố gắng phấn đấu các tín hiệu, các thứ phải tròn trĩnh, sáng tạo, bằng tín hiệu moóc. Xác định thông tin phải chính xác kịp thời, nhưng còn nội dung của bức điện nó như thế nào thì về sau chúng tôi mới biết. Tôi rất vinh dự, tự hào. Trong kháng chiến chống Mỹ mọi người đều phải xác định làm tốt thông tin liên lạc, phục vụ cho chỉ huy lãnh đạo, những bức điện phát đi chúng tôi rất cẩn thận và rất thận trọng”, ông Nguyễn Bá Lứu nhớ lại.
4. Từ mệnh lệnh “Thần tốc, thần tốc hơn nữa…” đến thời khắc toàn thắng, ai trực tiếp truyền bức điện báo tin chiến thắng về Tổng hành dinh lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975?
Đồng chí Mai Hoa Thám
- Đồng chí Vọng0%
- Cả hai phương án trên
Theo thông tin trên báo Nhân Dân, vào thời khắc lịch sử lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, khi lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đồng chí Mai Hoa Thám và đồng chí Vọng (Tổ Cơ yếu Quân đoàn 2) đã khẩn trương truyền đi bức điện báo tin chiến thắng về Tổng hành dinh. Nội dung bức điện ghi nhận việc quân ta tiến vào Sài Gòn, chiếm Dinh Độc Lập và bắt toàn bộ nội các chính quyền Sài Gòn, buộc Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, khép lại cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước.
