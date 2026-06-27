Khu vực 1

Dựa trên phổ điểm, chỉ tiêu tuyển sinh và diễn biến các năm gần đây, nhiều khả năng nhóm trường ở khu vực ngoại thành, vùng ven sẽ tiếp tục có mức điểm chuẩn thấp nhất thành phố.

Năm 2025, TPHCM khu vực 1 có tới 14 trường THPT lấy điểm chuẩn ở mức 10,5 điểm, tương đương trung bình 3,5 điểm mỗi môn (chưa tính điểm ưu tiên). Đây là mức điểm chuẩn thấp nhất kể từ khi TPHCM đổi cách tính điểm xét tuyển lớp 10 vào năm 2022.

Theo đó, từ năm 2022, điểm xét tuyển lớp 10 được tính bằng tổng điểm ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (đều hệ số 1) cộng điểm ưu tiên (nếu có), thay cho cách nhân hệ số 2 đối với Toán và Ngữ văn như trước.

Hàng chục trường tại TPHCM dễ có điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 ở mức thấp. Ảnh: Nguyễn Huế

Trường THPT Bình Khánh, Trường THPT Cần Thạnh và Trường THPT An Nghĩa là những cái tên liên tục nằm trong nhóm có điểm chuẩn thấp nhất suốt bốn năm qua. Đây đều là các trường thuộc khu vực xa trung tâm, quy mô tuyển sinh ổn định nhưng số lượng nguyện vọng đăng ký không cao.

Đáng chú ý, năm 2025 ghi nhận sự sụt giảm mạnh của một số trường. Trong đó Trường THPT Nguyễn Thị Diệu gây bất ngờ khi từ mức điểm chuẩn khoảng 15,25-16 điểm ở các năm trước giảm xuống còn 10,5 điểm - mức thấp nhất trong lịch sử của trường. Tương tự, Trường THPT Tân Túc và Trường THPT Ngô Gia Tự cũng rơi vào nhóm có điểm chuẩn thấp.

Với diễn biến điểm thi năm 2026 được đánh giá không có nhiều biến động so với năm trước, nhóm trường này nhiều khả năng vẫn giữ mức điểm chuẩn thấp hoặc chỉ tăng nhẹ, nhưng khó có chuyện điểm chuẩn chỉ còn 10,5 như năm 2025.

Nhóm trường có điểm chuẩn lớp 10 TPHCM khu vực 1 thấp nhất năm 2025.

Điểm chuẩn nhóm trường này thường phụ thuộc chủ yếu vào số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng hơn là mức độ khó của đề thi. Do đó, nếu lượng hồ sơ không tăng đột biến, điểm chuẩn năm nay khó có khả năng biến động lớn.

Bên cạnh nhóm trường trên, một số trường ở khu vực ngoại thành khác cũng được dự báo có điểm chuẩn ở mức thấp, dao động khoảng 12-14 điểm, tạo thêm cơ hội cho những thí sinh có kết quả thi chưa cao vẫn có thể trúng tuyển vào trường THPT công lập.

Khu vực 2 và 3

Ở TPHCM khu vực 2 (Bình Dương cũ), mức điểm chuẩn thấp nhất 2 năm trước dao động 12,2-14,95, tương đương thí sinh chỉ cần đạt khoảng 4-5 điểm mỗi môn đã có cơ hội trúng tuyển. Phần lớn các trường thuộc nhóm này nằm ở địa bàn xa trung tâm, nơi áp lực cạnh tranh thấp hơn so với khu vực Thuận An, Dĩ An hay Thủ Dầu Một.

Dù vẫn thuộc nhóm điểm thấp, xu hướng tăng điểm ở nhóm trường này khá rõ. Đáng chú ý, so sánh mức điểm chuẩn năm 2025 với năm 2024, Trường THPT Phước Hòa tăng mạnh 3,05 điểm, Trường THPT Nguyễn Huệ tăng 2,65 điểm, Trường THPT Thường Tân tăng 1 điểm. Chỉ có ba trường giảm nhẹ là Trường THPT Minh Hòa (giảm 0,5 điểm), Trường THPT Dầu Tiếng (giảm 0,25 điểm) và Trường THPT Lê Lợi (giảm 0,1 điểm).

Năm 2025, Trường THPT Phước Vĩnh tiếp tục là trường có điểm chuẩn thấp nhất khu vực với 12,2 điểm, song khoảng cách với các trường xếp trên không còn lớn.

Nhóm trường có điểm chuẩn lớp 10 TPHCM khu vực 2 thấp nhất năm 2025



Ở TPHCM khu vực 3 (Bà Rịa Vũng Tàu cũ), năm 2025, Trường THPT Ngô Quyền có điểm chuẩn thấp nhất toàn tỉnh, chỉ 5,25 điểm, tương đương trung bình chưa đến 1,75 điểm/môn nếu không tính điểm ưu tiên. Đây là mức thấp kỷ lục của kỳ tuyển sinh năm 2025.

Trường THPT Phú Mỹ đứng thứ hai với 6,5 điểm, tiếp theo là Trường THPT Trần Phú với 7,75 điểm. Có 10/28 trường công lập lấy dưới 10 điểm, tức trung bình thí sinh chỉ cần khoảng 3,3 điểm mỗi môn đã có cơ hội trúng tuyển.

Phần lớn các trường điểm chuẩn thấp nằm ở khu vực ngoài trung tâm như Châu Đức, Xuyên Mộc, Phú Mỹ..., nơi tỷ lệ chọi không cao và nhiều trường tuyển gần đủ chỉ tiêu ngay ở nguyện vọng 1.