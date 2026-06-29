Biến động điểm chuẩn ở khu vực 1

Bức tranh năm 2025 cho thấy chiều hướng điểm chuẩn giảm chiếm ưu thế rõ rệt. Trong khi chỉ có một trường tăng đột biến là THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, phần lớn các trường còn lại nếu tăng cũng chỉ dao động 0,25-1,25 điểm.

Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa là trường tạo ra khoảng cách rất lớn với phần còn lại khi tăng tới 4,5 điểm. Đây là mức tăng cao nhất toàn thành phố và cao gấp hơn ba lần nhóm tăng đứng thứ hai (1,25 điểm), cho thấy sức hút tuyển sinh của trường tăng mạnh trong năm 2025.

Những trường có điểm chuẩn tăng vào năm 2025 so với năm 2024.

Ở chiều ngược lại, có tới 6 trường giảm điểm chuẩn từ 3,5 điểm trở lên, gồm THPT Nguyễn Thị Diệu, Gia Định, Củ Chi, Ngô Gia Tự, Nguyễn Hiền và Tân Túc. Trong đó, Trường THPT Nguyễn Thị Diệu giảm sâu nhất, tới 4,75 điểm, còn Trường THPT Gia Định - vốn thuộc nhóm trường có điểm chuẩn khá cao cũng giảm tới 4,25 điểm, là trường tốp trên có mức điều chỉnh mạnh nhất.

Những trường có điểm chuẩn biến động giảm vào năm 2025 so với năm 2024.

Nhìn tổng thể, các trường tốp đầu như Bùi Thị Xuân, Lê Quý Đôn, Nguyễn Thượng Hiền, Phú Nhuận, Trần Phú... hầu hết chỉ biến động trong khoảng tăng hoặc giảm 0,75 điểm, cho thấy sức hút tương đối ổn định. Trong khi đó, biến động lớn tập trung ở nhóm trường tốp giữa và tốp dưới, phản ánh sự thay đổi đáng kể về nguyện vọng đăng ký và phân bố nguồn tuyển giữa các khu vực trong năm tuyển sinh 2025.

Năm nay dễ có bất ngờ về Trường THPT Gia Định và Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

Sau nhiều năm nằm trong tốp 10 trường có điểm chuẩn cao nhất, thậm chí xếp thứ 3-4 thì năm 2025 điểm chuẩn lớp 10 Trường THPT Gia Định giảm sâu 4,25 điểm so với năm 2024 và trường này "bay" khỏi tốp 10 trường có điểm chuẩn cao nhất TPHCM.

Trường THPT Gia Định có truyền thống về chất lượng đào tạo, là một trong những trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất TPHCM nhiều năm. Hàng năm, điểm chuẩn lớp 10 vào Trường THPT Gia Định luôn đứng trong nhóm đầu và thường từ 22,75 trở lên.

Có một số lý do có thể lý giải cho trường hợp này. Thứ nhất, số thí sinh thi vào lớp 10 TPHCM giảm. Mặt khác, nhà trường không còn tuyển sinh lớp chuyên, nên chỉ còn tuyển sinh 1 đợt. Ngoài ra, số thí sinh đăng ký vào trường ít. Năm ngoái thống kê nguyện vọng 1 lúc đầu do Sở GD-ĐT TPHCM công bố, chỉ có 941 thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT Gia Định, dù sau đó Sở cho phép thí sinh đổi nguyện vọng. Dù vậy thí sinh trúng tuyển vào trường có điểm thi rất cao và rất ít thí sinh trúng với mức 18,75 điểm.

Ngoài ra, Trường THPT Nguyễn Thị Diệu năm 2025 có điểm chuẩn giảm sâu nhất với 4,5 điểm. Nếu năm 2024 điểm chuẩn vào lớp 10 của trường là 15 thì năm 2025 chỉ còn 10,5 và lọt top trường có điểm chuẩn thấp nhất. Như vậy thí sinh chỉ cần đạt 3,5 điểm/môn là trúng tuyển.

Dự đoán hai trường THPT Gia Định và THPT Nguyễn Thị Diệu năm nay sẽ có bất ngờ về điểm chuẩn năm 2026.

Điểm chuẩn tại khu vực 2 ra sao?

Bức tranh điểm chuẩn khu vực 2 cho thấy xu hướng tăng chiếm ưu thế rõ rệt. Năm 2025 có 15 trường tăng điểm, 9 trường giảm và 1 trường giữ nguyên, phản ánh mặt bằng điểm chuẩn năm 2025 nhìn chung cao hơn năm trước.

Nổi bật nhất là Trường THPT Tân Bình với mức tăng tới 5,55 điểm, cao nhất toàn khu vực và tạo khoảng cách rất lớn với phần còn lại. Đây cũng là trường có biến động mạnh nhất trong danh sách, vượt xa trường đứng thứ hai là THPT Phước Hòa (tăng 3,05 điểm).

Ngoài ra, THPT Nguyễn Huệ ( tăng 2,65 điểm), THPT Bình Phú (tăng 1,70 điểm) và THPT Bàu Bàng (tăng 1,70 điểm) cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, cho thấy sức hút tuyển sinh của nhóm trường này cải thiện rõ rệt so với năm 2024. Nhóm trường còn lại chủ yếu tăng trong khoảng 0,4-1 điểm, thể hiện sự ổn định của mặt bằng tuyển sinh.

Những trường có điểm chuẩn biến động tăng vào năm 2025 so với năm 2024 tại TPHCM khu vực 2.



Ở chiều ngược lại, mức giảm điểm chuẩn không quá lớn. Trường THPT Trịnh Hoài Đức giảm mạnh nhất nhưng cũng chỉ 1,4 điểm, tiếp theo là Trường THPT Dĩ An (giảm 1,2 điểm), Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (giảm 1,15 điểm) và Trường THPT Nguyễn Trãi (giảm 1 điểm). Đáng chú ý, đây đều là những trường vốn có điểm chuẩn khá cao, nên việc điều chỉnh giảm có thể xuất phát từ sự phân bổ lại nguyện vọng của thí sinh hơn là sự sụt giảm sức hút.

Những trường có điểm chuẩn biến động giảm vào năm 2025 so với năm 2024 tại TPHCM khu vực 2.



Nhìn tổng thể, biến động điểm chuẩn ở khu vực 2 diễn ra theo chiều tăng nhiều hơn giảm, song mức tăng chủ yếu tập trung ở một vài trường, trong khi phần lớn các trường chỉ dao động dưới 1 điểm. Điều này cho thấy mặt bằng tuyển sinh của khu vực vẫn khá ổn định, nhưng một số trường đã có sự bứt phá rõ rệt về sức cạnh tranh trong mùa tuyển sinh năm 2025.

Dự đoán năm 2026 nhiều trường ở khu vực 2 vẫn có sự biến động điểm chuẩn khá lớn.