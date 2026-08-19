Lời toà soạn:
Trong quá trình đấu tranh với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, Công an tỉnh Điện Biên là đơn vị đầu tiên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và lực lượng chức năng của nước bạn Lào triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên biên giới tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Từ dấu mốc này, đơn vị liên tiếp đấu tranh, phá nhiều chuyên án. Trong đó, chuyên án 625T là một trường hợp điển hình về sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ.
Phía sau những tài khoản mạng xã hội, những “người tình” lịch lãm và các cuộc gọi video tưởng như thật là một guồng máy sử dụng dữ liệu cá nhân, kịch bản tâm lý và công nghệ cao để săn tìm, dẫn dụ nạn nhân.
Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026), VietNamNet giới thiệu loạt bài “Cuộc vây bắt những “người tình ảo”, kể lại những cuộc đấu trí phía sau màn hình máy tính và hành trình phá án xuyên biên giới của Công an tỉnh Điện Biên.
Bài 1: Đêm 'truy tìm' người phụ nữ chờ ngân hàng mở cửa chuyển 11,5 tỷ đồng cho ‘người tình’
H.L không nghĩ mình đang bước vào một vụ lừa đảo. Người đàn ông chị quen qua mạng không hỏi vay tiền, cũng chẳng vội vàng nhắc đến chuyện đầu tư. Ban đầu, giữa họ chỉ là những tin nhắn hỏi han, những câu chuyện về công việc, cuộc sống. Theo thời gian, những cuộc trò chuyện cứ dài thêm.
Đến một lúc, người đàn ông ấy bắt đầu nói với H.L về tương lai. Trong tương lai được vẽ ra cho hai người, có chuyện cùng nhau kiếm tiền, tích lũy để cuộc sống sau này tốt hơn. Một sàn vàng ảo mang tên ATFX được giới thiệu.
H.L không phải không có chút lăn tăn, chị thử gã người tình bằng một khoản tiền nhỏ. Rồi chị nhìn thấy tài khoản báo lãi, tiền cũng rút được ngay. Không chỉ một lần.
Sau những lần đầu tiên cả vốn lẫn “lãi” thực sự quay về tài khoản ngân hàng, sự dè dặt của H.L vơi dần.
Chị A.T cũng đi qua gần như đúng con đường ấy.
Chỉ khác, khi đã tin người đàn ông vẫn trò chuyện với mình mỗi ngày, A.T bắt đầu chuyển những khoản tiền lớn hơn. Ban đầu từ vài triệu đồng sau lên hàng trăm triệu đồng, rồi nhiều hơn nữa.
Với những người như H.L hay A.T, tiền thật quay về tài khoản chính là bằng chứng thuyết phục nhất rằng khoản đầu tư là thật.
Nhưng nhiều tháng sau, khi lần theo đường dây tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, các trinh sát mới bóc ra điều mà những người phụ nữ trước màn hình khi ấy không thể biết. Không có khoản đầu tư nào sinh lời nào hết.
“Khoản tiền đầu tiên thường chỉ 3-5 triệu đồng. Trên ứng dụng, tài khoản liên tục báo lãi, có ngày lên tới 24%. Nạn nhân còn được rút cả vốn lẫn lãi trong tối đa ba lần đầu”, Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên kể.
Tiền thật chuyển về tài khoản ngân hàng khiến các nạn nhân bị chinh phục rằng sàn giao dịch hoạt động minh bạch và người mình yêu đang giúp mình kiếm tiền. Sau vài lần thu lời dễ dàng, sự dè dặt dần biến mất. Số vốn được nâng từ vài triệu lên hàng chục, hàng trăm triệu đồng, rồi thành tiền tỷ.
Thực tế, không có hoạt động đầu tư sinh lời nào diễn ra. Sàn vàng ATFX chỉ là sân khấu do nhóm lừa đảo dựng lên: số dư, lợi nhuận và kết quả giao dịch hiển thị trên ứng dụng đều nằm trong sự kiểm soát của chúng.
Theo Thượng tá Lâm, khi nạn nhân thực hiện lệnh rút trong những lần đầu, tiền không được trả từ bất kỳ hoạt động đầu tư nào. Nhóm lừa đảo chủ động chuyển cả vốn lẫn khoản “lãi” vào tài khoản của họ.
Chúng bỏ ra một khoản tiền nhỏ để đổi lấy thứ quan trọng hơn. Đó là niềm tin. Khi niềm tin đã đủ lớn, những khoản tiền chuyển đi cũng bắt đầu lớn theo.
C.L bước tới một đoạn khác của chiếc bẫy khi số tiền đã không còn nhỏ. Sau những lần nhìn thấy tài khoản báo lãi, nạn nhân này tiếp tục trút đến những đồng tiền lẻ cuối cùng trong túi vào sàn ảo.
Rồi đến lúc muốn rút, lệnh được gửi đi như những lần trước. Nhưng lần này, đợi hoài đợi mãi tiền vẫn không về. Phía “sàn” báo hệ thống gặp lỗi.
Chị C.L thấp thỏm chờ. Sau đó là một lý do khác: giao dịch đang được kiểm tra. Rồi tài khoản chưa đáp ứng điều kiện rút tiền.
Muốn lấy tiền, C.L phải nộp thêm.
Đó cũng là lúc một người đã bỏ vào hàng trăm triệu đồng đứng trước lựa chọn rất khác so với khi mới bắt đầu bằng vài triệu. Dừng lại có nghĩa phải đối diện với khả năng mất khoản tiền đã chuyển. Còn chuyển thêm, ít nhất trên màn hình vẫn còn một lời hứa rằng toàn bộ số tiền sẽ được lấy về.
Sau chút suy nghĩ, C.L tặc lưỡi chọn cách thứ hai. Nhưng sau khoản tiền vừa chuyển lại xuất hiện một điều kiện khác. Rồi một khoản khác phải nộp. Càng cố lấy lại tiền, C.L càng đi sâu vào chiếc bẫy.
Nhắc lại những trường hợp như vậy, Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm nói đây chính là thời điểm nhóm lừa đảo khai thác tâm lý tiếc số tiền đã bỏ ra của nạn nhân.
“Càng chuyển tiền, họ càng lún sâu. Những con số về số dư và lợi nhuận vẫn tăng trên ứng dụng, nhưng đó chỉ là dữ liệu do nhóm lừa đảo tạo ra. Tiền thật đã được chuyển khỏi tài khoản của nạn nhân ngay từ lúc giao dịch hoàn tất”, ông Lâm nói.
Tại cơ quan cảnh sát điều tra, nạn nhân D. rơi nước mắt khi nhớ lại những lần lý trí suýt thắng con tim. Sau nhiều lần chuyển tiền, nạn nhân bắt đầu nghi ngờ. Không muốn tiếp tục chuyển tiền, D. tìm cách dừng lại.
Cũng từ lúc ấy, người đàn ông từng ân cần hỏi han chị mỗi ngày nay quay ngoắt trở mặt. Những hình ảnh nhạy cảm từ các cuộc trò chuyện trước đó bất ngờ được gửi ngược trở lại, kèm theo đó là lời đe dọa.
Nếu không tiếp tục làm theo yêu cầu, những hình ảnh ấy có thể được gửi cho gia đình, bạn bè hoặc phát tán trên mạng. Đến lúc này, câu chuyện không còn chỉ là lấy lại khoản tiền đã mất. D. phải đối diện với một nỗi sợ khác: mất danh dự.
Những điều riêng tư nhất từng được chia sẻ trong một mối quan hệ mà chị nghĩ là tình cảm giờ trở thành công cụ để ép chị tiếp tục chuyển tiền.
Đó không phải một tình huống phát sinh ngoài dự tính.
Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm, việc tạo dựng quan hệ tình cảm, dẫn dắt nạn nhân vào những cuộc trò chuyện nhạy cảm rồi lưu lại hình ảnh cũng nằm trong những lớp bẫy mà nhóm lừa đảo chuẩn bị.
Khi những lời yêu thương không còn đủ sức giữ nạn nhân ở lại, chúng chuyển sang đe dọa. Từ tình cảm sang tiền bạc. Từ tiền bạc sang nỗi sợ.
Chiếc bẫy cứ thế đổi hình, tùy vào phản ứng của người ở phía bên kia màn hình. Chỉ đến khi nạn nhân không còn khả năng chuyển thêm, bi kịch mới kết thúc. Lúc này, tài khoản trên sàn bị khóa, tin nhắn không còn được trả lời và các phương thức liên lạc bị chặn. Những “người tình” biến mất như tan biến vào không khí.
Với H.L, A.T, C.L hay D., mỗi người có thể dừng lại ở một đoạn khác nhau của chiếc bẫy. Người bị giữ lại bởi khoản lợi nhuận đầu tiên; người bị cuốn theo những con số tăng lên trên màn hình; người càng muốn lấy lại tiền càng phải chuyển thêm. Cũng có người muốn thoát ra lại bị giữ bằng những hình ảnh riêng tư.
Nhưng khi đặt những câu chuyện ấy cạnh nhau, các trinh sát nhận ra chúng không hề rời rạc.
Đó là những công đoạn nối tiếp của cùng một kịch bản.
Phía sau những người đàn ông tưởng như tình cờ xuất hiện trong cuộc đời nạn nhân cũng không phải những kẻ lừa đảo hoạt động riêng lẻ.
Từ tháng 2/2025, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện những dấu hiệu đầu tiên về một tổ chức do người Việt Nam điều hành, cấu kết với một số đối tượng người Trung Quốc hoạt động tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, tỉnh Bò Kẹo, Lào.
Các trinh sát bắt đầu lần theo. Một tháng, hai tháng rồi bốn tháng. Càng đi sâu, những mảnh ghép vốn rời rạc càng khớp nối lại với nhau.
Những gì H.L, A.T, C.L hay D. tưởng là câu chuyện chỉ xảy ra với riêng mình, phía sau màn hình lại được vận hành theo một kịch bản chặt chẽ, trơn tru với đầy đủ vai trò: Có người góp vốn, người tuyển dụng, người quản lý nhân sự, người cung cấp kịch bản. Cùng với đó là hệ thống kỹ thuật điều khiển những con số lời, lỗ mà nạn nhân nhìn thấy trên màn hình. Thậm chí “thị trường” cũng được chia theo quốc tịch: Người nước nào được giao tiếp cận, lừa công dân nước đó. Ngoài Việt Nam, tổ chức này còn nhắm đến người Trung Quốc và Myanmar.
Đầu tháng 6/2025, Công an tỉnh Điện Biên xác lập Chuyên án 625T, do Thiếu tướng Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, làm Trưởng ban.
Theo tài liệu chuyên án, đường dây có khoảng 120 người. Hoàng Văn Trung, sinh năm 1994, trú tại Quảng Hòa, Cao Bằng, cầm đầu nhóm người Việt Nam, cấu kết với 3 người nước ngoài.
Bước đầu, công an xác định hàng trăm người Việt Nam đã bị chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng. Sau bốn tháng lần theo dấu vết, những “người tình” ở phía bên kia màn hình cuối cùng cũng có một địa chỉ: Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng.
Ngày 20/6/2025, Ban chuyên án nhận được thông tin Công an Lào và Công an Trung Quốc đang tổ chức truy quét tội phạm tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Đường dây này đã di chuyển thiết bị máy móc sang một địa điểm khác trong đặc khu để lẩn trốn. Nhóm cầm đầu tính đường sang Campuchia để tiếp tục hoạt động.
Đến ngày 1/7, thông tin các trinh sát nhận được càng trở nên gấp gáp hơn. Người cầm đầu người nước ngoài đã lên kế hoạch chia nhân sự thành từng tốp nhỏ, lần lượt rời Lào trong vài ngày tới. Thời gian bắt đầu được tính bằng giờ.
Ban chuyên án quyết định đẩy thời điểm phá án lên sớm hơn dự kiến. Cuộc đua lúc này không chỉ nhằm bắt đúng người, thu đúng chứng cứ. Ban chuyên án xác định phải khép vòng vây trước khi cuộc tháo chạy bắt đầu.
Từ ngày 4/7/2025, đoàn công tác của Công an tỉnh Điện Biên cùng đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp cùng lực lượng của nước bạn Lào truy quét tội phạm. Đại tá Phạm Trường Giang, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên, Phó trưởng Ban chuyên án 625T, làm trưởng đoàn.
Sau khi thống nhất phương án với Công an Lào, lực lượng phá án được chia thành nhiều mũi. Một tổ ở lại thủ đô Viêng Chăn, phối hợp với lực lượng chức năng hai nước “đón lõng” những nghi phạm có thể ra sân bay để sang Campuchia. Các mũi khác tiến về tỉnh Bò Kẹo.
Một hướng từ Viêng Chăn bằng đường hàng không. Một hướng từ Điện Biên bằng đường bộ.
Lực lượng phá án vượt hơn 600km ngay trong đêm để tiếp cận các điểm truy bắt đối tượng. Ở đầu kia, những kẻ trong đường dây “người tình” cũng đang chuẩn bị cho cuộc tháo chạy nước rút.
Vừa tới Bò Kẹo, tổ công tác Việt Nam họp nhanh với lực lượng Bộ Công an Lào và Công an Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Hai mục tiêu được xác định, một là nơi nhóm nghi phạm đang lẩn trốn và hai là kho cất giấu công cụ, phương tiện phạm tội.
Thời điểm G được chốt là 12h30 ngày 5/7.
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Đúng giờ, cán bộ công an Việt Nam cùng lực lượng công an Lào đồng loạt ập vào các địa điểm đã “điểm dấu” trong Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Tại một quán bar, lực lượng chức năng phát hiện 45 kẻ đang lẩn trốn, trong đó có 14 người nước ngoài, 31 người Việt Nam. Hoàng Văn Trung có mặt trong số đó.
Ở địa điểm còn lại, sau quá trình lục soát, hàng loạt thiết bị điện tử cùng sổ sách, tài liệu được tìm thấy. Trong số đó có những tài liệu ghi kịch bản lừa đảo.
Những câu chuyện tình cảm từng xuất hiện trên điện thoại của H.L, A.T, C.L hay D. và hàng trăm nạn nhân giờ hiện ra dưới một hình hài khác. Đó là những tài liệu hướng dẫn cách bắt chuyện, cách tạo lòng tin, cách dẫn dụ đầu tư, cách thúc giục chuyển tiền và cách đối phó khi nạn nhân nghi ngờ.
Những thứ tưởng như được một “người tình” dành riêng cho một người, thực chất lại là tài liệu trong kịch bản lừa đảo hoàn hảo. Nhưng cuộc vây bắt chưa kết thúc.
Một số đối tượng đã rời Bò Kẹo và họ đang trên đường thoát khỏi Lào. Có một số đối tượng đã kịp tới sân bay.
Cùng thời điểm lực lượng chức năng khám xét hai địa điểm tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, các mũi chặn bắt ở sân bay Viêng Chăn và Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Điện Biên, cũng đồng loạt hành động.
Tại sân bay Viêng Chăn, công an hai nước phát hiện một người nước ngoài và 13 người Việt Nam trong chuyên án đang làm thủ tục bay sang Phnom Penh, Campuchia. Lực lượng chức năng thu giữ 41 điện thoại cùng 13 hộ chiếu của nhóm người Việt Nam.
Ở hướng đường bộ, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang tạm giữ 15 người, gồm 13 nam và 2 nữ, khi họ đang di chuyển về Việt Nam; thu giữ 40 điện thoại.
Ba mũi vây bắt khép lại gần như cùng lúc. Tính cả nhóm bị phát hiện tại Bò Kẹo, lực lượng chức năng đã giữ 59 người Việt Nam và 15 người nước ngoài. Tang vật thu giữ gồm hàng trăm điện thoại, máy tính, hàng nghìn sim điện thoại, hộ chiếu cùng hai thùng tài liệu ghi chép, hướng dẫn kịch bản lừa đảo.
Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm cho biết một nghi phạm người nước ngoài là một trong ba người góp vốn thành lập “công ty lừa đảo”. Người này là trợ lý giám đốc, phụ trách hậu cần, quản lý nhóm người Việt Nam và tuyển người cho tổ chức.
Từ khi lực lượng hai nước thống nhất kế hoạch đến lúc các mũi đồng loạt phá án, khoảng thời gian chỉ chừng 24 giờ. Nhưng để có 24 giờ ấy là bốn tháng lần theo dấu vết, nhận diện từng mắt xích và cuộc chạy đua để vòng vây khép lại trước khi tổ chức tội phạm quốc tế kịp tan ra nhiều hướng.
Với hàng trăm nạn nhân, câu chuyện không khép lại cùng thời điểm chuyên án kết thúc. Phía sau con số gần 100 tỷ đồng ấy là những khoản tiền tích cóp nhiều năm, những món nợ phải trả, những hình ảnh riêng tư từng bị biến thành công cụ đe dọa và ký ức sợ hãi khó thể xóa một sớm một chiều.
(Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi theo yêu cầu)
Dựng clip: Đức Yên
Thiết kế: Phạm Luyện
Kỳ trước: Đêm 'truy tìm' người phụ nữ chờ ngân hàng mở cửa chuyển 11,5 tỷ đồng cho ‘người tình’