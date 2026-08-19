H.L không nghĩ mình đang bước vào một vụ lừa đảo. Người đàn ông chị quen qua mạng không hỏi vay tiền, cũng chẳng vội vàng nhắc đến chuyện đầu tư. Ban đầu, giữa họ chỉ là những tin nhắn hỏi han, những câu chuyện về công việc, cuộc sống. Theo thời gian, những cuộc trò chuyện cứ dài thêm.

Đến một lúc, người đàn ông ấy bắt đầu nói với H.L về tương lai. Trong tương lai được vẽ ra cho hai người, có chuyện cùng nhau kiếm tiền, tích lũy để cuộc sống sau này tốt hơn. Một sàn vàng ảo mang tên ATFX được giới thiệu.

H.L không phải không có chút lăn tăn, chị thử gã người tình bằng một khoản tiền nhỏ. Rồi chị nhìn thấy tài khoản báo lãi, tiền cũng rút được ngay. Không chỉ một lần.

Sau những lần đầu tiên cả vốn lẫn “lãi” thực sự quay về tài khoản ngân hàng, sự dè dặt của H.L vơi dần.

Chị A.T cũng đi qua gần như đúng con đường ấy.

Chỉ khác, khi đã tin người đàn ông vẫn trò chuyện với mình mỗi ngày, A.T bắt đầu chuyển những khoản tiền lớn hơn. Ban đầu từ vài triệu đồng sau lên hàng trăm triệu đồng, rồi nhiều hơn nữa.

Với những người như H.L hay A.T, tiền thật quay về tài khoản chính là bằng chứng thuyết phục nhất rằng khoản đầu tư là thật.

Nhưng nhiều tháng sau, khi lần theo đường dây tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, các trinh sát mới bóc ra điều mà những người phụ nữ trước màn hình khi ấy không thể biết. Không có khoản đầu tư nào sinh lời nào hết.

“Khoản tiền đầu tiên thường chỉ 3-5 triệu đồng. Trên ứng dụng, tài khoản liên tục báo lãi, có ngày lên tới 24%. Nạn nhân còn được rút cả vốn lẫn lãi trong tối đa ba lần đầu”, Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên kể.

Tiền thật chuyển về tài khoản ngân hàng khiến các nạn nhân bị chinh phục rằng sàn giao dịch hoạt động minh bạch và người mình yêu đang giúp mình kiếm tiền. Sau vài lần thu lời dễ dàng, sự dè dặt dần biến mất. Số vốn được nâng từ vài triệu lên hàng chục, hàng trăm triệu đồng, rồi thành tiền tỷ.