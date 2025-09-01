PHOTO COLLECTION
4 BUỔI CĂNG MÌNH TẬP LUYỆN DIỄU BINH A80 TẠI BA ĐÌNH
Cả 3 đợt tổng hợp luyện, sơ duyệt và 1 buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9 tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để lại nhiều dấu ấn khó quên.
Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc khiến khán giả trầm trồ. Đây là khối dẫn đầu, đi ngay sau xe chỉ huy. Ảnh: Hoàng Hà.
Trước khi đại lễ chính diễn ra, các lực lượng Quân đội, Công an và khối diễu hành đã có 2 buổi tổng hợp luyện, 1 buổi sơ duyệt và 1 buổi tổng duyệt tại quảng trường Ba Đình. Ảnh: Hoàng Hải Thịnh.
Khối Nghi trượng không thể thiếu trong các cuộc diễu binh, diễu hành. Dẫn đầu là xe Quốc huy với biểu tượng con số thể hiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Thế Bằng.
Từ trên cao có thể thấy rõ các khối đi đều và đẹp ngay từ những buổi tổng hợp luyện đầu tiên. Hình ảnh trên đường Hùng Vương, đoạn từ ngã tư Trần Phú về phía quảng trường Ba Đình. Ảnh: Thế Bằng.
Để có được điều này, các chiến sĩ đã phải trải qua 3 tháng gian khổ luyện tập trong mọi điều kiện thời tiết, từ nắng nóng gay gắt đến mưa giông. Ảnh: Thạch Thảo.
Ngay từ ngày đầu hợp luyện tại trung tâm Thủ đô (21/8), hàng trăm nghìn người dân đã đổ về hai bên vỉa hè những tuyến phố có đoàn diễu binh đi qua để đón xem, khiến Hà Nội hơn 10 ngày qua thực sự là những ngày hội lớn. Ảnh: Nguyễn Huế.
Các vị trí, góc phố đẹp để ngắm đoàn diễu binh luôn chật kín người. Họ phải xếp hàng từ nhiều giờ trước đó, thậm chí hơn một ngày. Ảnh: Phạm Hải.
Hình ảnh khối nữ Quân nhạc đi qua ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Tràng Tiền trong buổi tối 21/8. Ảnh: Nguyễn Huế.
Đoàn hùng binh đến đâu cũng khí thế, hiên ngang và oai phong. Đó chính là điều người dân yêu thích khi ngắm những khối chiến sĩ Quân đội và Công an. Ảnh: Đức Anh.
Hình ảnh tại hướng tuyến số 2 đi qua ga Hà Nội. Địa điểm này là vị trí thuận tiện cho người dân đón xem các khối thuộc lực lượng Công an diễu binh. Ảnh: Mạnh Hùng.
Mỗi khi các khối nữ chiến sĩ đi qua, người dân đều hò reo cổ vũ nhiệt tình. Sự mạnh mẽ mà vẫn đầy nữ tính của họ khi vận trang phục người lính là điều ai cũng yêu thích. Ảnh: Hoàng Hà.
Khối nam sĩ quan An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là hình ảnh mới mẻ nhất tại kỳ diễu binh lần này. Ảnh: Phạm Hải.
Khối bộ đội Phòng hóa (tên gọi khác của Binh chủng Hóa học) - một binh chủng chuyên môn kỹ thuật có nhiệm vụ bảo đảm hóa học trong tác chiến, phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, ngụy trang bảo vệ mục tiêu và nghi binh bằng màn khói, ngoài ra còn có khả năng chiến đấu trực tiếp bằng vũ khí bộ binh và súng phun lửa. Ảnh: Hoàng Hà.
Lễ diễu binh, diễu hành lần này hấp dẫn hơn cả các kỳ diễu binh trong vòng 30 năm qua do có cả sự tham dự của vũ khí, khí tài với các khối xe, pháo bánh xích, bánh lốp. Nhiều người tâm sự dù mất thời gian chờ đợi nhưng được ngắm xe tăng, các loại pháo là đủ thấy mãn nguyện. Ảnh: Hoàng Hà - Lê Trung.
Ảnh: Quyết Thắng
Trong các khối xe tiến vào lễ đài và đi qua những hàng người dân đón xem, lực lượng của Binh chủng Tăng thiết giáp luôn dẫn đầu và tạo nên hình ảnh thu hút. Ảnh: Trọng Tùng - Thế Sơn.
Qua 4 buổi tập diễu binh, diễu hành ở trung tâm Thủ đô có thể thấy tình yêu nước nồng nàn của người dân Việt Nam. Ảnh: Thế Bằng.
Máy bay quân sự trình diễn trên bầu trời ngày đại lễ A80 cũng là điểm nhấn đáng chú ý những ngày qua. Ảnh: Quỳnh Anh.
Dù nhiều lần hoãn tập bay vào trung tâm Thủ đô vì thời tiết không thuận lợi nhưng sau đó, các biên đội vẫn có những buổi tập làm mãn nhãn người xem khi trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, dàn tiêm kích Su30-MK2 thả mồi bẫy nhiệt đẹp mắt tại khu vực hồ Tây, quảng trường Ba Đình và trung tâm thành phố. Ảnh: Phạm Hải - Thế Sơn - Lê Anh Dũng.