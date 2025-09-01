Lễ diễu binh, diễu hành lần này hấp dẫn hơn cả các kỳ diễu binh trong vòng 30 năm qua do có cả sự tham dự của vũ khí, khí tài với các khối xe, pháo bánh xích, bánh lốp. Nhiều người tâm sự dù mất thời gian chờ đợi nhưng được ngắm xe tăng, các loại pháo là đủ thấy mãn nguyện. Ảnh: Hoàng Hà - Lê Trung.