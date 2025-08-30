Buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra sáng nay tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội thu hút sự chú ý của người dân khắp cả nước. Ảnh: Quang Trung.

Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo cấp cao khác của Trung ương và Hà Nội. Ảnh: Quang Trung.

Trước khi lễ diễu binh, diễu hành diễn ra, các biên đội phi cơ quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân lần lượt bay ngang qua lễ đài. Ảnh: Phạm Hải.

Trong đó, màn thả mồi bẫy nhiệt của những chiếc tiêm kích Su30-MK2 được nhiều người mong đợi chiêm ngưỡng nhất. Ảnh: Quyết Thắng.

Mở màn lễ diễu binh, diễu hành là sự xuất hiện của khối Nghi trượng với các hình ảnh biểu trưng như 80 năm Quốc khánh, Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới và đội hình rước cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Ảnh: Phạm Hải.

Đặc biệt, trong buổi tổng duyệt sáng 30/8 có sự góp mặt của đầy đủ 4 đơn vị Quân đội đại diện cho 4 quốc gia: 120 quân nhân đoàn Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc; khối Quốc kỳ Liên bang Nga - hộ tống là đội danh dự đại diện cho 3 Quân chủng của các Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga là Lục quân, Không quân - Vũ trụ và Hải quân; khối Quân đội Nhân dân Lào - là lực lượng vũ trang chủ lực của cách mạng dân tộc Lào; khối Quân đội Hoàng Gia Campuchia. Ảnh: Phạm Hải.

Các đội đi theo hướng Hùng Vương về phía ngã ba Nguyễn Thái Học và nút giao Lê Hồng Phong rồi rẽ làm ba hướng, đến ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học. Ảnh: Thế Bằng.

Khối của lực lượng Công an từ ngã ba Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn sẽ rẽ phải hành quân về phía ga Hà Nội và kết thúc tại điểm tập kết Công viên Thống Nhất trên phố Trần Nhân Tông. Ảnh: Mạnh Hùng.

Hướng đi về phía Công viên Thống Nhất còn có sự góp mặt của Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm (trong ảnh) và nữ Cảnh sát giao thông. Các nữ chiến sĩ đi đến đâu, người dân hò reo cổ vũ đến đó.

Khối nam Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong đoàn quân Công an hướng về phía ga Lê Duẩn. Ảnh: Mạnh Hùng.

Hướng Nguyễn Thái Học - ngã 7 Cửa Nam - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám là 16 khối tiêu biểu, đại diện cho các lực lượng nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà.

Đoạn giao giữa phố Nguyễn Thái Học và Điện Biên Phủ là một trong số ít địa điểm xem được nhiều khối nhất và thu hút lượng người dân khá lớn. Trong ảnh là khối chiến sĩ Công binh. Ảnh: Giang Trịnh.

Nhiều người dân hai bên đường đã tập trung từ 12h trưa, thậm chí có người đến từ 6h sáng 29/8 để chờ đợi xem được khoảnh khắc hùng dũng này. Trong ảnh, đoàn Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đi qua ngã 7 Cửa Nam. Ảnh: Giang Trịnh.

Khối nữ Quân nhạc luôn thu hút sự chú ý của khán giả bởi nét xinh tươi, duyên dáng của các cô gái. Khối nữ Quân nhạc trong đội hình diễu binh là lực lượng đặc biệt mang tính nghi lễ, văn hóa, tinh thần, đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Quân đội nhân dân Việt Nam “giỏi việc nước, đảm việc nhà” và giàu chất nghệ sĩ. Ảnh: Thế Sơn.

Các đội hình hôm nay đã đi đều và đẹp đạt chuẩn. Nổi bật là khối nam chiến sĩ Phòng hóa, đại diện cho lực lượng Binh chủng Hóa học của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là lực lượng chuyên trách làm nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả vũ khí hủy diệt lớn như vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học; ứng cứu sự cố hóa chất độc hại, phóng xạ, môi trường trong thời bình; khói ngụy trang, tạo màn che phục vụ tác chiến, bảo vệ đội hình và trang thiết bị và khử độc, tẩy xạ, tẩy trùng trang bị, phương tiện, công trình sau khi bị nhiễm. Ảnh: Hoàng Hà.

Hướng đường từ Liễu Giai cắt qua phố Đào Tấn tiếp tục là hình ảnh "biển" người ở hai bên vỉa hè chờ đón từ chiều tối hôm trước để ngóng xem các đoàn quân tiến về. Trong ảnh là lá cờ quyết thắng của khối nữ sĩ quan Cảnh sát đặc nhiệm. Ảnh: Thế Sơn.

Các khối hùng dũng di chuyển về điểm tập kết tại SVĐ Quần Ngựa trong tiếng reo hò thích thú của hàng nghìn người. Ảnh: Thế Bằng.

Tại góc Hàng Khay - Lê Thái Tổ, các đoàn quân đều bước trong sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng nghìn người tập trung về khu vực hồ Gươm. Trong ảnh là khối nữ chiến sĩ Thông tin. Ảnh: Bảo Minh.

Khối chiến sĩ Đặc công trên phố Hàng Khay. Ảnh: Bảo Minh.

Từ trên cao hướng tại cửa Nhà hát Lớn nhìn về phía phố Tràng Tiền có thể thấy các đoàn quân trùng trùng điệp điệp, hai bên rực rỡ cờ Tổ quốc, chứa chan niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc. Ảnh: Thạch Thảo.

Trong số đoàn quân tiến về quảng trường Cách mạng Tháng Tám có khối nữ sĩ quan Gìn giữ hòa bình. Đây là biểu tượng của sự hội nhập quốc tế, hòa bình, nhân văn, tô điểm thêm nét đẹp trí tuệ, bản lĩnh trong đội hình trang nghiêm, thể hiện sự đóng góp của phụ nữ Việt Nam không chỉ trong nước mà còn trên trường quốc tế. Ảnh: Thạch Thảo.

Khối xe pháo sau khi diễu hành qua quảng trường Ba Đình rẽ trái về hướng Lê Hồng Phong tới Điện Biên Phủ, ngang qua Cột cờ Hà Nội để rẽ vào Nguyễn Tri Phương, điểm tập kết của Bộ quốc phòng. Ảnh: Trọng Tùng.

Ước tính, buổi tổng duyệt sáng 30/8 thu hút hàng trăm nghìn người dân đón xem. Trong số này có rất nhiều gia đình từ các tỉnh lân cận đổ về Hà Nội từ trước đó nhiều ngày. Ảnh: Thạch Thảo.

Trên nhiều nhà cao tầng dọc tuyến phố có đoàn diễu binh đi qua, người dân tận dụng mọi vị trí thoáng đãng để quan sát buổi tổng duyệt. Ảnh: Hoàng Hà.