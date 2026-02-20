Chia sẻ với PV VietNamNet, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Quý - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - cơ sở 3 cho biết, những bữa tiệc cuối năm và kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thường tràn ngập đạm và chất béo, dễ gây cảm giác đầy bụng, khó tiêu và làm tăng áp lực lên hệ chuyển hóa.

Để "giải cứu" hệ tiêu hóa và cân bằng dinh dưỡng, việc lựa chọn đúng loại rau củ quả ăn kèm là chiến thuật cực kỳ quan trọng.

Dưới đây là 5 nhóm thực phẩm "vàng" giúp bạn giảm ngán và hỗ trợ tiêu hóa:

Nhóm rau xanh giàu chất xơ

Rau xanh như cải xanh, cải thìa, cải cúc, rau muống, rau dền, bông cải xanh, bắp cải… chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp tăng nhu động ruột, rút ngắn thời gian lưu chất béo trong đường tiêu hóa, đồng thời giảm hấp thu cholesterol, làm dịu tác động của bữa ăn nhiều thịt lên mỡ máu. Rau nên được luộc, hấp hoặc nấu canh để hạn chế dầu mỡ, giữ nguyên chất dinh dưỡng.

Thực phẩm lên men cũng là món chống ngán ngày Tết. Ảnh: Hoa Linh.

Nhóm rau củ có tính mát, nhiều nước

Củ cải trắng, củ cải đỏ, su hào, bí xanh, mướp, bầu, đu đủ xanh nấu canh bổ sung nước và chất xơ, giúp loãng dịch vị, hỗ trợ tiêu hóa chất béo, giảm cảm giác nặng bụng. Trong dân gian, củ cải còn được gọi là “nhân sâm mùa đông” nhờ khả năng giúp tiêu thực, kiện tỳ, thông tiện, giảm đầy bụng sau bữa ăn nhiều đạm.

Các loại rau gia vị và thảo mộc

Hành, gừng, tỏi, thì là, rau răm, húng quế, tía tô kích thích tiết enzyme tiêu hóa, tăng nhu động ruột, giảm đầy hơi, khó tiêu khi ăn nhiều thịt. Gừng và tía tô đặc biệt giảm cảm giác nặng bụng, làm ấm hệ tiêu hóa.

Dưa chua, rau muối lên men nhẹ

Dưa cải, dưa món, củ kiệu kích thích tiêu hóa nhờ axit tự nhiên và vị chua, giúp bữa ăn bớt ngấy. Bạn cần ăn vừa phải các món trên do chứa nhiều muối, người tăng huyết áp hoặc mắc bệnh tim mạch chỉ nên ăn lượng nhỏ, coi như món phụ, không ăn thay rau xanh.

Trái cây tươi sau bữa ăn

Đu đủ chín, dứa, cam, bưởi, thanh long giàu enzyme và vitamin, giúp tiêu hóa đạm tốt hơn và giảm cảm giác nặng bụng. Tuy nhiên, bạn không nên ăn nhiều trái cây quá ngọt ngay sau bữa ăn nhiều thịt, đặc biệt ở người có nguy cơ tăng đường huyết.

Tóm lại, để giảm ngán và hỗ trợ tiêu hóa khi ăn nhiều thịt ngày Tết, bạn nên kết hợp rau xanh làm nền, rau củ thanh mát làm chủ lực, gia vị thảo mộc làm điểm nhấn và trái cây tươi ở mức vừa phải. Sự phối hợp này không chỉ giúp bữa ăn dễ chịu hơn mà còn là cách đơn giản và hiệu quả để bảo vệ hệ tiêu hóa trong suốt những ngày Tết.