Mỗi ngày pha trà không uống hết mẹ tôi thường để đến hôm sau uống vì trà không bị thiu. Xin bác sĩ tư vấn việc uống trà xanh để qua đêm có làm mất các chất dinh dưỡng so với trà mới pha không? Tôi xin cảm ơn! (Hoàng Thúy Mai - Quảng Ninh).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 tư vấn:

Trà xanh (chè xanh) từ lâu được xem là thức uống mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong lá trà xanh có chứa tới khoảng 20% tanin - một hoạt chất có tác dụng làm săn da, sát khuẩn mạnh. Ngoài ra, trà xanh còn chứa caffein với tỷ lệ 1,5-5%, cùng một số vitamin quan trọng như B1, B2 và vitamin C.

Nước trà xanh giúp kích thích tinh thần, tăng sự tỉnh táo cho cả người trẻ lẫn người cao tuổi, đồng thời có tác dụng chống trầm cảm. Các hợp chất thơm tự nhiên và theanin trong trà giúp giảm stress, chống dị ứng, hỗ trợ não bộ thư giãn. Caffeine trong trà kết hợp với tanin tạo cảm giác sảng khoái, tăng hoạt động của tim và giảm mệt mỏi.

Bên cạnh đó, trà xanh còn giàu chất chống oxy hóa, phòng ngừa bệnh tim mạch, giảm cholesterol xấu, hạn chế xơ cứng mạch máu và góp phần phòng chống đột quỵ.

Nước trà không nên để qua đêm. Ảnh: Hoa Linh.

Tuy nhiên, theo quan điểm y học, bạn không nên uống trà để qua đêm. Khi đó, trà sẽ mất đi hương vị tự nhiên, chất lượng bị thay đổi và một số thành phần có lợi có thể bị suy giảm. Đặc biệt là trà xanh, khi để qua đêm sẽ giảm hàm lượng các hợp chất chống oxy hóa. Vì vậy, bạn không nên quá tiết kiệm bằng cách giữ lại nước trà đã pha từ hôm trước, bởi điều này không có lợi cho sức khỏe. Cách tốt nhất là pha trà và sử dụng hết trong ngày.

Ngay cả trà lạnh pha sẵn để thưởng thức và bảo quản trong tủ lạnh qua đêm, xét trên góc độ y học, cũng không được khuyến khích.

Nếu sử dụng trà đen hoặc trà ô long và muốn bảo quản qua đêm, cần cho trà vào chai thủy tinh, đậy kín nắp và để trong tủ lạnh. Dù vậy, thời gian bảo quản tối đa cũng chỉ nên trong vòng 24 giờ sau khi pha.

Đối với trà thảo dược, để phát huy hiệu quả, bạn cần sử dụng đúng liều lượng và không nên lạm dụng. Việc uống thường xuyên chỉ một loại trà trong thời gian dài có thể ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa. Chẳng hạn, tanin trong trà xanh có thể làm giảm khả năng hấp thụ sắt và vitamin B1.

Người đang mắc bệnh khi sử dụng trà thảo dược cần có sự hướng dẫn của người có chuyên môn, bởi dùng sai cách có thể khiến bệnh nặng hơn. Ngay cả người khỏe mạnh, nếu tùy tiện uống nhiều loại trà thảo dược, cũng có nguy cơ bị ngộ độc dược chất.

Những người đang dùng thuốc điều trị nên tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi sử dụng trà thảo dược để tránh những tương tác không mong muốn.

