Chia sẻ với PV VietNamNet, Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam cho biết, chuối là loại quả quen thuộc với tên khoa học Musa acuminata. Trong đời sống hằng ngày, chuối thường được dùng như món ăn nhẹ bổ dưỡng. Đặc biệt, sau khi bạn uống rượu bia, chuối được xem là lựa chọn đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc hỗ trợ cơ thể phục hồi.

Theo Tiến sĩ Phương, về mặt sinh lý, rượu bia có tác dụng lợi tiểu mạnh, khiến cơ thể nhanh chóng mất nước và điện giải. Hai khoáng chất dễ bị thiếu hụt nhất sau uống rượu là kali và magie. Khi thiếu các chất này, người uống rượu thường gặp tình trạng chuột rút, mỏi cơ, mệt mỏi kéo dài, choáng váng, tim đập nhanh, thậm chí cảm giác rã rời, uể oải cả ngày hôm sau.

Trong khi đó, chuối lại là nguồn cung cấp kali tự nhiên rất dồi dào, đồng thời chứa magie, vitamin B6 và carbohydrate dễ hấp thu. Đây đều là những thành phần dinh dưỡng quan trọng giúp cơ thể nhanh chóng lấy lại cân bằng sau khi bị ảnh hưởng bởi rượu bia.

Cụ thể, lượng kali và magie trong chuối giúp bù điện giải, góp phần ổn định hoạt động của cơ bắp và hệ thần kinh, từ đó giảm tình trạng chuột rút, run tay chân và mỏi cơ. Carbohydrate trong chuối cung cấp nguồn năng lượng nhanh, giúp cơ thể bớt mệt mỏi, uể oải. Đáng chú ý, vitamin B6 đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các enzym chuyển hóa, qua đó hỗ trợ quá trình xử lý và đào thải rượu trong cơ thể.

Ăn 1- 2 quả chuối sau uống rượu giúp cơ thể hồi phục nhanh.

“Một số nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy chế độ ăn giàu kali giúp ổn định huyết áp và nhịp tim. Điều này đặc biệt có lợi khi cơ thể đang ở trạng thái stress chuyển hóa sau rượu bia”, Tiến sĩ Phương nhấn mạnh.

Về cách sử dụng, chuyên gia cho rằng ăn chuối khá đơn giản, không cần chế biến cầu kỳ. Người uống rượu bia có thể ăn từ 1-2 quả chuối chín ngay sau khi uống rượu hoặc vào buổi sáng hôm sau. Việc kết hợp ăn chuối với uống thêm nước ấm hoặc nước điện giải nhẹ sẽ tăng hiệu quả bù nước, bù khoáng, từ đó hỗ trợ cơ thể phục hồi nhanh hơn.

Tiến sĩ Phương lưu ý, bạn nên chọn chuối chín tự nhiên, mềm, thơm, tránh ăn chuối còn xanh vì dễ gây đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt khi dạ dày đang nhạy cảm sau rượu bia. Ngoài ra, không nên ăn quá nhiều chuối cùng lúc để tránh dư thừa kali.

Chuyên gia cũng nhấn mạnh, chuối chỉ có tác dụng hỗ trợ phục hồi thể trạng, không phải là “thuốc giải rượu” theo nghĩa trung hòa hay loại bỏ cồn ra khỏi cơ thể. Việc nghỉ ngơi đầy đủ, uống đủ nước và hạn chế rượu bia vẫn là yếu tố quan trọng nhất.

Riêng với người mắc bệnh tiểu đường hoặc suy thận, cần kiểm soát lượng chuối ăn vào cho phù hợp, do hàm lượng đường và kali trong chuối có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nếu sử dụng không đúng cách.