Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, năm 2026, toàn thành phố có 140.849 lượt thí sinh đăng ký dự thi lớp 10; trong đó có hơn 124.000 thí sinh dự thi vào công lập không chuyên và hơn 16.000 lượt thí sinh dự thi các khối chuyên.

Năm nay, TP Hà Nội đã bố trí 224 điểm thi với 5.300 phòng thi. “2026 là năm Hà Nội có số lượng học sinh dự thi vào lớp 10 rất đông, số điểm thi cũng tăng nhiều so với năm trước”, ông Tuấn nói. Đến thời điểm này, việc chuẩn bị cho kỳ thi đúng theo kế hoạch.

6 học sinh bị tai nạn gãy tay trước kỳ thi

Ông Tuấn cho biết, theo các điểm thi báo lên, có 6 học sinh bị tai nạn gãy tay trước kỳ thi nhưng vẫn dự thi. “Chúng tôi đã hướng dẫn các điểm thi tạo điều kiện, đảm bảo quyền lợi cho các em. Những em bị gãy tay phải và không thể viết bài được sẽ được bố trí thi phòng riêng, có học sinh lớp dưới chép bài thi giúp. Để đảm bảo khách quan, quá trình này sẽ có ghi âm và giám sát của cán bộ an ninh”, ông Tuấn thông tin.

Đại biểu dự hội nghị hướng dẫn công tác coi thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm học 2026-2027. Ảnh: Thanh Hùng

Trước tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt, Sở GD-ĐT Hà Nội đã chỉ đạo các điểm thi phải rà soát đảm bảo cơ sở vật chất đủ điều kiện đảm bảo sức khỏe cho thí sinh, đồng thời bố trí phòng, địa điểm chờ cho phụ huynh.

Ông Tuấn cho hay, qua phân tích số liệu đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10, so với năm trước, năm nay chưa thấy bất thường. Có hai trường có tỷ lệ chọi cao nhất là THPT Yên Hòa và THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông; các trường khác không có sự thay đổi nhiều so với năm ngoái.

Theo ông Tuấn, mặc dù kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay diễn ra sớm hơn năm ngoái, dự kiến cuối tháng 6/2026, Sở GD-ĐT Hà Nội mới công bố kết quả thi. Bởi sau kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội, Sở phải điều động cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT. “Tinh thần là chúng tôi sẽ cố gắng công bố sớm nhất”, ông Tuấn nói.

Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến 22/6, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 trên Cổng thông tin điện tử của Sở và Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Đề thi vào lớp 10 của Hà Nội sẽ bám sát đề minh họa

Trao đổi về định hướng ra đề thi vào lớp 10 của Hà Nội năm 2026, ông Hà Xuân Nhâm, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, cấu trúc, định dạng đề thi vào lớp 10 của Hà Nội sẽ bám sát đề minh họa đã được công bố theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

“Kế thừa những kết quả đạt được của năm trước, chúng tôi rút kinh nghiệm để làm sao chất lượng đề thi tốt hơn. Nguyên tắc đề thi là vừa sức, phân hóa và phục vụ tốt cho mục tiêu tuyển sinh vào lớp 10”, ông Nhâm nói.

Cán bộ giám thị kiểm tra đề thi được niêm phong ở kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2025.

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội, đề thi sẽ gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Năm 2026, Hà Nội tổ chức thi lớp 10 từ ngày 30/5 đến ngày 1/6.

Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức 3 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Môn Toán và Ngữ văn thi tự luận, làm bài 120 phút/bài thi. Môn Ngoại ngữ thi trắc nghiệm khách quan trong 60 phút. Trong mỗi phòng thi có nhiều mã đề, đảm bảo hai thí sinh liền kề không trùng mã. Thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm; bài thi được chấm bằng phần mềm máy tính.