Trong 9 ngày nghỉ lễ (từ 14-22/2), TPHCM ước đón 4.320.000 lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đến thành phố đạt 170.000 lượt, tăng 51,7%. Doanh thu du lịch "bùng nổ", ước đạt 12.150 tỷ đồng, tăng 42,9% so với cùng kỳ.

Các khu vui chơi tại TPHCM đông kín khách

Trong bối cảnh giá vé máy bay các trục trọng điểm như Hà Nội - TPHCM tiệm cận mức trần, thay vì những chuyến đi xa tốn kém, người dân đã chọn "ăn Tết trong lòng đô thị". Ngoài các điểm vui chơi ở trung tâm thành phố, khu vực bãi biển Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc ghi nhận lượng khách lưu trú tăng cao trong kỳ nghỉ, công suất phòng đạt mức cao, nhiều nơi kín 100% phòng.

Biển Vũng Tàu chật cứng khách vào mùng 4 Tết. Ảnh: Hữu Tài

Ninh Bình ghi nhận những con số ấn tượng "chưa từng có" trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán năm nay với hơn 2.375.000 lượt khách, tăng 81,38% so với cùng kỳ năm 2025 - đứng thứ 2 cả nước. Doanh thu du lịch đạt trên 2.450 tỷ đồng, tăng 52,3%. Một số điểm đến nổi tiếng của Ninh Bình thậm chí phải thông báo tạm dừng nhận thêm khách tham quan mới để đảm bảo an toàn và chất lượng trải nghiệm.

Sở Du lịch tỉnh An Giang cho biết, 9 ngày nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ, tỉnh đón hơn 1,7 triệu lượt khách, tăng 37,3% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt trên 2.622 tỷ đồng (tăng 39% so cùng kỳ); công suất sử dụng buồng phòng bình quân đạt 78,4%.

Riêng đặc khu Phú Quốc, ước đón gần 366.000 lượt khách (tăng 29,9% so cùng kỳ), trong đó khách quốc tế gần 93.000 lượt (tăng 24,3% so cùng kỳ). Trong 9 ngày Tết, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ hơn 254.000 lượt khách, tăng 33% so với cùng kỳ, liên tục xác lập những cột mốc ấn tượng.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, thành phố ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong suốt 9 ngày nghỉ Tết. Ước tính, Hà Nội đón khoảng 1,34 triệu lượt khách, tăng mạnh 36,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt khoảng 217.000 lượt, tăng trưởng 55%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4.870 tỷ đồng, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm trước.

Không gian hoa xuân Lý Thái Tổ là một trong những điểm du xuân hấp dẫn bậc nhất thủ đô dịp Tết Bính ngọ, thu hút hàng vạn lượt khách đến tham quan và check-in trong suốt 9 ngày nghỉ

Dòng người ken đặc tại động Hương Tích trong ngày khai hội chùa Hương - xuân 2026 vào mùng 6 Tết

Tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng ước đạt khoảng 1,1 triệu lượt khách, tăng 27% so cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 510.000 lượt, tăng hơn 32% so cùng kỳ năm 2025. Tổng thu ước hơn 3.960 tỷ đồng, tăng 34%. Khách tập trung đông đúc ở trung tâm Đà Nẵng, phố cổ Hội An, danh thắng Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng…

Biển người 'đổ bộ' phố cổ Hội An vào ngày mùng 5 Tết

Theo thông tin của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong dịp Tết, toàn tỉnh ước đón hơn 1,1 triệu lượt khách, đạt 116% so với cùng kỳ 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 248.000 lượt, tăng 8% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt 3.172 tỷ đồng, bằng 122% so với cùng kỳ năm trước.

Rất đông du khách đã đổ về danh thắng Yên Tử, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh để chiêm bái, vãn cảnh đầu năm

Khánh Hoà cũng là địa phương vượt mốc đón 1 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ Tết. Tính từ ngày 15-21/2 (28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), tổng lượng khách đến địa phương tham quan, nghỉ dưỡng đạt 1.055.000 lượt, tăng hơn 12% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.200 tỷ đồng, tăng hơn 62% so với cùng kỳ.

Lâm Đồng ước đón khoảng 925.000 lượt khách, tăng 32% so với tết Ất Tỵ 2025; trong đó khách quốc tế ước đạt 62.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt khoảng 1.850 tỷ đồng. Nhiều khách sạn, resort tại Đà Lạt, Phan Thiết và Mũi Né đạt công suất phòng tối đa.

Lào Cai ước đón gần 780.000 lượt khách du lịch, tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 1.667 tỷ đồng. Riêng trong ngày mùng 4 Tết, Fansipan đón lượng khách kỷ lục, lên tới 14.000 lượt khách.

Từ ngày 14-21/2 (27 tháng chạp đến mùng 5 Tết), du lịch Tây Ninh đón và phục vụ khoảng 705.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, tăng 19,5% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch đạt khoảng 673 tỷ đồng, tăng 30,4% so với cùng kỳ. Nổi bật trong dịp này là Khu du lịch núi Bà Đen thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chiêm bái.

9 ngày Tết, lượng khách đến Khu du lịch núi Bà Đen đạt 650 ngàn lượt, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá, dịp này toàn tỉnh ước đón 690.000 lượt khách, tăng 2,3% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2025; tổng thu du lịch đạt khoảng 607 tỷ đồng, tăng 6,5%.

Du lịch Huế ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Tổng lượng khách đến thành phố ước đạt hơn 523.000 lượt, tăng 245% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 249.000 lượt, tăng 219%; khách nội địa ước đạt hơn 274.370 lượt, tăng 273% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 1.121 tỷ đồng, tăng 350% so với cùng kỳ.

Nghệ An ước đón khoảng 367.000 lượt khách tham quan, trong đó có 185.000 khách lưu trú; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 505 tỷ đồng.

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang, địa phương này ước đón hơn 252.000 lượt khách, đạt tổng thu du lịch trên 600 tỷ đồng. Trong đó, các xã Quản Bạ, Yên Minh và Mèo Vạc, công suất sử dụng phòng đạt từ 75 - 80%; riêng đối với xã Đồng Văn và xã Lũng Cú, công suất sử dụng buồng phòng luôn đạt 100%.

Tắc đường tại khu vực trạm Mèo Vạc. Ảnh: Nguyễn Thuật