Từng có thời điểm, 47 trong số 99 hộ dân ở xóm Khau Dề, xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm cũ (nay thuộc xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng), bị dụ dỗ, lôi kéo tin theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.

Để làm thay đổi những nhận thức đã ăn sâu qua nhiều năm, cán bộ công an thực hiện phương châm “4 cùng”: cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc; lên tận nương rẫy gặp người dân, lắng nghe từng băn khoăn, giải thích từng điều sai trái và tìm cách tháo gỡ những khó khăn hiện hữu trong cuộc sống.

Qua những lần gần dân như thế, cán bộ biết mong muốn thiết thực của bà con là có điện lưới. Lực lượng công an tham mưu với chính quyền, góp phần đưa những đường điện đầu tiên đến trường học và các khu dân cư trong xóm.

Tháng 6/2023, xã Thái Sơn được công nhận không còn bị ảnh hưởng bởi tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.