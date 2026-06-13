Lần đầu tiên nhà trường ghi nhận hai anh em giành thủ khoa chuyên Toán

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026–2027 tại Đồng Nai, nhiều học sinh đã ghi dấu ấn bằng những thành tích nổi bật. Trong đó, em Nguyễn Đức Nhật Vương, học sinh Trường TH-THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Hố Nai) trở thành thủ khoa chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh.

Điều khiến câu chuyện của Vương thêm phần đặc biệt là trong gia đình Vương đã từng có một dấu ấn tương tự. Hai năm trước, anh trai là Nguyễn Đức An cũng từng giành vị trí thủ khoa chuyên Toán của chính ngôi trường này. Theo tìm hiểu, Nguyễn Đức An và Nguyễn Đức Nhật Vương là con trai của bà Trịnh Thị Duyên, Phó hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Trần Đại Nghĩa.

Nguyễn Đức Nhật Vương trở thành thủ khoa lớp Toán trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh. Ảnh: A.X

Việc cả hai anh em đều trở thành thủ khoa Toán lớp 10 không chỉ mang lại niềm tự hào của gia đình, mà còn tạo nên một câu chuyện đẹp về cách người mẹ đồng thời là nhà giáo đã gieo nền tảng học tập bền vững cho các con từ rất sớm.

Theo bà Duyên, bà hiểu rõ áp lực thi cử và những kỳ vọng đặt lên học sinh. Nhưng với các con, bà lựa chọn cách đồng hành nhẹ nhàng thay vì tạo sức ép. Không đặt nặng thành tích, bà chú trọng xây dựng cho các con thói quen tự học, tinh thần kỷ luật và sự chủ động trong tư duy.

Theo Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh, đây là lần đầu tiên nhà trường ghi nhận hai anh em ruột cùng đạt danh hiệu thủ khoa ở cùng một môn chuyên.

Chia sẻ sau kỳ thi, Vương cho biết, bản thân tự chấm điểm bài làm của mình sẽ đạt điểm số cao, song không dám nghĩ tới vị trí cao nhất. "Sau khi hoàn thành bài thi, em nghĩ mình có thể đạt điểm tốt và có cơ hội trúng tuyển. Nhưng để trở thành thủ khoa thì em không dám kỳ vọng, vì năm nay có rất nhiều bạn học giỏi”, Vương nói.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống giáo dục, Vương sớm được định hướng về tầm quan trọng của việc học. Tuy vậy, niềm yêu thích với môn Toán chỉ thực sự rõ nét từ năm lớp 7. Sự nhạy bén với con số, khả năng tư duy logic cùng tinh thần kiên trì đã giúp em từng bước tiến bộ, tạo tiền đề cho sự bứt phá ở giai đoạn cuối cấp.

Hành trình chinh phục môn chuyên Toán

Thầy Đặng Văn Phú, giáo viên Toán, chủ nhiệm lớp 9A1 cho biết, Vương là học sinh có tinh thần tự học cao và thái độ học tập nghiêm túc. Ngoài giờ học, em thường chủ động tìm thêm các bài toán nâng cao để rèn luyện.

“Khi gặp khó khăn, em sẵn sàng trao đổi với giáo viên để hiểu sâu vấn đề. Từ năm lớp 8, em đã có sự tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là trong giai đoạn ôn thi cuối cấp”, thầy Phú nhận xét.

Bà Trịnh Thị Duyên, Phó Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Trần Đại Nghĩa cũng là mẹ của Nguyễn Đức Nhật Vương. Ảnh: A.X

Tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh, Vương đã giành thủ khoa môn Toán với 46,25 điểm. Trong đó môn Toán đạt 9,75 điểm, Tiếng Anh 9,25 điểm, Ngữ văn 8,75 điểm và môn chuyên 9,25 điểm. Kết quả này giúp em không chỉ trúng tuyển vào lớp chuyên Toán mà còn là thí sinh có điểm chuyên Toán cao nhất trong số các trường chuyên trên địa bàn.

Dù đạt thành tích nổi bật nhưng Vương vẫn giữ sự khiêm tốn. Em cho biết mình làm được khoảng 90% đề thi chuyên. “Kết quả này là niềm vui lớn đối với em. Em biết ơn thầy cô, gia đình và nhà trường đã luôn đồng hành, hỗ trợ em”, Vương nói.

Chia sẻ về quá trình học tập của học sinh Trường TH-THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, bà Duyên cho biết, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập bài bản, phân lớp theo nguyện vọng và bố trí giáo viên có chuyên môn phù hợp để hỗ trợ học sinh.

Bên cạnh đó, các kỳ thi thử và kiểm tra định kỳ được tổ chức thường xuyên giúp học sinh đánh giá năng lực, điều chỉnh phương pháp học tập.

“Qua mỗi đợt thi thử, các em có thể nhận diện điểm mạnh, điểm yếu của mình để có hướng phấn đấu phù hợp, hướng tới mục tiêu vào các trường chuyên”, bà Duyên chia sẻ.

Trong kỳ thi năm nay, Trường TH-THCS-THPT Trần Đại Nghĩa có 44 học sinh đăng ký dự thi vào các trường chuyên, trong đó 24 em trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh.