ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, qua phân tích 116.839 lượt thí sinh có điểm thi (sau khi sàng lọc dữ liệu thi) cho thấy phổ điểm bài thi Đánh giá năng lực năm 2026 có dạng xấp xỉ phân bố chuẩn với điểm trung bình là 79,39/150; điểm trung vị tại 79,/150. Thí sinh có điểm thi cao nhất năm 2026 là 133/150 (thí sinh này thi HSA-F (Q21) - lựa chọn Tiếng Anh tại phần thi thứ ba). Thí sinh điểm thấp nhất là 19/150.

Tỷ lệ lượt thí sinh đạt mức điểm ≥ 105/150 chiếm khoảng 5,18%; mức điểm ≥ 100/150 chiếm 10,11%; mức điểm ≥ 90/150 chiếm 26,19%; từ 80/150 trở lên chiếm 48,77%; từ mức điểm 75/150 đạt 61,07%.

Thí sinh có thể tham khảo thứ hạng phần trăm và tốp điểm thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026 dưới đây:

Kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026 gồm 6 đợt thi được tổ chức từ ngày 7/3 đến 24/5 tại Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Năm 2026, kỳ thi có 121.010 lượt thí sinh đăng ký dự thi (chủ yếu từ các tỉnh thành phía Bắc như: Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nghệ An, Hà Tĩnh,.. và một số tỉnh lân cận khác).

Tỷ lệ lượt thí sinh dự thi đạt 96,6%. Có 20 thí sinh vi phạm quy chế thi đã bị xử lý kỷ luật.