MC Trấn Thành nói bị thoát vị đĩa đệm nặng, bác sĩ cấm chơi gameshow nhưng anh đã cãi lời, tham gia một gameshow chuyên về vận động mạnh như "Running Man".

Tối 22/1, nhà sản xuất Running Man Vietnam cùng dàn nghệ sĩ có mặt tại buổi công chiếu tập cuối tại TPHCM. Trước hàng trăm fan, các nghệ sĩ xúc động khi mùa thứ 3 đã đến chặng cuối.

Ở tuổi U40, gần 2 thập kỷ làm nghề, MC Trấn Thành nói hiện chỉ chọn tham gia những gameshow mình thực sự thích.

Năm 2025, anh tham gia nhiều chương trình đồng thời phải dồn tâm huyết làm phim điện ảnh Thỏ ơi, gần như không còn thời gian cho những gameshow dài hơi.

Ngoài ra, Trấn Thành bị thoát vị đĩa đệm nặng và gai đốt sống cổ, bác sĩ cấm chơi gameshow nên vốn định từ chối tham gia Running Man Vietnam.

"Ngẫm lại suốt thời gian dài tôi đã sống quá khép kín và nghiêm túc, có lúc thấy ngứa tay chân, không phải là chính mình. Do đó, tôi nhận lời tham gia Running Man Vietnam xem sao. Chỉ sau ngày đầu tiên ghi hình, tôi hối hận mệt đến nỗi thở như 1 con bò, từ đó mới có biệt danh 'bò biển'. Nhưng càng quay, tôi càng thấy may mắn vì nếu không tham gia, chắc chắn tôi sẽ rất hối hận. Không biết các bạn ở đây nhận được gì từ chương trình nhưng với tôi, Running Man Vietnam đã trả Trấn Thành về lại với Trấn Thành", phát biểu nhận tràng vỗ tay kéo dài từ các fan và đồng nghiệp.

MC Trấn Thành trong chương trình. Ảnh: FBNV

Sau phút cười nói vui vẻ, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc xúc động đến nghẹn giọng: "Ở Running Man mùa thứ 3, tôi có thêm những người bạn mới. Cảm ơn cơ duyên đẹp đã để chúng ta gặp nhau, kết nối và có những kỷ niệm vô cùng đáng yêu tại chương trình. Chứng kiến anh Trấn Thành khóc, tôi rất bồi hồi. Chương trình đã cho tôi là chính mình, cười rất nhiều và chơi rất vui".

Với ca sĩ, diễn viên Anh Tú Atus, mỗi buổi ghi hình Running Man Vietnam đều như đi chơi; khi về nhà luôn thấy lưu luyến, nhớ các đồng nghiệp.

Nhìn các đồng nghiệp chơi gameshow hết mình, ca sĩ Quân A.P nói đầu anh thường hiện ra 2 từ "my family" (gia đình của tôi). Trấn Thành đồng tình: "Cách các anh em thể hiện đúng thật là gia đình. Dễ thương khủng khiếp".

Running Man Vietnam mùa 3 lên sóng từ tháng 10/2025 trên kênh HTV7 Đài Phát thanh & Truyền hình TPHCM. Sau 3 tháng phát sóng, chương trình chiếm trọn tình cảm của khán giả, trở thành một trong những show truyền hình ăn khách bậc nhất năm 2025.

Với tập cuối chương trình, ê-kíp quyết định dựng thành phiên bản điện ảnh vừa để khán giả cảm nhận được cảm xúc đong đầy trong dàn nghệ sĩ phút chia tay, vừa là màn chào kết rực rỡ của Running Man Vietnam mùa 3. Đây cũng là lần đầu tiên một chương trình truyền hình thực tế bước lên màn ảnh rộng tại Việt Nam.