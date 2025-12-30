Tối 29/12, phim Ai thương ai mến do Thu Trang đạo diễn chính thức ra mắt tại TPHCM. Ngoài dàn diễn viên, sự kiện quy tụ đông đảo khách mời, nổi bật có nghệ sĩ Trấn Thành và Trường Giang.

Trường Giang, Trấn Thành cùng Lê Giang, Uyển Ân đến ủng hộ vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật.

Thu Trang, Trấn Thành và Trường Giang vốn học chung Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh (TPHCM). Sau này, bộ ba cùng hoạt động nghệ thuật, kết hợp ăn ý khi diễn sân khấu nên tình bạn ngày càng gắn bó.

Clip bộ ba Trấn Thành, Trường Giang và Thu Trang hội ngộ

Hiện họ đều có gia đình, sự nghiệp riêng nên ít hội ngộ, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau trong 1 số sự kiện.

Nhiều năm qua, bộ ba cũng thường xuyên bị đồn “cạch mặt”, “cạnh tranh quyết liệt” và “bằng mặt không bằng lòng”.

Thu Trang từng chia sẻ, họ có lúc giận hờn nhưng không ảnh hưởng lớn đến tình bạn. Theo cô, đối với những người làm nghệ thuật, việc thi đua, học hỏi lẫn nhau sẽ giúp mỗi người tiến bộ hơn trong sự nghiệp.

Trấn Thành và Trường Giang cũng có phim ra mắt Tết 2026.

Trong khi Thu Trang mở màn phòng vé phim Việt năm 2026 với tác phẩm điện ảnh thứ 2, Trấn Thành và Trường Giang cũng có màn đụng độ mùa Tết qua 2 dự án Thỏ ơi! và Nhà ba tôi một phòng.

Việc 2 nam nghệ sĩ cùng xuất hiện ở sự kiện như ngầm phủ nhận những tin đồn không hay, vừa là động thái ủng hộ đối phương với dự án mới.

Thu Trang cho biết không có ý né lịch chiếu phim Tết của Trấn Thành và Trường Giang.

Theo đạo diễn - nhà sản xuất, lịch phát hành của dự án đã được ấn định từ trước; cô không đặt nặng yếu tố cạnh tranh mà bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến bạn bè, đồng nghiệp ngày càng phát triển.

Đạo diễn Thu Trang mở màn phòng vé phim Việt 2026.

Ai thương ai mến là một tác phẩm thể loại hoàn toàn khác so với những dự án trước đây nên Thu Trang gặp không ít khó khăn, áp lực. Đạo diễn nỗ lực chăm chút về bối cảnh, tạo hình, kịch bản và diễn xuất của các diễn viên.

Cô cố gắng kể 3 tuyến tình cảm, gồm tình chị em, gia đình và tình yêu, từ đó gửi gắm thông điệp đến người xem.

Clip diễn viên Thu Trang chia sẻ

Ngoài vai trò đạo diễn, Thu Trang cũng đảm nhận nữ chính - Mến trong phim. Cô đóng cặp Ngọc Thuận với nhiều cảnh tương tác ăn ý.

Diễn viên Tiến Luật cho biết khi xem phim, anh cảm nhận được sự tương tác cảm xúc giữa 2 nhân vật và tin vào tình cảm của họ.

"Trước Thuận, Thu Trang cũng đóng với Thái Hòa, Kiều Minh Tuấn ăn ý. Tôi tự hào vì vợ mình giỏi, đóng với ai cũng tạo được cảm xúc", anh tếu táo.

Dàn diễn viên nữ trong phim.

Ai thương ai mến xoay quanh cuộc sống của hai chị em gái do Thu Trang và Trâm Anh thủ vai. Chính những biến cố cuộc sống khiến họ trải qua nhiều thăng trầm.

Ngoài Thu Trang và Trâm Anh, phim quy tụ dàn diễn viên NSƯT Ngọc Hiệp, Ngọc Thuận, Trương Minh Thảo, Khả Như, Võ Điền Gia Huy… Nghệ sĩ Hồng Ánh góp mặt trong vai phụ, thể hiện giai đoạn tuổi xế chiều của một nhân vật.

Phim được khởi chiếu chính thức từ ngày 1/1/2026.

Ảnh, clip: HK, ĐPCC