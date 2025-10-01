Dàn nghệ sĩ chính thức tham gia Running Man Vietnam mùa 3 gồm: Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn, Quân A.P và Ninh Dương Lan Ngọc.

Trong đó, Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc và Liên Bỉnh Phát tái xuất ở mùa giải này còn Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn và Quân A.P là gương mặt mới.

Để làm nóng không khí của hàng trăm người hâm mộ, ê-kíp chương trình tổ chức họp báo như một buổi ghi hình thật sự, mời khán giả tham gia trò chơi cùng các nghệ sĩ.

Trấn Thành tự ví mình với con voi biển, các nghệ sĩ đồng nghiệp đều vui vẻ gọi nam MC là "anh voi biển". Ảnh: NSX

Tại sự kiện, MC Trấn Thành than "có tuổi", rất ngại vận động mạnh nhưng vẫn tham gia chương trình vì ê-kíp đã có lời mời dễ thương, chân thành.

"Tham gia rồi mới thấy chương trình quá đầu tư. Mỗi tập như một bộ phim điện ảnh, có câu chuyện, có mở, kết, kịch tính, hài hước, lầy lội… đủ cả. Đảm bảo khán giả sẽ bất ngờ với dàn nghệ sĩ này", anh chia sẻ.

Trấn Thành tin mình sẽ bị khán giả chế ảnh trên mạng nhiều nhất vì ngoại hình "mập như con bò biển".

Ninh Dương Lan Ngọc tiếp lời: "Tham gia tới mùa thứ 3 rồi, tôi cũng muốn mang lại những điều mới mẻ cho chương trình, nhất là muốn đối đầu với anh 'bò biển' Trấn Thành".

Ninh Dương Lan Ngọc, Quân A.P rạng rỡ tại sự kiện. Ảnh: NSX

Nói về chấn thương trong quá trình ghi hình, bóng hồng duy nhất của Running Man Vietnam mùa 3 hài hước nói "chắc do già rồi nên sức lực cũng có hạn".

Quân A.P - em út của nhóm khoe được các anh dìu dắt nên nhanh chóng chuyển từ trạng thái bỡ ngỡ sang hòa nhập.

"Tân binh" Quang Tuấn - thành viên hướng nội nhất nhóm cho biết ban đầu gần như không nói gì vì dàn nghệ sĩ toàn người hoạt ngôn. Thấy các đồng nghiệp tung hứng mảng miếng hài, anh không biết tham gia bằng cách nào.

Sau một thời gian, nam diễn viên mới dần quen và nói nhiều. "Anh Trấn Thành rất tạo điều kiện cho mỗi thành viên toả sáng", anh kể.

Running Man Vietnam mùa 3 chính thức phát sóng vào tối thứ Bảy hàng tuần từ ngày 4/10 trên kênh HTV7 Đài Phát thanh & Truyền hình TPHCM.

Trấn Thành và các nghệ sĩ chơi game với khán giả