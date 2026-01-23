Áp lực của đạo diễn Trấn Thành

- Mùa phim Tết 2026, Trấn Thành bước vào với tâm thế ra sao?

Điện ảnh như ẩm thực, nếu ăn mãi một món sẽ ngán. Tôi cần có sự thay đổi ở từng thời điểm khác nhau.

Tôi hay ví von việc làm phim như mở nhà hàng còn đạo diễn là đầu bếp. Chúng tôi sẽ đãi thực khách các món ăn mới lạ, không thể đoán biết trước.

Tôi đã làm quá nhiều phim về gia đình trong 2-3 mùa Tết liên tiếp. Hơn ai hết, tôi thấy rõ khán giả bắt đầu chán chủ đề này.

Đã đến lúc tôi cần đổi món để người xem thưởng thức bữa tiệc trọn vẹn hơn về cảm xúc. Đó là lý do tôi đưa Thỏ ơi ra rạp vào dịp Tết năm nay.

Đạo diễn Trấn Thành.

- Anh từng chia sẻ ở mỗi dự án đều có những áp lực khác nhau. Với "Thỏ ơi", áp lực lớn nhất của anh là gì?

Áp lực của tôi là việc có làm tốt như mong muốn hay không. Tôi không đặt mục tiêu phải hơn người này người kia hay phải vượt chính mình của quá khứ.

Thành công của 1 dự án không nên đánh giá qua con số cụ thể. Phim có nhiều chủ đề, thể loại khác nhau và tệp người xem cũng đa dạng. Có tác phẩm chạm số đông, lại có dự án nghệ thuật kén khán giả, đây là điều bình thường.

Mỗi năm, tôi luôn tự đặt mục tiêu để nỗ lực hoàn thành. Chỉ cần làm tốt thôi tôi đã thở phào nhẹ nhõm.

- Dàn diễn viên "Thỏ ơi" đa số là ca sĩ, TikToker, chưa từng biết diễn xuất. Việc Trấn Thành chọn lựa họ vào phim khiến nhiều người đặt câu hỏi?

Đây là tiêu chí tôi tự đặt ra khi làm phim. Tôi ưu tiên mời diễn viên về độ hợp vai, thay vì tên tuổi hay thâm niên trong nghề.

Rõ ràng bài toán trên mạo hiểm nhưng tôi tin vào trực giác. Ít nhất số người tôi chọn đều có tiềm năng.

Là đạo diễn, tôi cần làm tốt vai trò huấn luyện diễn xuất cho họ. Những gương mặt ấy có sẵn tố chất song không biết hoặc không nhận ra, tôi sẽ giúp họ lôi ra. Với tôi, một vai diễn hợp vai 50% thành công, 50% còn lại phụ thuộc sự cố gắng của mỗi người.

Điều quan trọng tôi muốn nâng tầm diễn viên Việt Nam. Xem phim nước ngoài mọi người hay trầm trồ diễn viên nước họ đẹp, vóc dáng xuất sắc. Tôi muốn phim Việt chiếu lên sẽ nhận được lời khen tương tự.

Trấn Thành cùng dàn diễn viên phim, đa số họ là ca sĩ lần đầu lấn sân diễn xuất.

- Số đông có quyền hoài nghi khi anh mời Pháo, LyLy - những gương mặt là con số 0 ở điện ảnh, nhất là khi đặt để vào 1 tác phẩm của Trấn Thành với vốn đầu tư không nhỏ?

Khi tôi chọn Pháo làm nữ chính, mọi người đều bất ngờ. Trong mắt họ, Pháo cá tính nhưng ít ai thấy sự đằm thắm, đàn bà của em ấy. Qua Em xinh, tôi đã phát hiện điều thú vị ở em.

Pháo có nhiều sự đối lập bên trong 1 con người, vừa ngây thơ, đàn bà, lại không kém phần mạnh mẽ và gai góc.

Còn LyLy, đằng sau vẻ rụt rè, hướng nội là 1 tâm hồn nhạy cảm, trưởng thành, chất chứa nhiều cảm xúc đẹp. Khi phim đóng máy, LyLy nhắn 1 tin khiến tôi nhớ mãi: "Em muốn sống mạnh mẽ như nhân vật, không muốn giống ngày xưa nữa". Tôi xem đó như 1 sự lột xác về mặt tâm lý của em.

Tất nhiên, các diễn viên đều trải qua casting tuyển chọn kỹ lưỡng. Ai có được vai trong phim là do họ thắng bằng thực lực chứ hoàn toàn không có chuyện ưu ái.

Tôi không lấn át hay muốn đấu với ai cả!

- Nói thế đồng nghĩa Trấn Thành đã chuẩn bị tâm thế đón nhận cả điều rủi ro?

Cuộc đời làm sao tránh được rủi ro? Tôi nghĩ chuyện rủi ro xuất hiện khắp mọi nơi chứ không riêng gì phim ảnh. Tôi thấy bình thường, có lẽ đã quen với nó rồi.

Khi chúng ta dám chấp nhận làm điều gì mới lạ, chưa từng làm thì rủi ro đã len lỏi vào rồi. Mình cứ làm tốt việc cần làm thôi là đủ.

Trấn Thành chấp nhận rủi ro khi thực hiện mỗi dự án.

- Khi đường đua phim Tết sôi nổi, điều người ta quan tâm là chuyện Trấn Thành “đấu” với đồng nghiệp A, B. Anh chuẩn bị tâm thế ra sao?

Tôi không lấn át ai hết, càng không nghĩ đấu đá với ai. Gian hàng phim Tết như hội chợ, mỗi người mang đến 1 sản phẩm bày bán. Chúng ta có quyền chọn điều bản thân thích, chọn màu phim phù hợp với gu thưởng thức riêng.

Nếu tất cả nhà làm phim đều làm đủ hay đủ tốt tất cả đều thắng, thay vì phải suy nghĩ hơn thua nhau. Tôi chỉ hy vọng càng nhiều người làm phim tham gia sẽ làm thị trường này sôi động lên.

Năm qua, Mưa đỏ xuất hiện, tạo sự bùng nổ lớn cho điện ảnh Việt. Là người trong nghề, tôi rất vui mừng. Nó cho mọi người niềm tin rằng nếu làm phim hay và tử tế hoàn toàn có thể đạt thành công gần như là “không tưởng”.

Clip đạo diễn Trấn Thành chia sẻ

- Trấn Thành từng được đánh giá rất cao với "Mai" - tác phẩm đạt cả chất lượng lẫn doanh thu. Tới "Bộ tứ báo thủ", mọi thứ không còn trọn vẹn. Tôi tò mò về cảm xúc của anh thời điểm này?

Khán giả khó tính nhất là khán giả mang tên kỳ vọng. Khi họ đặt ra tiêu chuẩn cao, tôi sợ làm không đúng như điều họ mong muốn. Do đó, tôi không để công chúng trông đợi vào cùng 1 dạng cảm xúc.

Với Mai, tôi đã xây dựng 1 câu chuyện ấn tượng thì không dại dột gì làm thêm bộ phim giống hệt như thế nữa. Tôi buộc phải làm khác đi, cố gắng tạo ra vũ trụ cảm xúc riêng biệt. Điều này vừa tránh tâm lý so sánh, vừa mang đến sự tươi mới cho người xem.

Tôi đã áp dụng điều đó cho Bộ tứ báo thủ hồi đầu năm 2025. Dẫu cho ai đó có thể nói rằng phim trên là bước lùi của Trấn Thành cũng không sao, tôi chấp nhận.

Với tôi, quan trọng là dám khám phá, làm điều mới mẻ hơn là dậm chân tại chỗ.

Tôi mang dĩa cơm tấm ra thì không thể nào chỉ vào nói đó là tô canh. Mỗi món ăn sẽ có mùi vị, lượng thực khách khác nhau. Việc mọi người thích món nào hơn là do khẩu vị mỗi cá nhân và tôi hoàn toàn tôn trọng.

Trấn Thành đến nay là đạo diễn giữ kỷ lục về doanh thu với 4 tác phẩm đều cán mốc trăm tỷ.

- Là đạo diễn với 4 tác phẩm đều đạt doanh thu trăm tỷ, anh giờ đủ tự tin khi nhắc đến câu chuyện lợi nhuận?

Nếu nói không quan tâm là không đúng. Doanh thu là yếu tố tôi lưu ý qua mỗi dự án. Bởi qua đó, tôi tự có câu trả lời bản thân làm điều này đúng chưa hoặc dự án có tốt hay không.

Tuy nhiên, doanh thu không phải là tiêu chí lớn nhất để tôi đặt hàng đầu khi làm phim. Tôi không chạy theo con số, càng không gây sức ép bản thân phim sau phải thắng phim trước.

Chuyện doanh thu ít đi không đồng nghĩa phim đó không tốt hơn phim trước. Làm nghề đủ lâu để tôi hiểu rằng thành công 1 tác phẩm không chỉ dựa vào mỗi doanh số.

Tôi chỉ cần phim không thua lỗ, lãi đôi chút để có vốn làm phim tiếp theo đã mừng lắm rồi.

First-look phim "Thỏ ơi" của Trấn Thành

Ảnh, clip: HK, NVCC