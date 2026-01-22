Tối 21/1, đạo diễn Trấn Thành tổ chức showcase phim điện ảnh Tết Thỏ ơi! Dịp này, phim công bố dàn diễn viên chính gồm những gương mặt như: Quốc Anh, Vĩnh Đam, Lyly, Pháo, Văn Mai Hương...

Theo Trấn Thành, các diễn viên trong phim phần lớn là tân binh. Chính nguồn năng lượng trẻ và cá tính riêng biệt của họ là lý do khiến anh chấp nhận mạo hiểm khi thực hiện dự án.

Ca sĩ Lyly vào vai host một talkshow chuyện đời tư. Rapper Pháo đóng vai cô gái đeo mặt nạ thỏ, tham gia show để giãi bày chuyện bị bạn trai (Trấn Thành đóng) uy hiếp, song không thể thoát khỏi mối quan hệ độc hại.

Rapper Pháo và ca sĩ Lyly là 2 nữ chính trong phim mới của Trấn Thành.

Người mẫu Vĩnh Đam được xem là phát hiện mới của Trấn Thành khi đảm nhận vai nam chính của phim. Anh phải trải qua vòng casting khắt khe để có thể thuyết phục được đạo diễn góp mặt trong dự án.

Trước đó, nam người mẫu từng gây tranh cãi về phát ngôn ở quá khứ. Cụ thể, anh trả lời câu hỏi ẩn danh trên mạng xã hội với nội dung: “I’m not gay. No more gay content” (Tôi không phải người đồng tính. Đừng gửi (hoặc đăng) nội dung về đồng tính nữa - PV), bị cho là mang tính kỳ thị cộng đồng LGBT.

Người mẫu cao 1,93m Vĩnh Đam đóng nam chính phim "Thỏ ơi". Anh từng vướng tranh cãi vì phát ngôn ở quá khứ.

Sau khi bị phản ứng gay gắt, Vĩnh Đam lên tiếng xin lỗi, thừa nhận phát ngôn xuất phát từ sự bồng bột, thiếu kiểm soát cảm xúc.

Một số ý kiến cho rằng việc chọn lựa Vĩnh Đam đóng nam chính phim dễ gây ra phản ứng trái chiều.

Trả lời thắc mắc trên, Trấn Thành cho biết không quan tâm đến những gì nam diễn viên này từng làm trong quá khứ, thậm chí chính đạo diễn cũng không hề biết về vụ việc.

Theo Trấn Thành, điều quan trọng là nhìn vào sự thay đổi và trưởng thành của mỗi con người theo thời gian.

Clip Trấn Thành chia sẻ về những tranh cãi xung quanh diễn viên Vĩnh Đam

“Không có ai lớn lên mà không từng có những điều chưa hoàn hảo trong tuổi trẻ, kể cả tôi. Mỗi người đều có hành trình phát triển riêng. Điều chúng ta nên làm là quan sát họ ở hiện tại và trong tương lai, xem họ thay đổi và trưởng thành thế nào”, anh nói.

Trấn Thành mong khán giả lắng nghe từ nhiều phía và quan trọng nhất là cách Vĩnh Đam nhìn nhận, giải thích về câu nói quá khứ đó ra sao.

Trấn Thành khai thác đề tài mới lạ cho phim Tết 2026.

Năm nay, thị trường phim Tết được đánh giá sôi nổi, với nhiều dự án ra rạp như: Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang, Mùi phở do nghệ sĩ Xuân Hinh, Thu Trang đóng chính, Báu vật trời cho có Tuấn Trần, Phương Anh Đào tham gia. Phim Trấn Thành cũng không nằm ngoài cuộc đua.

Trấn Thành kể từ ngày đầu bước vào điện ảnh, anh chưa bao giờ nghĩ bản thân có ưu thế trong thị trường phim Tết. Anh chỉ xem mình là 1 người làm phim và muốn tác phẩm được phát hành rộng rãi.

Nam đạo diễn quan niệm những gì có được hôm nay đều do khán giả tặng. Việc của anh là làm tốt nhất công việc chuyên môn của mình, còn lại mọi thứ phụ thuộc vào công chúng.

Đạo diễn Trấn Thành và dàn diễn viên phim.

Phim Thỏ ơi! thuộc thể loại tâm lý - lãng mạn. Phim lấy bối cảnh một talk show nơi "Chị Bờ Vai" Lyly là người dẫn dắt. Tại đây những khách mời giấu mặt sẽ xuất hiện, chia sẻ những biến cố, bí mật của mình.

Ngoài các diễn viên trên, dự án quy tụ Ngọc Hoa, Quỳnh Anh Shyn, Ngọc Nguyễn, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều, Gil Lê, BB Trần... Phim dự kiến khởi chiếu 17/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán).

