Trong khi ở quê nhà, không khí Tết đang rộn ràng với ánh pháo hoa và niềm vui sum vầy, thì tại Bentiu (Nam Sudan), nơi Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tình hình an ninh tiếp tục phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn.

Trước tình hình căng thẳng cục bộ đang gia tăng tại Bentiu, lực lượng gìn giữ hòa bình luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ.

Những ca trực phản ứng nhanh, những cuộc họp khẩn, các phương án bảo đảm an toàn được kích hoạt kịp thời, nhịp độ công việc dày hơn trong bối cảnh nhiệm vụ chuyên môn y tế vẫn phải duy trì liên tục, không gián đoạn.

Giữa điều kiện đặc biệt và khắc nghiệt ấy, các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 - những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam vẫn cố gắng “gói” cho mình một mùa Xuân mang đậm bản sắc dân tộc.

Bởi hơn ai hết, những người con Việt Nam xa quê luôn mong muốn tạo dựng một không gian Tết ấm áp, sum vầy, để phần nào nguôi đi nỗi nhớ hậu phương; đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong cộng đồng quốc tế tại phái bộ.

Dù xa Tổ quốc nhưng cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam tại Bentiu, Nam Sudan đã nỗ lực để có một cái Tết xa quê ấm cúng, đủ đầy, vẹn tròn nhất

Không có hoa đào tươi miền Bắc hay mai vàng của miền Nam, nhưng dọc lối đi trong khuôn viên bệnh viện hay trong phòng sinh hoạt chung, những cành đào, cành mai “phiên bản châu Phi” được trang trí tỉ mỉ, đẹp mắt

Những cành mai, cành đào trang trí giản dị, những gian hàng nhỏ của “Hội chợ Xuân”, những lời chúc bình an, sẻ chia giữa đồng đội và bạn bè quốc tế… tất cả hòa quyện, tạo nên một “không gian Tết Việt” giữa vùng đất còn nhiều bất ổn.

Từ những chiếc lá dong xanh mướt, hạt gạo nếp trắng ngần gửi từ quê hương xa xôi, đến nguồn thực phẩm tăng gia của đơn vị, dưới bàn tay khéo léo của cán bộ, nhân viên y tế - những người thường ngày gắn bó với dụng cụ phẫu thuật, băng ca, ống truyền, những chiếc bánh chưng, bánh tét mang hương vị Tết Việt vẫn được gói ghém trọn vẹn nghĩa tình.

Các chiến sĩ, bác sĩ Bệnh viện dã chiến mời bạn bè quốc tế cùng tham gia gói bánh, tìm hiểu phong tục Tết Việt

Đó không chỉ là hương vị của ngày Tết, mà còn là biểu tượng của bản lĩnh, tinh thần lạc quan, ý chí vượt khó và khát vọng giữ gìn bản sắc dân tộc của người Việt Nam giữa môi trường đa quốc gia, đa văn hóa, nơi xa Tổ quốc hàng nghìn cây số.

Đây không chỉ là ngày lễ riêng của cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam mà còn là sự kiện văn hóa đối với các đồng nghiệp quốc tế ở phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan (UNMISS). Cùng với vui xuân đón Tết, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 vẫn tất bật với guồng quay công việc thường nhật.

Những năm qua, Bệnh viện dã chiến của Việt Nam luôn là đơn vị được Liên Hợp Quốc đánh giá cao về năng lực và tính chuyên nghiệp trong chuyên môn, đặc biệt là hình ảnh thân thiện với bạn bè quốc tế.

Người dân địa phương và các đồng nghiệp quốc tế chung vui đón Tết với cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7

Đơn vị tổ chức hội chợ xuân gồm nhiều gian hàng nhằm tạo không khí Tết cổ truyền vui tươi, đậm đà bản sắc dân tộc và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của cán bộ, nhân viên trong bệnh viện

Hội chợ còn giới thiệu văn hóa, ẩm thực và đặc trưng vùng miền Việt Nam tới bạn bè quốc tế

Bên cạnh đó, đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thể thao và các trò chơi truyền thống để tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong toàn đơn vị và phân khu

Khu doanh trại của đơn vị trở thành không gian kết nối văn hóa, nơi bạn bè quốc tế cùng thưởng thức món ăn Tết Việt, chụp ảnh bên khung cảnh ngày xuân

Ngày 27 Tết, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 phẫu thuật cấp cứu thành công bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp

Ca mổ hoàn tất, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và được chuyển về khu vực theo dõi hậu phẫu theo đúng quy trình

Trong thời khắc cận kề Tết cổ truyền, khi nỗi nhớ quê hương hiện hữu nơi tuyến đầu xa xôi, những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam vẫn lặng thầm thực hiện sứ mệnh cao cả vì hòa bình

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 gồm 70 cán bộ, là những quân nhân ưu tú được tuyển chọn từ các đơn vị quân đội trong cả nước, trong đó nòng cốt là lực lượng y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175. Hồi tháng 9/2025, Bệnh viện dã chiến và Đội Công binh số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ của Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan (phái bộ UNMISS) và khu vực Abyei (phái bộ UNISFA). Bệnh viện dã chiến cấp 2 là một mô hình bệnh viện tạm thời, có khả năng triển khai nhanh tại các khu vực có nhu cầu cấp thiết về chăm sóc y tế. Tính đến nay, Việt Nam đã triển khai 7 bệnh viện dã chiến cấp 2. UNMISS được thành lập năm 2011 theo Nghị quyết số 1996 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với nhiệm vụ bảo đảm hòa bình, xây dựng sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế lâu dài cho Nam Sudan cũng như hỗ trợ chính phủ nước này hạn chế xung đột và bảo vệ dân thường.