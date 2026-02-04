Khi đất trời vào xuân, người Việt khắp nơi lại rộn ràng chuẩn bị đón Tết cổ truyền. Với những người lính thuộc Đội Công binh số 4 Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại khu vực Abyei (Phái bộ UNISFA) - nơi cách Tổ quốc hàng chục nghìn cây số, Tết mang một ý nghĩa đặc biệt.

Giữa bụi đỏ mịt mù, nóng rát của vùng đất tranh chấp Abyei, những chiến sĩ mũ nồi xanh đã khéo léo tạo nên cành đào xuân bừng nở từ những tờ giấy màu; những chiếc bánh chưng xanh được gói ghém trọn vẹn trong màu lá chuối rừng châu Phi.

Kế hoạch “ngoại giao bánh chưng” hứa hẹn sẽ mang đến bất ngờ thú vị cho bạn bè quốc tế khi tới chung vui với các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam. Những chiếc bánh chưng tuy mang màu xanh nhạt hơn lá dong truyền thống nhưng vẫn giữ trọn độ rền dẻo và đượm vị. Chính hương vị mộc mạc ấy sẽ là sứ giả kết nối, lan tỏa hình ảnh thân thiện của “Bộ đội Cụ Hồ” đến gần hơn với bạn bè các nước đang cùng thực hiện sứ mệnh tại đây.

Bánh chưng lá chuối rừng được gói khéo léo bởi các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam và bạn bè quốc tế. Ảnh: Đội Công binh số 4

Trên những cung đường vừa được khơi thông, niềm vui Xuân đang về theo từng nhịp cầu hòa bình. Nhiệm vụ trọng tâm của Đội Công binh là cuộc "giải cứu" hạ tầng quy mô lớn. Không chỉ nhanh chóng gia cố, sửa chữa cầu Banton - “yết hầu” giao thông khu vực, đơn vị còn dồn toàn lực hoàn thành sửa chữa những tuyến đường dân sinh trọng yếu ngay trước thềm năm mới.

Chứng kiến sự thay đổi, Đại tá Alexander De Lima, Tham mưu trưởng lực lượng quân sự Phái bộ UNISFA, xúc động chia sẻ: “Các bạn không chỉ là những kỹ sư mở đường, xây cầu mà còn là những đại sứ của lòng nhân ái và sự chuyên nghiệp. Những nỗ lực phi thường của các bạn đã làm thay đổi từng ngày diện mạo Phái bộ, tạo ra điều kiện sinh hoạt tốt hơn cho lực lượng gìn giữ hòa bình”.

Ít ai biết rằng, đằng sau lời khen ngợi ấy là những ngày bộ đội ta làm việc dưới cái nắng 44°C, bụi đỏ bám dày trên những gương mặt sạm nắng. Những bữa cơm vội vàng dưới bóng râm của xe lu đã trở thành hình ảnh quen thuộc, nơi những câu chuyện quê nhà hay sáng kiến tận dụng những tàu lá chuối rừng được kể lại để xua đi mệt mỏi.

Người dân châu Phi chung vui bên cây cầu Banton do chiến sĩ công binh Việt Nam sửa chữa hồi tháng 10/2025. Ảnh: Đội Công binh số 4

Tại vùng đất mà nước sạch quý hơn vàng, việc khơi thông những cung đường không chỉ phục vụ an ninh mà còn là đưa sự sống đến với dân bản địa.

Dấu chân của những người lính Việt Nam còn in đậm nơi mái trường cấp 2 Abyei. Tranh thủ giờ nghỉ giữa các chiến dịch lớn, Đội Công binh đã điều động máy móc san lấp, cải tạo khu sân chơi và lối vào lớp học. Hình ảnh những chiếc xe lu khổng lồ vốn dùng để mở đường chiến lược, nay lại tỉ mỉ, nhẹ nhàng cán phẳng từng mét đất dưới hiên lớp học để các em không còn phải lội qua bụi mù hay vấp ngã là một biểu tượng đầy nhân văn.

Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng vật chất và Dịch vụ công cộng Kon Maneit Matiok cảm kích: “Các bạn không chỉ mang lại an ninh mà còn mang lại tương lai. Việc cải tạo trường học là một món quà vô giá, minh chứng cho tâm hồn cao thượng của người lính Việt Nam”.

Với những người lính trẻ lần đầu đón Tết xa Tổ quốc như Trung úy Nguyễn Trung Kiên, Phân đội Hậu cần - Bảo đảm, mùa Xuân này càng trở nên đặc biệt khi anh cùng đồng đội trực tiếp đảm nhiệm việc trang trí, mang diện mạo Tết về cho toàn đơn vị.

Đứng giữa nắng cháy Abyei, đôi lúc Trung úy Kiên không khỏi bồi hồi khi nhớ vị dưa hành của mẹ, nhớ cái lạnh đặc trưng của miền Bắc.

Thế nhưng, gác lại nỗi nhớ riêng, anh dồn hết tâm huyết vào nhiệm vụ “thổi hồn” Xuân cho căn cứ. Chính anh là người đã tỉ mẩn kết từng nhành đào từ giấy màu, biến những vật liệu khô khan thành những gốc đào thắm đỏ mang dáng hình quê hương.

Trung úy Nguyễn Trung Kiên tỉ mẩn kết đào giấy, mang sắc Xuân quê nhà đến vùng đất lửa châu Phi. Ảnh: Đội Công binh số 4

Dù không khí Xuân đã rộn ràng, nhiệm vụ vẫn luôn đặt lên hàng đầu. Những chiếc xe lu, xe ủi được cọ rửa sạch sẽ như để cùng người lính “diện Tết”.

Ngay cả khi quây quần bên mâm cơm tất niên, súng vẫn không rời tay, đơn vị duy trì trực sẵn sàng chiến đấu 100% quân số, đảm bảo an toàn cho căn cứ và hỗ trợ người dân trong môi trường an ninh phức tạp.

Đó là cách người lính mũ nồi xanh Việt Nam bảo vệ mùa Xuân - bằng kỷ luật sắt và một trái tim luôn hướng về hòa bình.