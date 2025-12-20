Đội Công binh số 4 Việt Nam, lực lượng gìn giữ hòa bình tại Phái bộ An ninh Lâm thời Liên Hợp Quốc tại Abyei (UNISFA) ngày 19/12 vừa qua long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam.

Sự kiện không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang mà còn là cầu nối gắn kết, tăng cường tình hữu nghị với cộng đồng quốc tế và chính quyền địa phương.

Không gian trưng bày sách lịch sử quân sự Việt Nam là điểm nhấn của buổi lễ, thu hút sự quan tâm của đoàn khách quốc tế. Các sĩ quan chỉ huy đã dừng chân khá lâu để lật mở từng trang sách, tìm hiểu về chặng đường 81 năm chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam.

Sự hiện diện của người đứng đầu Phái bộ UNISFA khẳng định vị thế của lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam. Ảnh: Văn Quyết

Những cuốn sách không chỉ cung cấp tư liệu quý báu mà còn là nhịp cầu giúp bạn bè quốc tế cảm nhận sâu sắc hơn về bản sắc và ý chí của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”.

Không chỉ là những kỹ sư “mở đường, bắc cầu” với những bàn tay chai sần vì nắng gió, những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam còn mang đến Abyei những thanh âm trong trẻo của sáo trúc.

Người lính mũ nồi xanh đã kể câu chuyện về một dân tộc Việt Nam không chỉ kiên cường trong chiến đấu mà còn vô cùng lãng mạn, yêu đời. Âm thanh từ nhạc cụ bằng tre nứa mộc mạc trở thành “ngôn ngữ không biên giới”, kết nối tâm hồn những người lính gìn giữ hòa bình đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Ảnh: Văn Quyết

Buổi lễ có sự hiện diện đông đủ cùng các sĩ quan chỉ huy chủ chốt của phái bộ. Ảnh: Văn Quyết

Trung tướng Robert Yaw Affram, Tư lệnh Phái bộ UNISFA xúc động chia sẻ những dấu ấn của lực lượng Công binh gìn giữ hòa bình của Việt Nam - không chỉ là những kỹ sư mở đường, xây cầu, mà còn là những đại sứ của lòng nhân ái và sự chuyên nghiệp.

"Chúng tôi đánh giá rất cao những nỗ lực phi thường của Đội Công binh số 4 Việt Nam, các bạn đã làm thay đổi từng ngày diện mạo cơ sở vật chất tại phái bộ, tạo ra những điều kiện làm việc và sinh hoạt tốt hơn cho lực lượng gìn giữ hòa bình. Sự hiện diện của đoàn khách cấp cao chính là minh chứng sống động cho sự ghi nhận của quốc tế đối với những đóng góp bền bỉ, xuyên nắng, thắng mưa của lực lượng Việt Nam tại mảnh đất này”, Trung tướng Robert Yaw Affram khẳng định.

Đáp lại sự trân trọng từ bạn bè quốc tế, Trung tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Đội Công binh số 4 khẳng định: “Chúng tôi không chỉ xây dựng những cây cầu bằng sắt thép, mà còn muốn xây dựng những nhịp cầu của sự thấu hiểu và hữu nghị giữa UNISFA, chính quyền và người dân địa phương”.

Thông điệp ấy được hiện thực hóa qua một “hành trình ẩm thực” đặc sắc. Dưới bàn tay khéo léo vốn hằng ngày điều khiển máy xúc, xe ủi, những người lính đã tự tay chế biến phở, nem rán, cà phê sữa đá - những món ăn đậm chất Việt đã chinh phục bạn bè quốc tế.

Lãnh đạo phái bộ và địa phương tìm hiểu truyền thống Quân đội Việt Nam. Ảnh: Văn Quyết

Chiến sĩ trẻ Đội Công binh số 4 biểu diễn sáo trúc. Ảnh: Văn Quyết

Ông Kon Maneit Matiok - Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng vật chất và Dịch vụ công cộng, đại diện chính quyền địa phương chia sẻ sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam mang lại cả an ninh và sự phát triển.

Chính quyền và người dân Abyei biết ơn những công trình mà Đội Công binh Việt Nam thực hiện, với những thay đổi lớn về hạ tầng, giúp cơ sở vật chất của địa phương cải thiện tích cực từng ngày.

Những cái bắt tay siết chặt khi buổi lễ kết thúc đã mở ra những hành trình mới cho tình đoàn kết quốc tế tại Abyei.

Trên vùng đất nắng gió khô cằn này, những nhịp cầu mà lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam kiến thiết không chỉ được xây bằng sắt thép, mà còn được dệt nên từ những thanh âm quê hương và lòng hiếu khách.