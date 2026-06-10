Vận động hơn 1.000 suất ăn miễn phí

Những ngày trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tại huyện miền núi Quan Sơn cũ, hàng trăm thí sinh vùng cao đã được hỗ trợ chỗ ăn, nghỉ miễn phí ngay cạnh điểm thi. Đặc biệt, hơn 1.000 suất ăn cùng hàng nghìn chai nước uống đã được huy động từ sự chung tay của cộng đồng để tiếp sức cho các em yên tâm bước vào kỳ thi quan trọng.

Ông Lê Duy Dũng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Quan Sơn cho biết, nhà trường được Ban Chỉ đạo kỳ thi trên địa bàn giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Quan Sơn, nơi ăn ở miễn phí của các sĩ tử. Ảnh: Lê Dương

Trường PTDTNT-THCS Quan Sơn nằm sát điểm thi Trường THPT Quan Sơn - nơi tập trung nhiều thí sinh đến từ các xã vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới có điều kiện đi lại khó khăn. Trong khi đó, hệ thống cơ sở lưu trú tại địa phương còn hạn chế, không đáp ứng được nhu cầu ăn nghỉ của số lượng lớn học sinh và phụ huynh đổ về dự thi.

Trước thực tế đó, nhà trường đã chủ động dành toàn bộ khu ký túc xá để bố trí chỗ ở miễn phí cho các thí sinh ở xa. Đồng thời, khuôn viên trường cũng được sắp xếp làm nơi nghỉ ngơi cho phụ huynh trong thời gian chờ con em dự thi.

Bên cạnh việc chuẩn bị cơ sở vật chất, ông Dũng còn trực tiếp vận động bạn bè, người thân, các nhà hảo tâm và doanh nghiệp trên địa bàn cùng chung tay hỗ trợ các sĩ tử.

Em Phạm Thúy Hằng (trái) cùng các sĩ tử đang ở trong ký túc ôn bài chuẩn bị cho ngày mai môn thi đầu tiên. Ảnh: Lê Dương

“Đến nay, chúng tôi đã huy động được hơn 1.000 suất ăn phục vụ thí sinh trong hai ngày thi cùng khoảng 1.600 chai nước uống. Các em được ăn, nghỉ tập trung ngay tại trường, hạn chế việc phải di chuyển quãng đường dài, từ đó giảm áp lực và giữ tâm lý ổn định trước kỳ thi”, ông Dũng chia sẻ.

Hơn 30 người nấu ăn cho sĩ tử

Theo ông Dũng, đến thời điểm hiện tại đã có 160 thí sinh cùng người thân đăng ký lưu trú và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ miễn phí tại trường trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Hiện tại Trường PTDTNT-THCS Quan Sơn đã đón 160 sĩ tử và người nhà thí sinh. Ảnh: Lê Dương

Để bảo đảm công tác phục vụ chu đáo, nhà trường đã huy động cán bộ, nhân viên bếp ăn, lực lượng phục vụ cùng đoàn viên thanh niên địa phương tham gia hỗ trợ. Khoảng 30 người được phân công thực hiện các nhiệm vụ nấu ăn, phục vụ sinh hoạt, hướng dẫn thí sinh và phân luồng giao thông khu vực trước cổng trường.

Theo lãnh đạo nhà trường, việc tổ chức ăn ở tập trung không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí cho phụ huynh mà còn tạo điều kiện thuận lợi để học sinh có thời gian nghỉ ngơi, ôn tập, chuẩn bị tốt nhất cho các môn thi.

Các đoàn viên tham gia dọn dẹp vệ sinh tại trường và nấu ăn, phục vụ sinh hoạt cho các sĩ tử. Ảnh: Lê Dương

Em Phạm Thúy Hằng, học sinh ở bản Na Poọng, xã Na Mèo, cho biết nhà em cách điểm thi hơn 40km. Việc được bố trí chỗ ăn ở miễn phí ngay gần địa điểm thi khiến em rất vui và yên tâm.

“Nhà em ở xa, nếu phải đi lại hằng ngày sẽ rất vất vả. Được nhà trường hỗ trợ chỗ ở miễn phí, em có thêm thời gian nghỉ ngơi và ôn bài trước khi vào phòng thi”, Hằng chia sẻ.

Không riêng Hằng, nhiều học sinh vùng cao khác cũng bày tỏ sự phấn khởi khi được tạo điều kiện ăn ở trong môi trường khang trang, thoáng mát. Sự quan tâm của nhà trường, chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm đã tiếp thêm động lực để các em tự tin bước vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất.