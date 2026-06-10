Sáng 10/6, đại diện Trường THCS và THPT ĐăkLua (xã Đak Lua, thành phố Đồng Nai) cho biết, nhà trường đã phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh thuê 2 xe khách, đưa 76 thí sinh đến điểm thi tại Trường THPT Đoàn Kết (phường Tân Phú) tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Các thí sinh Trường THCS và THPT ĐăkLua mang theo hành lý đến điểm thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: V.H

Đồng hành cùng các em trong hành trình này có 3 giáo viên và 4 phụ huynh, đảm nhiệm việc hỗ trợ đi lại, ăn uống cũng như động viên tinh thần trước kỳ thi quan trọng.

Các thí sinh đều đến từ xã Đak Lua, khu vực được xem là vùng xa của địa phương, nằm biệt lập trong vùng đệm Vườn quốc gia Cát Tiên, tiếp giáp giữa Đồng Nai và Lâm Đồng. Đây là địa bàn có điều kiện giao thông khó khăn, nhiều học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, việc tiếp cận các điểm thi luôn là thách thức lớn mỗi mùa thi.

Các thí sinh đến Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS liên huyện Tân Phú - Định Quán để ổn định nơi ở. Ảnh: V.H

Theo cô Vũ Thị Hải, Phó hiệu trưởng nhà trường, quãng đường từ xã đến điểm thi dài khoảng 60km, phải băng rừng, đi vòng qua địa phận tỉnh Lâm Đồng rồi mới nhập vào quốc lộ 20 để đến nơi.

“Nếu không có phương tiện hỗ trợ, việc di chuyển tự túc của các em rất khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt với địa hình phức tạp”, cô Hải chia sẻ.

Không chỉ hỗ trợ phương tiện đưa đón, nhà trường còn phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS liên huyện Tân Phú - Định Quán để bố trí chỗ ở miễn phí cho các thí sinh trong suốt kỳ thi. Các em được ăn uống tại bếp tập thể của nhà trường, đảm bảo dinh dưỡng và sức khỏe.

Các thí sinh vượt quãng đường khoảng 60km để kịp làm thủ tục dự thi vào chiều 10/6. Ảnh: V.H

Một phụ huynh học sinh cho biết, sự chuẩn bị chu đáo của nhà trường và giáo viên không chỉ giúp các thí sinh vượt qua trở ngại về khoảng cách địa lý, mà còn tiếp thêm động lực để các em yên tâm bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với tinh thần sẵn sàng “vượt vũ môn”.