Đại tá Vũ Hồng Quang: Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an nhân dân. Đây là công tác quan trọng, xuyên suốt và là khâu đột phá góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an, đồng thời là một trong những yếu tố tạo nên sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi tiếp cận với các dịch vụ hành chính của thẩm quyền giải quyết của lực lượng Công an.

Trong thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng cụ thể hóa thành các nhiệm vụ công tác, chỉ đạo quyết liệt các đơn vị, công an huyện, thành phố triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực công tác, qua đó đã tạo chuyển biến tích cực, rõ nét và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Việc cải cách hành chính được thực hiện với mục tiêu chủ động, sáng tạo, đổi mới vì nhân dân phục vụ, Công an tỉnh đã cắt giảm thời gian giải quyết liên quan đến hoạt động kinh doanh đối với 54 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 21 thủ tục cấp huyện. Công an tỉnh đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa một số quy định, yêu cầu, điều kiện liên quan đến hoạt động kinh doanh đối với 10 thủ tục thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của lực lượng Công an tỉnh.