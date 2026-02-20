Theo ghi nhận của VietNamNet, khoảng 19h, nơi đây đã đông nghẹt người chen chân, xếp hàng chụp ảnh cùng linh vật ngựa cao khoảng 11 m tính cả bệ đỡ. Năm nay, đường hoa mang chủ đề Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình, với nhiều đại cảnh tái hiện những chặng đường lịch sử và tầm vóc mới của TPHCM.