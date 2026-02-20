Tối mùng 3 Tết Bính Ngọ, đường hoa Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM) thu hút hàng nghìn người dân và du khách đổ về tham quan, chụp ảnh.

Theo ghi nhận của VietNamNet, khoảng 19h, nơi đây đã đông nghẹt người chen chân, xếp hàng chụp ảnh cùng linh vật ngựa cao khoảng 11 m tính cả bệ đỡ. Năm nay, đường hoa mang chủ đề Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình, với nhiều đại cảnh tái hiện những chặng đường lịch sử và tầm vóc mới của TPHCM.