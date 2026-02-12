Đồng hành cùng sự kiện, Phú Long cùng Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa bền vững. Sự kết nối giữa bảo tồn và sáng tạo, giữa truyền thống và tinh thần đương đại, đã tạo nên một mùa xuân đặc biệt – nơi di sản tiếp tục được tôn vinh trong nhịp sống hôm nay.

Di sản hoà nhịp cùng mùa xuân đương đại

Mỗi độ xuân về, Hoàng thành Thăng Long – nơi lưu giữ chiều sâu hơn một nghìn năm lịch sử – lại khoác lên mình vẻ đẹp trầm mặc và thiêng liêng rất riêng. Tết 2026 đánh dấu một dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên không gian Đường hoa được tổ chức ngay trong lòng Di sản Văn hóa Thế giới. Sự xuất hiện của hoa xuân không làm thay đổi bản chất của di tích, mà như một lớp điểm xuyết mềm mại, nâng đỡ và tôn vinh các trục kiến trúc, nền gạch cổ và dấu tích cung thành xưa.

Đường hoa xuân 2026 lần đầu hiện diện tại Hoàng thành Thăng Long, tôn vinh vẻ đẹp trầm mặc của Di sản Văn hóa Thế giới.

Với chủ đề “Bình Minh Khát Vọng”, đường hoa mở ra một hành trình thị giác đầy tinh tế. Những cụm đào phai, quất cảnh, bưởi Diễn, thảm cúc vàng và những dải lúa trổ bông được sắp đặt tiết chế, tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu bảo tồn. Hoa hiện diện như một “chất liệu mềm của thời gian”, làm nổi bật không gian di sản thay vì lấn át, tạo nên sự hòa quyện giữa mùa xuân đương đại và ký ức kinh đô ngàn năm.

Đường hoa “Bình Minh Khát Vọng” với sắc đào, quất, cúc và lúa được sắp đặt hài hòa, tôn vinh không gian di sản Hoàng thành.

Giữa nền trời trong trẻo những ngày giáp Tết, du khách bước đi chậm rãi trên trục tham quan, dưới những dải đèn lồng vàng – đỏ được bố trí trang nhã. Từng bước chân trên nền gạch cổ như nhắc nhớ về chiều dài lịch sử, để mỗi trải nghiệm thưởng lãm không chỉ dừng lại ở việc ngắm hoa, mà là hành trình chạm vào chiều sâu văn hóa.

Du khách dạo bước dưới đèn lồng xuân, trải nghiệm hành trình thưởng lãm gắn với chiều sâu văn hóa Hoàng thành.

Chính trong không gian trang nghiêm ấy, nhiều du khách đã lựa chọn trang phục phù hợp với tinh thần di sản. Áo dài truyền thống, Việt phục, trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số hay những bộ lễ phục trang trọng xuất hiện một cách tự nhiên giữa đường hoa. Không phải như một sự phô diễn, mà như một cách thể hiện sự trân trọng dành cho không gian linh thiêng và lịch sử.

Du khách trong trang phục truyền thống dạo bước tại đường hoa, thể hiện sự trân trọng không gian di sản Hoàng thành.

Hình ảnh những thiếu nữ trong tà áo dài rực rỡ bước đi giữa sắc vàng của cúc xuân; những bạn trẻ khoác Việt phục trang nhã dưới mái vòm tre; hay đồng bào dân tộc thiểu số trong trang phục truyền thống nổi bật giữa nền thành cổ… tất cả tạo nên sự hòa hợp hài hòa giữa con người và di sản. Trang phục truyền thống, trong bối cảnh ấy, trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại, làm sâu sắc thêm trải nghiệm văn hóa của mỗi người.

Những thiếu nữ trong tà áo dài rực rỡ giữa không gian di sản, kết nối vẻ đẹp truyền thống với hiện tại.

Giao thoa sắc màu – Khi Tết Việt được kể bằng nhiều ngôn ngữ

Sức sống của Đường hoa Hoàng thành Thăng Long không chỉ đến từ thiết kế cảnh quan, mà còn từ sự hiện diện đa dạng của cộng đồng. Trong những ngày đầu xuân, không khó để bắt gặp hình ảnh các gia đình nhiều thế hệ cùng nhau dạo bước; những nhóm bạn trẻ diện áo dài nhiều sắc màu tay trong tay giữa con đường hoa; những cặp đôi chọn Hoàng thành làm nơi lưu giữ khoảnh khắc trọng đại của đời mình hay đồng bào dân tộc thiểu số tham quan trải nghiệm đường hoa tết giữa lòng di sản.

Đường hoa Hoàng thành rộn ràng với sự hiện diện của cộng đồng đa sắc, từ gia đình, bạn trẻ đến đồng bào dân tộc tham quan đầu xuân.

Đặc biệt, trong các hoạt động đối ngoại đầu năm, Hoàng thành Thăng Long trở thành điểm đón tiếp các đoàn khách quốc tế, đại sứ và đại diện ngoại giao. Giữa không gian di sản, hình ảnh du khách nước ngoài khoác áo dài truyền thống, tay cầm cành đào, nở nụ cười dưới dàn đèn lồng ấm áp đã để lại những ấn tượng sâu sắc. Đó là khoảnh khắc văn hóa Việt được tiếp nhận bằng sự trân trọng và đồng cảm.

Du khách quốc tế trong tà áo dài giữa không gian Hoàng thành, lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt đầu xuân.

Những chiến sĩ trong sắc phục chỉnh tề cùng người yêu dừng chân bên thảm hoa xuân; những cán bộ, người dân trong trang phục trang trọng cùng lưu lại kỷ niệm trước cụm chữ nghệ thuật của đường hoa; hay hình ảnh phụ nữ Hà Nội duyên dáng trong tà áo dài giữa nền kiến trúc cổ kính, tạo nên những khung hình vừa đời thường, vừa giàu tính biểu tượng.

Ở đó, di sản không bị biến thành phông nền, mà giữ vị trí trung tâm của không gian. Con người bước vào với sự ý thức và tôn trọng, lựa chọn trang phục phù hợp như một cách hòa mình vào tinh thần của Hoàng thành. Chính sự lựa chọn ấy làm nên một vẻ đẹp tự nhiên và tinh tế: khi áo dài, Việt phục hay trang phục truyền thống dân tộc xuất hiện giữa di tích nghìn năm, chúng không tách rời khỏi lịch sử, mà tiếp nối lịch sử bằng hơi thở của hiện tại.

Trang phục truyền thống hòa cùng không gian Hoàng thành, tiếp nối dòng chảy lịch sử bằng hơi thở đương đại.

Đường hoa vì thế trở thành điểm hẹn giao thoa văn hóa đúng nghĩa. Tết Việt được kể bằng nhiều ngôn ngữ – qua sắc hoa, qua kiến trúc, qua nụ cười và qua những lớp áo truyền thống được nâng niu trong không gian di sản. Quá khứ và hiện tại không đứng tách biệt, mà soi chiếu, bổ sung và làm giàu thêm cho nhau.

Đường hoa Hoàng thành – điểm hẹn giao thoa văn hóa, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện trong không gian di sản.

“Đồng hành cùng hành trình ấy, Phú Long tự hào góp phần kiến tạo Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026, chung tay cùng Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa bền vững”, đại diện Công ty Bất động sản Phú Long chia sẻ.

Phú Long đồng hành cùng Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026, góp phần lan tỏa giá trị di sản và văn hóa bền vững.

Khi những bước chân khẽ chạm lên nền gạch cổ, khi sắc hoa xuân phản chiếu trong ánh nhìn trang trọng của người thưởng lãm, Hoàng thành Thăng Long không chỉ là chứng nhân của lịch sử. Nơi đây trở thành điểm hẹn của ký ức và khát vọng, của bản sắc và hội nhập – nơi mùa xuân 2026 được ghi dấu bằng sự giao thoa tinh tế giữa di sản và con người.

Đình Sơn