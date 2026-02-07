Hàng trăm bệnh nhân hào hứng mặc áo dài, chụp ảnh xuân tại đường hoa đặc biệt

Sáng 6/2, (nhằm ngày 19 tháng Chạp âm lịch), hàng trăm bệnh nhân, thân nhân và các nhân viên y tế hào hứng du xuân, chơi Tết sớm tại đường hoa bệnh viện Chợ Rẫy.