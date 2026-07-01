Theo thống kê điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) có 4 thí sinh cùng đạt điểm tuyệt đối 30/30, trở thành đồng thủ khoa toàn quốc. Trong đó, TPHCM áp đảo với 3 thủ khoa, còn lại 1 thí sinh đến từ Đắk Lắk.

Trong top 20 thí sinh có tổng điểm cao nhất, TPHCM tiếp tục khẳng định vị thế nổi bật khi có 10 thí sinh góp mặt, chiếm một nửa danh sách. Hà Nội có 4 thí sinh, Bắc Ninh có 2 thí sinh, trong khi Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Tĩnh và Đắk Lắk mỗi địa phương có 1 thí sinh.

Ngay sau nhóm đạt điểm tuyệt đối là 13 thí sinh đạt 29,75 điểm, chủ yếu chỉ mất 0,25 điểm ở một môn. Ba vị trí tiếp theo trong top 20 đều đạt 29,5 điểm, cho thấy khoảng cách giữa các thí sinh dẫn đầu là rất nhỏ.

Kết quả này phản ánh mặt bằng điểm của tổ hợp B00 năm 2026 ở nhóm điểm cao khá ấn tượng, đặc biệt là sự vượt trội của TPHCM khi vừa có nhiều thủ khoa, vừa chiếm số lượng lớn trong nhóm 20 thí sinh có tổng điểm cao nhất cả nước.