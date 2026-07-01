Bắc Ninh dẫn đầu cả nước với điểm trung bình là 21,684, tiếp theo là Hải Phòng (21,397) và Hà Tĩnh (21,314). Hà Nội xếp thứ 4 với 21,268 điểm, trong khi Đà Nẵng và Huế lần lượt đứng thứ 5 và 6, đều đạt trên 20,8 điểm.

TPHCM đứng thứ 10 cả nước với điểm trung bình là 20,249, cao hơn mức trung bình toàn quốc khoảng 0,56 điểm. Đáng chú ý, TPHCM có 8.924 thí sinh xét tuyển theo tổ hợp B00, nhiều nhất trong 34 tỉnh, thành được thống kê.

Trong nhóm cuối bảng xếp hạng, Sơn La (17,683 điểm), Điện Biên (17,725) và Cao Bằng (17,775) có điểm trung bình thấp nhất. Chênh lệch giữa địa phương dẫn đầu là Bắc Ninh và địa phương cuối bảng là Sơn La lên tới khoảng 4 điểm.

Nhìn chung, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ tiếp tục chiếm ưu thế ở tổ hợp B00, trong khi TPHCM dù có số lượng thí sinh rất lớn vẫn giữ được vị trí trong top 10 cả nước về điểm trung bình.