Nhà nghiên cứu văn hóa, chuyên gia phong thủy Phạm Đình Hải (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) chia sẻ, cúng hóa vàng là một trong những nghi lễ quan trọng vào dịp Tết, mang ý nghĩa như một bữa cơm chia tay, tiễn các vị thần và anh linh gia tiên trở về vị trí của họ sau khi hết Tết.

Vì thế, vào ngày này, các gia đình Việt thường làm mâm cỗ cúng và bày biện cả những vật phẩm Tết chưa dùng hết để làm quà và thực phẩm đi đường cho các vị thần và gia tiên.

“Theo thông lệ '3 ngày Tết', các gia đình thường làm lễ cúng hóa vàng vào ngày mùng 3 Tết, tức là cúng hết Tết”, chuyên gia Phạm Đình Hải cho hay.

Xem nhanh: Giờ đẹp cúng hóa vàng tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Mâm cúng hóa vàng tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Văn khấn cúng hóa vàng tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 Giờ đẹp cúng hóa vàng tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 Năm nay, mùng 3 tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là ngày Giáp Tý (ngày Hoàng đạo), rơi vào thứ Năm, ngày 19/2/2026 dương lịch. Theo gợi ý của chuyên gia Phạm Đình Hải, các gia đình có thể cúng hóa vàng vào các khung giờ đẹp sau: Buổi sáng: 7h-9h (giờ Thìn), 9h-11h (giờ Tỵ) Buổi chiều: 17h-19h (giờ Dậu). Mâm cúng hóa vàng tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 Mâm cúng hóa vàng thường bao gồm các món mặn hoặc món chay, kèm theo một số lễ vật đặc trưng. Tùy điều kiện kinh tế hoặc phong tục tập quán, mỗi gia đình có thể chuẩn bị mâm cúng hóa vàng khác nhau. Tuy nhiên, mâm cỗ cúng cơ bản thường có “giò - nem - ninh - mọc” cùng bánh chưng xanh, gà luộc, xôi và hoa quả. Gia chủ có thể làm mâm cúng hóa vàng chay hoặc mặn với một số lễ vật đặc trưng. Ảnh minh họa: Thu Huong Vu Món mặn: Gà luộc: Chọn gà trống to, chắc thịt, luộc chín và bày biện cẩn thận. Bánh chưng hoặc bánh tét: Bánh chưng phổ biến ở miền Bắc, bánh tét ở miền Nam. Giò lụa hoặc giò thủ: Món ăn truyền thống không thể thiếu. Dưa hành hoặc củ kiệu: Giúp cân bằng hương vị trong bữa ăn. Canh măng: Món canh truyền thống, thường nấu với măng khô và xương. Canh mọc: Canh mọc nấu với nước luộc gà hoặc nước hầm xương. Nem rán hoặc chả giò: Tùy theo vùng miền và sở thích gia đình. Món chay: Rau củ xào chay: Kết hợp đa dạng các loại rau củ. Canh rau củ nấu nấm: Thanh đạm và bổ dưỡng. Xôi gấc đậu xanh: Biểu trưng cho may mắn và thịnh vượng. Gỏi xoài chay: Món ăn thanh mát, kích thích vị giác. Đậu hũ kho nấm rơm: Đậm đà hương vị chay. Lễ vật khác: Mâm ngũ quả: Chọn các loại quả tươi, có màu sắc đẹp mắt. Hoa tươi: Thể hiện sự tôn kính và tươi mới. Trầu cau, đèn nến và nhang: Các vật phẩm không thể thiếu trên bàn thờ. Giấy tiền vàng mã: Chuẩn bị đủ để tiễn đưa tổ tiên. Hai cây mía: Theo quan niệm dân gian, mía làm đòn gánh để ông bà tổ tiên gánh vàng và chống lại lũ quỷ có ý đồ cướp tiền vàng. Lưu ý: Khi bày mâm cúng hóa vàng, bạn nên đặt gà luộc ở trung tâm mâm cỗ, đầu hướng về phía bát hương (nếu cúng ngoài trời thì đầu gà hướng ra ngoài). Các món ăn khác đặt xung quanh, tạo sự cân đối và hài hòa. Ngoài ra, cần có mâm ngũ quả, hoa tươi đặt trên bàn thờ. Khi hóa vàng, gia chủ cũng cần lưu ý phần tiền vàng của gia thần phải hóa trước, tiền vàng, đồ dùng của tổ tiên hóa sau. Văn khấn cúng hóa vàng tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 Bài văn khấn hóa vàng không chỉ là lời cầu nguyện mà còn mang thông điệp cảm tạ tổ tiên đã phù hộ gia đình trong năm qua. Qua đó, con cháu gửi gắm những mong ước về sức khỏe, may mắn và hạnh phúc trong năm mới. Nghi lễ này còn thể hiện lòng hiếu thảo, sự kết nối tâm linh giữa hai thế giới âm dương, góp phần duy trì nét đẹp truyền thống lâu đời. Dưới đây là bài văn khấn hóa vàng theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam - NXB Văn hóa Thông tin: Nam mô A Di Đà Phật (3 lần) Con kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Đương niên hành khiển, ngài Bản cảnh Thành hoàng, các ngài Thổ địa, Táo quân, Long mạch tôn thần. Con kính lạy các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, nội ngoại tiên linh. Hôm nay là ngày... tháng… năm... Chúng con là... tuổi... Hiện cư ngụ tại... Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, phù tửu lễ nghi, cung bày trước án. Kính cẩn thưa trình: Tiệc xuân đã mãn, Nguyên đán đã qua, nay xin thiêu hóa kim ngân, lễ tạ tôn thần, rước tiễn âm linh trở về âm cảnh. Kính xin lưu phúc, lưu ân, phù hộ độ trì dương cơ âm trạch, mọi chỗ tốt lành, con cháu được bách sự như ý, vạn sự bình an, tài lộc song toàn, gia đạo hưng vượng. Lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét soi, cúi xin chứng giám. Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)