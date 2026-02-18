Nhà nghiên cứu văn hóa, chuyên gia phong thủy Phạm Đình Hải (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) chia sẻ, cúng hóa vàng là một trong những nghi lễ quan trọng vào dịp Tết, mang ý nghĩa như một bữa cơm chia tay, tiễn các vị thần và anh linh gia tiên trở về vị trí của họ sau khi hết Tết.

Vì thế, vào ngày này, các gia đình Việt thường làm mâm cỗ cúng các vị thần và gia tiên.

Khi hóa vàng, vàng mã sẽ được hóa khoảng 90% cho các vị thần và gia tiên làm “lộ phí” và làm “vốn”.

Phần còn lại, gia chủ vẫn lưu giữ trên bàn thờ, thể hiện ngụ ý con cháu “xin lộc” các vị thần và gia tiên.

“Theo thông lệ '3 ngày Tết', các gia đình thường làm lễ cúng hóa vàng vào ngày mùng 3 Tết, tức là cúng hết Tết”, chuyên gia Phạm Đình Hải cho hay.

Lễ hóa vàng hay còn được gọi là lễ tạ năm mới được tiến hành khi kết thúc Tết. Ảnh: Thạch Thảo

Năm nay, ngày mùng 3 tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là ngày Giáp Tý (ngày Hoàng đạo), rơi vào thứ Năm, ngày 19/2/2026 dương lịch.

Theo gợi ý của chuyên gia Phạm Đình Hải, các gia đình có thể cúng hóa vàng vào các khung giờ đẹp sau:

Buổi sáng: 7h-9h (giờ Thìn), 9h-11h (giờ Tỵ)

Buổi chiều: 17h-19h (giờ Dậu)

Đây cũng được xem là khung giờ tốt nhất để cúng hóa vàng ngày mùng 3 tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.