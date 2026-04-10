Theo quy định, học sinh đăng ký tuyển thẳng lớp 10 phải thuộc một trong các nhóm sau:

Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú cấp THCS;

Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người (thuộc 16 dân tộc có dân số dưới 10.000 người như: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ) theo quy định tại Nghị định 57 của Chính phủ;

Học sinh là người khuyết tật, có giấy xác nhận theo quy định;

Học sinh THCS đạt giải cấp quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức ở các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể thao, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật;

Học sinh đạt giải trong các cuộc thi quốc tế do Bộ GD-ĐT cử tham gia.

Học sinh thuộc diện tuyển thẳng đăng ký tại trường THCS đang theo học trong thời gian quy định. Nhà trường sẽ in đơn, tổ chức ký xác nhận của phụ huynh và học sinh.

Đáng chú ý, học sinh có thể vừa đăng ký xét tuyển thẳng, vừa nộp hồ sơ dự thi tuyển sinh lớp 10 nếu có nhu cầu.

Quy trình xét duyệt nhiều tầng

Các trường THCS có trách nhiệm kiểm tra điều kiện, rà soát hồ sơ và tư vấn học sinh lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực cũng như khoảng cách nơi ở thực tế (theo dữ liệu trên VNeID). Hồ sơ sau đó được tổng hợp, gửi về Phòng Văn hóa - Xã hội.

Tại cấp này, cơ quan chức năng tổ chức thẩm định, phê duyệt danh sách học sinh đủ điều kiện, báo cáo UBND cấp xã, đồng thời chuyển hồ sơ về Sở GD-ĐT.

Căn cứ dữ liệu từ các địa phương, Sở GD-ĐT sẽ thẩm định lần cuối và công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng.

Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT TPHCM, học sinh thuộc diện tuyển thẳng sẽ đăng ký 3 nguyện vọng vào lớp 10 các trường THPT công lập, thuộc khu vực gần nơi cư trú hiện tại (xác định qua VNeID).

Trong mỗi khu vực đã chọn, học sinh chỉ đăng ký một trường. Ba nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 3 và không được trùng khu vực.

Một số trường hợp đặc thù như: Học sinh đạt giải quốc gia trong cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật được đăng ký vào các trường THPT công lập (không bao gồm trường chuyên), kể cả các trường có chương trình chất lượng cao; Học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể thao được đăng ký vào các trường có đào tạo năng khiếu tương ứng việc phân bổ có thể khác nguyện vọng và việc xét tuyển không hoàn toàn dựa trên nguyện vọng đăng ký. Hội đồng tuyển thẳng sẽ căn cứ nhiều yếu tố như: Khoảng cách địa lý, điều kiện đi lại, năng lực học tập, thứ tự nguyện vọng và khả năng tiếp nhận của từng trường.

Trong một số trường hợp, học sinh có thể được phân bổ vào trường khác với nguyện vọng ban đầu nhằm đảm bảo điều kiện học tập thuận lợi và phù hợp với thực tế tuyển sinh.