TPHCM khu vực 1 (TPHCM cũ)

Điểm chuẩn năm 2025 giảm so với năm 2024, trong đó khoảng 70-75% trường có điểm chuẩn giảm, mức giảm từ 0,25 đến 1,5 điểm.

Đáng chú ý, một số trường ghi nhận mức giảm sâu từ 3 đến gần 5 điểm như THPT Nguyễn Thị Diệu (-4,75), THPT Gia Định (-4,25), THPT Củ Chi (-4,0), hay các trường như Ngô Gia Tự, Tân Túc, Nguyễn Hiền đều giảm khoảng 3,5 điểm.

Ở chiều ngược lại, dù số trường tăng điểm không nhiều, vẫn có một số trường hợp đáng chú ý. Nổi bật nhất là Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa với mức tăng đột biến 4,5 điểm - cao nhất thành phố. Một số trường khác như Trần Khai Nguyên, Ngô Quyền tăng khoảng 1,25 điểm, trong khi Tây Thạnh, Giồng Ông Tố, Võ Trường Toản tăng nhẹ khoảng 0,75 điểm.

Trong khi đó, nhóm các trường top đầu nhìn chung ít biến động hơn. Các trường như Nguyễn Thượng Hiền, Trần Phú, Lê Quý Đôn chỉ giảm nhẹ từ 0,25 đến 0,75 điểm. Riêng Phú Nhuận giữ nguyên mức điểm chuẩn, còn Nguyễn Thị Minh Khai thậm chí tăng nhẹ 0,5 điểm.

Ngoài ra, một số trường giữ nguyên điểm chuẩn như Bùi Thị Xuân, Trung học Thực hành - Đại học Sư phạm, Lê Thánh Tôn, Nam Sài Gòn hay An Lạc, phản ánh nhu cầu tuyển sinh ổn định và phổ điểm phù hợp với chỉ tiêu.

TRƯỜNG Điểm chuẩn NV1 năm 2025 Điểm chuẩn NV1 năm 2024 Mức tăng/giảm THPT Trưng Vương 20.25 21 -0.75 THPT Bùi Thị Xuân 22.25 22.25 0 THPT Ten Lơ Man 18 18.25 -0.25 THPT Năng khiếu TDTT 11.75 13 -1.25 THCS-THPT Trần Đại Nghĩa 24.5 20 +4.5 THPT Lương Thế Vinh 20.75 20.5 +0.25 THPT Giồng Ông Tố 17.5 16.75 +0.75 THPT Thủ Thiêm 12.5 14 -1.5 THPT Lê Quý Đôn 22.25 22.5 -0.25 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 23.75 23.25 +0.5 THPT Lê Thị Hồng Gấm 12 14.75 -2.75 THPT Marie Curie 19.5 19.75 -0.25 THPT Nguyễn Thị Diệu 10.5 15.25 -4.75 THPT Nguyễn Trãi 11.25 13.75 -2.5 THPT Nguyễn Hữu Thọ 14 16 -2 Trung học Thực hành Sài Gòn 21.5 21 +0.5 THPT Hùng Vương 17.75 18.25 -0.5 Trung học Thực hành - ĐHSP 23 23 0 THPT Trần Khai Nguyên 21 19.75 +1.25 THPT Trần Hữu Trang 12.5 13.75 -1.25 THPT Mạc Đĩnh Chi 22.25 22.5 -0.25 THPT Bình Phú 20.25 19.5 +0.75 THPT Nguyễn Tất Thành 16.75 17 -0.25 THPT Phạm Phú Thứ 14.25 14.75 -0.5 THPT Lê Thánh Tôn 17.25 17.25 0 THPT Tân Phong 13.75 14 -0.25 THPT Ngô Quyền 20 18.75 +1.25 THPT Nam Sài Gòn 20.25 20.25 0 THPT Lương Văn Can 12.25 13.5 -1.25 THPT Ngô Gia Tự 10.5 14 -3.5 THPT Tạ Quang Bửu 15 15.25 -0.25 THPT Nguyễn Văn Linh 10.5 11.25 -0.75 THPT Võ Văn Kiệt 15 16.5 -1.5 THPT Nguyễn Huệ 15 15.25 -0.25 THPT Phước Long 16.25 16.25 0 THPT Long Trường 10.5 12 -1.5 THPT Nguyễn Văn Tăng 10.5 11 -0.5 THPT Dương Văn Thì 13.5 14.75 -1.25 THPT Nguyễn Khuyến 18.75 18.25 +0.5 THPT Nguyễn Du 18.75 19.5 -0.75 THPT Nguyễn An Ninh 13.75 15.25 -1.5 THCS & THPT Diên Hồng 11.75 15 -3.25 THCS & THPT Sương Nguyệt Anh 11.25 14.25 -3 THPT Nguyễn Hiền 16.25 19.75 -3.5 THPT Trần Quang Khải 16 16.75 -0.75 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 13.75 15.5 -1.75 THPT Võ Trường Toản 21.5 20.75 +0.75 THPT Trường Chinh 17.25 18 -0.75 THPT Thạnh Lộc 15.5 16.25 -0.75 THPT Thanh Đa 13.75 15 -1.25 THPT Võ Thị Sáu 17.75 19.5 -1.75 THPT Gia Định 18.75 23 -4.25 THPT Phan Đăng Lưu 13.5 16 -2.5 THPT Trần Văn Giàu 14.75 17.25 -2.5 THPT Hoàng Hoa Thám 16.75 18.25 -1.5 THPT Gò Vấp 15.75 16.5 -0.75 THPT Nguyễn Công Trứ 20 20.25 -0.25 THPT Trần Hưng Đạo 20.25 19.75 +0.5 THPT Phú Nhuận 22.5 22.5 0 THPT Hàn Thuyên 13.5 15.25 -1.75 THPT Tân Bình 19.75 19.5 +0.25 THPT Nguyễn Chí Thanh 18 18.25 -0.25 THPT Trần Phú 22.75 23.25 -0.5 THPT Nguyễn Thượng Hiền 23.5 24.25 -0.75 THPT Nguyễn Hữu Huân 23.5 23.25 +0.25 THPT Thủ Đức 21 20.5 +0.5 THPT Tam Phú 17.75 18 -0.25 THPT Hiệp Bình 13.5 14 -0.5 THPT Đào Sơn Tây 11.75 13.5 -1.75 THPT Linh Trung 12.5 15 -2.5 THPT Bình Chiểu 12.25 14 -1.75 THPT Bình Chánh 10.75 13.5 -2.75 THPT Tân Túc 10.5 14 -3.5 THPT Vĩnh Lộc B 13.75 15.75 -2 THPT Phong Phú 10.5 12.5 -2 THPT Lê Minh Xuân 12.75 15 -2.25 THPT Đa Phước 10.5 11.5 -1 THPT Bình Khánh 10.5 10.5 0 THPT Củ Chi 12.25 16.25 -4 THPT Quang Trung 11.5 13 -1.5 THPT Trung Phú 14.25 15.5 -1.25 THPT Nguyễn Hữu Cầu 23 22.5 +0.5 THPT Lý Thường Kiệt 20.25 19.75 +0.5 THPT Bà Điểm 19 18.5 +0.5 THPT Tây Thạnh 21.75 21 +0.75 THPT Lê Trọng Tấn 18.5 19.5 -1 THPT Vĩnh Lộc 16.75 16.5 +0.25 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 18.25 18 +0.25 THPT Bình Hưng Hòa 17.25 18.5 -1.25 THPT Bình Tân 14.25 15 -0.75 THPT An Lạc 15.25 15.25 0

Ở TPHCM khu vực 2 (Bình Dương cũ), điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 tăng so với 2024, thậm chí nhiều trường tăng mạnh. Phần lớn các trường đều ghi nhận mức tăng từ 0,2 đến hơn 1 điểm.

Đáng chú ý, THPT Tân Bình tăng tới 5,55 điểm, mức cao nhất. Bên cạnh đó, các trường như THPT Phước Hòa (+3,05), THPT Nguyễn Huệ (+2,65), hay THPT Bình Phú và THPT Bàu Bàng (cùng +1,70)...

Ở nhóm tăng nhẹ, nhiều trường dao động từ +0,4 đến +1 điểm như An Mỹ, Trần Văn Ơn, Lý Thái Tổ, Thái Hòa, Thường Tân… Ngược lại, số lượng trường giảm điểm không nhiều và mức giảm cũng không quá lớn. Một số trường giảm đáng kể như Trịnh Hoài Đức (-1,40), Dĩ An (-1,20), Nguyễn Thị Minh Khai (-1,15), Nguyễn Trãi (-1,00)...